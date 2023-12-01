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留意魔鬼隱藏費用　提款、付款、匯款免花「冤枉錢」

博客 08:00 2023/12/01

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留意魔鬼隱藏費用 提款、付款、匯款免花「冤枉錢」

踏入12月，香港以至全球即將迎接一連串購物旺季，當中不少涉及跨境支付。適逢Wise「付款智慧」欄目正式開始，我們將與香港市民探討跨境支付以至財務意識議題，以幫助公眾作出明智的財務決定。讓我們先從最基礎的財務智慧開始，了解我們的金錢到底花在哪裡。

各項消費是否物有所值，見人見智。惟付款、提款、轉賬及匯款過程容易被忽略的隱藏費用，十居其九是可以節省的「冤枉錢」。只要公眾細心留意，不難發現三項可避免的魔鬼隱藏費用：

1. 現金提款手續費

  • 境内

要理解這些隱藏的魔鬼細節，我們可先從最基礎的現金開始。即使在香港境內提取港元，不同銀行間的提款可能存在手續費，而銀行可能將這些費用轉嫁予用戶。例如，若用戶透過銀通（JETCO）櫃員機提取恆生及匯豐銀行的存款，現行安排是每次提款均會收取一定的手續費。反之，若恒生及匯豐銀行的用戶透過其他銀行的銀通櫃員機提款，也需要支付手續費。香港各類櫃員機遍佈各大商場、港鐵站等交通便利之處，多走兩步就能找到。市民也可以選擇在便利店以EPS購物並提款，避免每次提款時都繳付不必要的手續費。

  • 海外

香港市民熱愛旅行，直接在海外櫃員機提取外幣的做法亦日漸流行。然而，海外提款可能會遇到兩個「破財位」，其中一項是發卡銀行會收取海外提款手續費，當地銀行亦可能有額外收費，這些收費可能會因地區而有所差異。

Wise曾進行研究，了解香港人最常去的旅遊目的地的海外提款收費率。以最受歡迎的旅遊勝地、被戲稱為「返鄉下」的日本為例，海外提款收費率為0.64%。與此相比，只隔一海之遙的南韓，海外提款收費率卻可高達2.51%。對港人而言，全球平均海外提款收費最高的地方是阿根廷，比率高達12.21%。換言之，如果提取價值1000港元的阿根廷披索，市民需繳付122.1港元的費用。

所謂小數怕長計，累積多次提款後，這些隱藏費用會變得相當可觀，在進行財務計劃或制定旅行預算時不容忽視。

2. 網購手續費

近年來，網上購物在香港甚為普及，不少市民已甚為熟悉淘寶、京東、亞馬遜等國內外網購平台，並積極參與雙11、黑色星期五等各種網購活動。大部份香港市民都選擇使用信用卡付款，但他們可能不為意這種付款方法可能存在隱藏收費。

以淘寶為例，每次付款時，用戶需繳付1-5%手續費，具體數額視乎實際使用的支付工具而定。按今年7月的數據，如果直接使用國際信用卡如Visa或Mastercard付款， 需支付3%手續費，再加上1.95%外幣簽賬手續費，總費用接近5%。若使用支付寶香港（AlipayHK）餘額或銀行賬戶付款，手續費為1%；如果透過支付寶香港使用信用卡付款的費用則為1.2%-1.5%，這與直接使用國際信用卡相比有相當大的差距。另外，有些特定信用卡如中銀淘寶World Mastercard和渣打Q Credit Card，聲稱可免去相關手續費，亦值得消費者留意。

公眾應仔細比較各種付款方式，留意背後的費用，挑選最適合自己需要的方式，避免繳付不必要的手續費。

3. 不透明匯率

無論我們在香港或海外提取或兌換外幣現金，又或是使用信用卡付款，我們很容易會忽略匯率差價帶來的隱藏費用，這也是另一「破財位」。部份銀行、發卡機構或找換店通過提高匯率差價來隱藏他們的費用，而一般消費者由於資訊不透明，難以「貨比三家」，從而不知不覺間支付了額外的費用。

以實體找換店為例，機場或邊境口岸的找換店通常匯率溢價較高，較市區的找換店昂貴。現時香港有數所經常大排長龍的實體找換店，他們吸引消費者的方法實際上就是提供較低的匯率溢價。然而，這類匯率也包含隱藏收費，同樣不利消費者。找換店或銀行收取費用是理所當然的，但他們應誠實向消費者交待收取的費用，讓消費者在資訊透明的情況下做出明智的決定。

相比只關注找換店或銀行的匯率，市民更應關注網上隨處可見的市場匯率中間價（Mid-Market Rate），從而比較各平台的兌換隱藏費用。只需要透過網上搜尋器，我們可以很容易地查詢到各貨幣之間的匯率，以及各機構的收費情況。

仔細了解各項交易方式的隱藏費用，特別是涉及跨境付款的環節，是財務計劃不可或缺的基本功。個人財務計劃始於精打細算，而Wise正是致力提高消費者對隱藏費用的認識，讓他們能夠更有效地管理和使用自己的資金，在跨境付款時避免不必要的財務費用。

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撰文 : 陳佩芬 Wise 亞太區業務拓展主管

欄名 : 付款智慧

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