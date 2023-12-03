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日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber

精明消費 09:00 2023/12/03

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年底旅遊旺季又到了！相信不少人已蓄勢待發，準備去日本瘋狂打卡，過一個白色聖誕。今集《理財最前線》和大家分享3個去日本旅行超實用必備手機APP！即用2分鐘睇片︰

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日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber
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欄名 : 理財最前線

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