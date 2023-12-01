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【投資策略】60/40股債組合戰勝歸來？回報11月急升　表現逾四年最佳

個人增值 12:23 2023/12/01

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【美股戰略】60/40股債組合戰勝歸來？回報11月急升！表現逾四年最佳！

投資界一直傾向採用60/40策略構建投資組合（這配置又稱六四股債組合、即60%資金投資股票，40%投資債券）。但近年美國通脹數據屢創新高，為遏制高通脹，美聯儲自去年3月起不斷加息。息口高企下，出現「股債雙殺」的慘痛市況，股票與債券雙雙呈現低迷狀態，在部份市場至今仍在延續。過往被認定為金科玉律的60/40股債投資策略遭到質疑。

然而該配置在2023年底或有望重振投資者信心。Bespoke Investment Group最新數據顯示，在美國市場，上月傳統的60/40配置的升幅有望成為逾30年來的第二大升幅。

月度升幅至少創逾四年高

Bespoke的數據顯示，截至周三（29日），經典的60%股票和40%債券持倉的總回報在11月內走高約7.3%。Bespoke表示，這將是60/40投資組合自2020年4月以來的最強勁月度表現，更有可能成為30多年來第二佳表現。

根據最新的FactSet數據，美股11月大幅上揚，標指（美：SPX）彈高8.3%，可能是自2022年7月以來最強月份。同時，iShares核心美國綜合債券ETF（美：AGG）預計將實現自2008年12月以來最大月度總回報。以美股周四（30日）收市計，該ETF在11月漲約3.45%。

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但總回報仍呈跌勢

Bespoke指出，儘管11月飆升7%，但60/40投資組合的總回報率仍處於下降狀態：

  • 總回報指數（Total return index）實際上低於7月峰值，亦無法企及2021年12月的歷史高點。
  • 已連續23個月低於「高水位」，是至少自1975年以來第三長的下跌周期。

不過Bespoke表示，與前兩次不同的是，今次回調是股市和債市共同造成，而非主要由於股市下跌。該公司又指出一個好消息，歷史上的大幅收益，通常會導致60/40投資組合進一步上漲。

道指11月最後交易日創年內新高

美股周四下午一度走低，然後回穩。其中標指收報4567點揚17點或0.38%；而以科技股為主的納指（美：IXIC）全日跌32點或0.23%收報14226點，但11月內仍累升逾10%；道指（美：DJI）勁彈520點或1.47%，收報35950點，創今年新高，亦錄得自2022年10月以來最佳月度表現。

撰文︰黃正軒

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