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11月垃圾債ETF吸金量近千億　創歷來單月新高

外匯、商品、債券 17:02 2023/11/30

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11月垃圾債ETF吸金量創新高 市場風險胃納增强

彭博社報道，11月投資者向垃圾債券（又稱高收益企業債券、投機級債券）ETF投入創紀錄多的資金，反映對經濟軟著陸的樂觀情緒高漲，整個市場的風險胃納增强。

11月垃圾債ETF吸金930億 創歷史新高

彭博彙編的數據顯示，11月投資者向垃圾債券ETF投入了119億美元（約929.17億港元），是有史以來最大的月度資金流入。垃圾債券收益率已跌至10多周的低點，本月迄今的回報率達到2022年7月以來的最高水平。在期權調整的基礎上，投資者持有垃圾債券所需的額外收益率本月下跌了12%。

大部分資金流向了貝萊德（BlackRock）的iShares iBoxx垃圾債券ETF，本月流入創紀錄的52億美元（約406億港元）。該ETF的空倉正接近5個月低點，其價格有望創下2022年以來的最佳單月表現。

垃圾債月發行量超1200億

需求激增提升了債券銷售量。11月初以來，垃圾債發行量已超165億美元（約1288.26億港元），儘管感恩節前有所放緩，但這一數字仍超過了今年除四個較低迷月份以外的所有月份。

Loop Capital資產管理公司董事總經理Scott Kimball向彭博表示，若從整體收益率的角度來看，現在垃圾債的投資吸引力可能是十多年來最高。

彭博分析師Seyffart認爲，導致這一現象的原因是美聯儲暫停加息，以及市場對明年初可能減息的預期。

專家：明年垃圾債違約率或上升 

巴克萊銀行和標普全球公司的研究人員預計，由於借貸成本上升、經濟增長放緩碰上過高的期限牆（maturity wall, 在特定時間内到期的債務總額），明年垃圾債違約率將上升。摩根大通和摩根士丹利的策略師建議投資者提高投資組合的品質。

但垃圾債券始終存在違約風險，大多數預測都認爲經濟不會出現深度衰退。Scott Kimball指，目前大宗商品價格強勁，經濟長期下滑的可能性很小，所以垃圾債的風險是可控的。

撰文：葉雨

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