白手起家不如繼承家業　富二代首次擊敗企業家富豪　香港富翁增速倒數第二

▲ 白手起家不如繼承家業 富二代首次擊敗企業家富豪

億萬富翁那麼多，為什麼不能多我一個？很不幸，瑞銀（UBS）的最新一則報告顯示，下一代億萬富翁的名額也許屬於富二代們。

瑞銀的億萬富翁雄心報告（UBS Billionaire Ambitions Report）指出，去年通過繼承家業成為億萬富翁的人比白手起家創業的人更富有。

IPO退潮 富二代看企業家裸泳

富二代反超企業家，這是瑞銀該調查9年來的首次。

報告數據顯示，去年躋身億萬富翁行列的137人中，有53位是通過繼承財產獲得1,508億美元，而84位白手起家的企業家富翁只積纍了1407億美元。在此前，企業家無論是人數還是資產都是富二代繼承人的數倍多，2021年的新增資產更是後者的5.4倍。

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 新增財富總額／億美元（繼承） 1,378 834 1,832 739 1,278 1,458 1,443 152 1,508 新增財富總額／億美元（白手起家） 1,936 314 374 4,377 2,473 2,682 7,824 594 1,407 新增億萬富翁數／位（繼承） 40 21 41 27 29 25 56 8 53 新增億萬富翁數／位（白手起家） 71 83 109 82 77 89 360 27 84 人均財富額／億美元（繼承） 34 40 45 27 44 58 26 19 28 人均財富額／億美元（白手起家） 27 38 34 53 32 32 22 22 17

億萬富翁和他們的財產總數都在縮水——瑞銀表示，全球共有2,544位億萬富翁，財富總額達到13萬億美元，雖然疫情影響已經變小，但這兩個數字依然低於2021年的峰值（2,686人，13.4萬億美元）。

IPO寒冬限製了企業家富豪使用企業價值套現——福布斯數據顯示，在市場趨冷之前，僅在2021年IPO就至少造就了60位新的億萬富翁。

相比之下，富二代富豪能用的金融工具要多得多。富一代可以減少向政府繳納的費用，將更多財富留給繼承人。美國納稅人只需要繳納一次40%的聯邦遺產稅，就可以設立長達1000年的信托，保護資產不受債權人的侵害。股票和遊艇則可以通過離岸保險免徵遺產稅。他們甚至可以通過將資產存入配偶的信托基金內，來實現既減稅、又保留使用權。

亞太區香港億萬富豪數第3 資產增速倒數

調查將全球富豪劃分為西歐、中東、美洲以及亞太4個區域。其中美洲依然是財富最集中的區域，2023年億萬富翁總資產為50,916億美元，由867位富豪瓜分——緊隨其後的亞太地區有1,019位億萬富翁，總資產卻只有37,353億美元。相當於1.17倍的人數只擁有其約73%的財富。

經歷了過去20年的大幅增長，亞太地區的財富增長速度已逐漸趨緩。2023年亞太地區億萬富翁總資產按年增長8.1%，低於西歐（27.1%）與中東（39.4%）地區。

值得一提的是，亞太地區的億萬富翁，白手起家的佔比最高，為81.4%，最低的則是西歐，富二代與企業家對半。其中中國內地白手起家的億萬富豪佔總數的98%，香港則為64.7%。

亞太各地區億萬富豪數據 地區 2023億萬富翁數 白手起家佔比 2023億萬富翁資產額（億美元） 按年升 澳大利亞 41 75.6% 1,735 10.7% 中國内地 520 98.0% 18,065 10.4% 香港特別行政區 68 64.7% 3,215 4.0% 印度 153 58.8% 6,371 -10.9% 印尼 24 79.1% 1,239 28.8% 日本 38 81.5% 1,478 22.7% 馬來西亞 14 42.8% 383 10.1% 菲律賓 14 35.7% 414 28.6% 新加坡 41 75.6% 1,358 31.2% 韓國 32 50.0% 864 12.8% 台灣 46 67.3% 1,224 31.2% 泰國 28 53.5% 1007 26.2% 總數 1,019 81.4% 37,353 8.1%

香港的億萬富翁數量位居亞太第3，僅次於印度和中國內地。然而，香港億萬富翁的總資產增速卻為地區倒數——2023年僅按年增長4%，僅高於負增長的印度（-10.9%），遠低於臺灣（31.2%）與新加坡（31.2%），中國內地該數據同樣增速放緩，按年升10.1%。

二代富豪更注重財產繼承而非社會責任

不少企業家富裕後便開始註重公益以及社會責任，例如比爾蓋茨與巴菲特，他們的慈善事業甚至能夠與商業事業齊名，阿里巴巴的馬雲也以鄉村教師自稱。

然而，瑞銀的報告指出：只有白手起家的億萬富翁更願意關註社會責任，而富二代富豪眼中，如何讓孩子繼承財產才是首要任務。

報告稱，白手起家的億萬富翁中，三分之二的人認為，實現慈善目標，影響這個世界是他們留下財富的主要目的。而在富二代富豪中，有這種想法的人不到三分之一，相反的是，他們最先考慮如何繼續發展自己的公司，並將財富傳給下一代。

這種想法讓富豪在選擇繼承人時無比焦慮，LVMH與阿瑪尼這樣的企業都已經製定了包括家族成員在內的詳細繼承計劃。

財富大轉移時代到來

隨著富裕的嬰兒潮一代的財富向千禧一代轉移，社會各階層都在發生巨大的財富轉移，億萬富翁的財富轉移趨勢也在不斷加強︰Altara的報告顯示，億萬富翁的中位年齡為67歲，他們愈來愈關心自己死後財富的去向。

「我們現在正處於財富大轉移的中期。」瑞銀家辦解決方案團隊負責人Judy Spalthoff接受巴倫周刊採訪時說，「上一代的許多億萬富翁正在步入老年，預計在未來的20-30年內，其中將有一千多人把5.2萬億美元傳給自己的繼承人。」

撰文：涂宇佳

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