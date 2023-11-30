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赴泰旅行用轉數快　毋需手續費　銀行推5000元抽獎（附詳盡FAQ）

精明消費 18:00 2023/11/30

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12月4日起，香港的跨銀行支付系統「轉數快」（FPS）和泰國的PromptPay互通，港人在泰國消費時，若商戶接受PromptPay，便可以使用轉數快支付。

12月4日起，香港的跨銀行支付系統「轉數快」（FPS）和泰國的PromptPay互通，港人在泰國消費時，若商戶接受PromptPay，便可以使用轉數快支付。估計涵蓋800萬家PromptPay商戶。

  • 哪些銀行參與？

香港用戶方的參與機構共有7間銀行及2個支付工具營運商，分別是滙豐銀行、中銀香港、恒生銀行、東亞銀行、花旗銀行、交銀香港、富邦銀行，八達通及HKT Payment，都支持用戶在泰國掃描二維碼作支付。

  • 戶口無泰銖得唔得？

款項將按實時匯率通過「轉數快」從客戶的港元賬戶中直接扣除，毋需手續費

  • 可以無上限使用嗎？

使用轉數快經PromptPay支付的每日金額上限為1萬港元

  • 實際上如何使用？

1. 以手機打開支援跨境轉數快的銀行或電子錢包應用程式

2. 掃瞄泰國商戶的PromptPay二維碼（QR code）

3. 若是電子二維碼，用戶掃瞄後，可見到商戶名稱、匯率、經折算後的港元金額

4. 若屬於紙本（靜態）二維碼，用戶需要自行輸入金額，其後將見到商戶名稱、匯率等資料

5. 確認資料並經認證後，將可確認交易

  • 有無消費優惠？

恒生銀行宣布，將於「轉數快 x PromptPay二維碼支付」服務推出首日（即12月4日）至2024年3月4日舉行「泰賞Pay」旅遊電子現金券大抽獎，恒生客戶在泰國透過恒生Mobile App掃描當地PromptPay商戶的二維碼並完成付款，可享0%外幣兌換手續費，以及自動獲取一次抽獎機會，有機會贏取港幣5,000元的旅遊電子禮券。若客戶進一步透過恒生Mobile App或個人e-Banking（桌面版）完成港幣5,000元或以上之外幣兌換交易，更可獲取額外抽獎機會。

滙豐銀行亦表示，客戶於泰國商戶完成指定「FPS x PromptPay二維碼付款」交易後，更可參加抽獎，贏取旅遊禮券，更多細節即將公布。

轉數快 x PromptPay二維碼支付方法

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