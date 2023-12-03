日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber 精明消費 09:00 2023/12/03 分享： 分享： 年底旅遊旺季又到了！相信不少人已蓄勢待發，準備去日本瘋狂打卡，過一個白色聖誕。今集《理財最前線》和大家分享3個去日本旅行超實用必備手機APP！即用2分鐘睇片︰ 理財最前線 日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易 毋需自行ScreenCap 2023/11/26 銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易 毋需自行ScreenCap 【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱 2023/11/19 【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱 唔用密碼最安全？WhatsApp、Google支援Passkeys 教你點用 2023/11/05 唔用密碼最安全？WhatsApp、Google支援Passkeys 教你點用 防詐騙／垃圾短訊 記住這2招！Whatsapp、微信等4種通訊軟件都適用 2023/10/29 防詐騙／垃圾短訊 記住這2招！Whatsapp、微信等4種通訊軟件都適用 重陽北上注意 3招輕鬆準備「黑碼」、跨境高鐵票慳100元 2023/10/22 重陽北上注意 3招輕鬆準備「黑碼」、跨境高鐵票慳100元 旅遊熱話 旅遊行程 旅遊資訊 正能量 著數優惠 手機Apps 移動裝置 網絡熱話 網上購物 Uber