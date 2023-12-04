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赴泰旅行用轉數快　中銀$8,000現金獎　滙豐$6,888元禮券（附詳盡FAQ）

精明消費 18:40 2023/12/04

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赴泰旅行用轉數快　滙豐$6,888元抽獎　恒生送$5,000 （附詳盡FAQ）

12月4日起，香港的跨銀行支付系統「轉數快」（FPS）和泰國的PromptPay互通，港人在泰國消費時，若商戶接受PromptPay，便可以使用轉數快支付。估計涵蓋800萬家PromptPay商戶。

  • 哪些銀行參與？

香港用戶方的參與機構共有7間銀行及2個支付工具營運商，分別是滙豐銀行、中銀香港、恒生銀行、東亞銀行、花旗銀行、交銀香港、富邦銀行，八達通及HKT Payment，都支持用戶在泰國掃描二維碼作支付。

  • 戶口無泰銖得唔得？

款項將按實時匯率通過「轉數快」從客戶的港元賬戶中直接扣除，毋需手續費

  • 可以無上限使用嗎？

使用轉數快經PromptPay支付的每日金額上限為1萬港元

  • 實際上如何使用？

1. 以手機打開支援跨境轉數快的銀行或電子錢包應用程式

2. 掃瞄泰國商戶的PromptPay二維碼（QR code）

3. 若是電子二維碼，用戶掃瞄後，可見到商戶名稱、匯率、經折算後的港元金額

4. 若屬於紙本（靜態）二維碼，用戶需要自行輸入金額，其後將見到商戶名稱、匯率等資料

5. 確認資料並經認證後，將可確認交易

  • 有無消費優惠？

中銀香港：最高8000元現金獎 最多10次抽獎機會

即日至2024年2月29日，透過中銀香港手機銀行或 BoC Pay使用「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」服務付款至泰國商戶，登記中銀香港為轉數快預設收款銀行，即可獲「轉數快泰易賞大抽獎」抽獎機會，贏取高達港幣8,000元豐富現金獎賞，完成指定交易的合資格客戶於推廣期內更可享最多10次抽獎機會。

  • 經中銀香港手機銀行/Boc Pay掃碼PromptPay付款至泰國商戶（不限金額）：3次抽獎機會
  • 登記中銀香港為轉數快預設收款銀行（限12月3日前未登記的客戶）：1次抽獎機會
  • 最多10次封頂

滙豐：贏6,888元Klook電子禮券 商戶享費用減免

個人消費者：

即日起至2024年2月29日，滙豐個人客戶透過HSBC HK App的「掃碼付款」功能，於泰國商戶以PromptPay二維碼支付成功完成以下活動便可以自動參加抽獎，有機會贏取港幣6,888元Klook客路電子禮品卡：

  • 一宗等值港幣500元或以上的交易；或
  • 五宗各等值港幣50元或以上的交易

「智豐收」商戶：

  • 由即日起至2024年6月30日，滙豐「智豐收」商戶於服務啟用後首六個月內，每個曆月完成10筆「轉數快」收款交易及累積交易金額滿港幣5,000元，可享1.2%交易費用優惠。
  • 如商戶使用電子商務方案或流動商務方案，於服務啟用後首個曆月完成上述交易數量及金額，更可獲豁免設置費用。
  • 商戶如透過滙豐「智豐收」服務合作夥伴啟用服務，則可享首30天「轉數快」二維碼的交易費用豁免。

註︰滙豐優惠僅適用於電子商務方案、流動商務方案及流動POS機方案。從滙豐戶口（不包括恒生銀行及附屬公司）扣款之「轉數快」QR code交易，如其交易額等於或低於港幣1,000元，將收取1.2%費用並以每筆交易費2港元為上限。

恒生：贏5,000元旅遊電子禮券

恒生銀行宣布，將於「轉數快 x PromptPay二維碼支付」服務推出首日（即12月4日）至2024年3月4日舉行「泰賞Pay」旅遊電子現金券大抽獎，恒生客戶在泰國透過恒生Mobile App掃描當地PromptPay商戶的二維碼並完成付款，可享0%外幣兌換手續費，以及自動獲取一次抽獎機會，有機會贏取港幣5,000元的旅遊電子禮券。若客戶進一步透過恒生Mobile App或個人e-Banking（桌面版）完成港幣5,000元或以上之外幣兌換交易，更可獲取額外抽獎機會。

HKT：累消滿300贈40

2023年12月4日-2024年1月31日，合資格用戶使用HKT旗下的Tap&Go「拍住賞」在泰國境内掃描泰國商戶的PromptPay二維碼，單筆交易滿港幣50元或以上（扣除所有適用折扣）即可享受儲值額回贈：

  • 首筆合資格交易回贈港幣25元
  • 第二至第六筆合資格交易回贈港幣3元
  • 回贈累計上限為港幣40元

轉數快 x PromptPay二維碼支付方法

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