▲ 分項賠償限額、自付費選項、病房級別：靈活運用自願醫保附加保障

自願醫保計劃自2019年推出，保險業界一直積極參與，對自願醫保產品的保障項目、服務和賠償等，不斷作出優化，務求緊貼醫療市場趨勢，為市民提供所需保障和支援。

自願醫保認可產品分為「標準計劃」和「靈活計劃」，其中一些認可產品為附加保障，讓客戶可在基本計劃上添加自願醫保保障，藉此享有更廣泛的保障，也可就自願醫保認可產品的合資格保費申請稅務扣除。市面上有個別新推出的自願醫保附加保障在自付費、病房級別等方面提供靈活選擇，滿足不同客戶的需要。

分項賠償限額

市場上有些較相宜的醫保計劃會為各個醫療項目設個別賠償上限，因此到客戶索償時，往往有部分開支都要自行承擔。現時有些自願醫保產品已不設分項賠償限額，而是就指定保障項目（如住院、診斷、外科手術、訂明非手術的癌症治療等）以及其他額外保障項目（如精神科治療、妊娠併發症等）提供全數賠償。雖受限於每年及終身保障限額，但整體上客戶可得到更周全的保障，一旦患病時也可減輕醫療開支帶來的財務負擔。

自付費選項

部分自願醫保計劃會提供不同的自付費選項。所謂「自付費」，俗稱「墊底費」，是受保人向保險公司索償時，就每個保單年度需先自行分擔有關醫療費用。減去「自付費」後剩餘的醫療費用，保險公司會按照保單所列明的保障範圍和條款作出賠償。一般來說，同一計劃下「自付費」越高，受保人所需繳付的保費相對較低。換言之，客戶可通過選擇較高「自付費」金額以降低保費支出，或以較高的保費以調低「自付費」金額。現時有個別自願醫保產品提供多達4種每年自付費選項，讓客戶根據個人需要和預算選擇適合自己的自付費選項，若客戶其後有需要，可在保單生效期內根據保單條款在指定時間及核保情況而作出調整。

指定病房級別

在住院方面，有個別自願醫保產品提供不同的指定病房級別（如普通房、半私家房、標準私家房），讓客戶可按其預算和個人需要作出選擇，並可因應不同人生階段的需要變更其保單的病房級別*。

面對醫療費用持續上升，當病人需要入住私家醫院治療時，便會發現開支很可能超出預算。擁有一項周全且具靈活性的自願醫保產品，例如為自願醫保計劃認可產品的附加保障，便可獲得適切及優質的醫療服務，減輕住院開支的財政壓力，安心接受治療。

註：

* 須根據保單條款並視乎核保情況

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