金錢是女人的最大壓力來源　專家教2招緩解財務焦慮

▲ 專家：金錢是女人的最大壓力來源 2招教你緩解財務焦慮

多少女性想要開始投資，卻總是心懷畏懼，感覺無從下手？

女性與金錢的關系很複雜。談起金錢，男性最常説的是「充滿希望」，而女性則是「壓力」——這是來自富達投資2023 年的一項調查。

「金錢是女性的第一大壓力來源，」女性在線投資平台 Ellevest 的首席執行官 Sallie Krawcheck 在接受CNBC採訪時說，「女性每年都要花費一周多的時間為錢發愁。」

男人每賺一元 女人只賺30仙

女性相比男性在財富基礎上就有差距。Krawcheck說，白人男性每擁有1美元，女性只能擁有30美仙的財富。因此，女性的首要目標是補足她們所缺乏的財富，與此同時還要兼顧照顧家庭的第二要務——然而，男性的首要目標卻是為退休儲蓄。

女性財富服務總監Cary Carbonaro指出，其他因素也阻礙了女性在財務上的發展︰

所謂的「好女兒懲罰（good daughter penalty）」使得照顧整個家庭的責任總是落在女性身上——當女性退休時，她們所擁有的錢往往比男性少，但有更長的預期壽命，更高的醫療費用。

學會「循序漸進法」 女性投資並不難

投資也許可以扭轉女性的心態。Ellevest 最近的一項調查發現，86%的女性表示，投資讓她們感到強大。

然而現實中，大部分女性無法主導自己的財務生活，這類女性往往也需要面對更多財務風險——她們需要面對死亡、離婚、甚至殘疾⋯⋯

「循序漸進的方法最有效」，這是來自紐約弗朗西斯金融公司總裁Stacy Francis的建議。

Francis將循序漸進的女性投資分為三步：

1、回歸謹慎。如果你有尚未償還的信用卡或高息貸款，請先用最主要的精力將債務還清。 2、建立應急基金，金額相當於你3-6個月的支出。「這是一個安全氣囊、安全網，」Francis說，「這能保護你免於在意外支出時只能使用危險的高息信用卡。」 3、建立長期目標。有了充足的保障，便可以開始規劃長綫投資。包括攢錢買房、升職加薪、或者為另一個退休賬戶（如個人退休賬戶）供款。

每年「重新洗牌」 檢視財務狀況

每年的年末，都是女性重新審視自己財務狀況的好機會，通過查看自己的信用卡和銀行賬單，檢視自己2023年的支出。Francis說：「客觀地去看它，看看你可以在哪裡削減開支，以提高你的債務償還率和儲蓄率。」

Francis說，即便是掌握了循序漸進法的三部曲，也要及時復盤，不斷關注自己的債務、儲蓄以及長期規劃。

她建議女性最終能儲蓄自己收入的20%，雖然這並不容易。Francis本人也是花了10年時間逐步增加儲蓄才達到這個水平。但她鼓勵道，即使每年1%—2%的儲蓄率增長也是一種進步。

撰文：涂宇佳

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