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心態決定境界？慬10%人具備的4個理財特質　擁更高退休儲蓄

個人增值 09:00 2023/12/02

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心態決定境界？4個理財行為特質有助提高儲蓄，讓你安心退休。

好多人莫說想提早退休，就連如期退休，也沒有足夠自信，問題癥結在於一個「錢」字。在香港這個生活成本全球第五高的地方，很多打工仔份糧應付完家庭及生活費開支，都沒多少剩餘來做儲蓄或投資，有孩子或要供樓的人士就更緊絀。但偏偏大家都認同，儲蓄是退休規劃中意義最重大的一環。

但如果有人告訴你，除了金錢儲蓄之外，你的理財心態也可能是促成退休的靈丹妙藥，你又信不信？

在一份新的研究報告中，高盛資產管理公司聯同行為財務學（Behavioral Finance）研究公司Syntoniq對5,261名美國打工仔和退休人士進行調查，找出了四大關鍵心理因素，有助打工仔提高退休儲蓄，縮窄其退休儲蓄目標和未來實際狀況之間的差距。

四大關鍵心理因素　帶來更高退休儲蓄

研究表明，那些高度樂觀具前瞻性具較高金融素養（Financial literacy，可解作金融知識、金融識見）、更注重回報而非風險的人，往往比那些態度相反的人擁有更高的退休儲蓄。這種正面心態的魅力，也令懷有它們的人士，更少在管理儲蓄一事上產生焦慮。

不過實際上，很少人能夠同時掌握這四大因素。研究發現，只有10%的少數受訪者是這類「人中之龍」；大多數人（85%）僅局部兼具這些特質。

相關文章：760萬才夠退休？港人預計儲蓄僅能用到78歲　低於平均壽命

「人中之龍」的四大高超理財行為

高盛資產管理公司的高級退休策略師Chris Ceder接受美國《雅虎財經》訪問時表示，了解投資和儲蓄心理學很重要，有助解釋人們為何作出某些財務決策。

報告指出，目光明亮、總是覺得「還有半杯水」的樂觀型人士，通常擁有更高水平的儲蓄、更有可能讓儲蓄走上正軌，並為退休生涯制定個人化的財務計畫。他們有以下四項高超理財行為，值得借鏡：

  • 1. 至少每年審查一次儲蓄
  • 2. 有足夠的緊急儲蓄
  • 3. 轉工時避免提取退休金
  • 4. 可以毫不猶豫地尋求財務上的協助

相關文章：【退休理財】還有5年便退休？5大部署保晚年安心

樂觀情緒最緊要　令人更有願景

研究又稱，儘管所有四項行為變數本身均有助提高退休儲蓄，但高度樂觀情緒的重要程度，仍居首位

數據顯示，對未來樂觀的人士，更傾向於為今天制定預算，量入為出，並且清楚意識到為未來積極儲蓄所帶來的回報。此外，近八成 (78%) 高度樂觀人士制定了個人化退休計劃，而在樂觀程度較低的人士中，卻只有42%會這樣做。而擁有較高退休儲蓄的人士中，逾六成（61%）為高度樂觀人士，樂觀程度較低人士則只有39%。

報告分析指出，當通脹高企或市場大幅波動時，這些狂熱的樂觀主義者會加倍努力，積極管理自己的財務。相較那些樂觀程度較低、且往往處於被動狀態的人，「樂天派」更有可能在受壓時改變投資分配、聘請財務顧問，並增加緊急儲蓄帳戶的注資。

雖然江山易改，本性難移，一些人的悲觀保守個性是無法擺脫。但財經專欄作家Kerry Hannon還是建議大家循以下兩大方向調整心態和好好裝備自己的理財技能，拒絕狹隘短視的生活態度，總有得著。

  • 1. 不要失去希望

是次研究顯示，那些全心全意地期望事情有好結果，並相信自己有能力創造好事的人，更有可能認為自己的退休儲蓄已步入正軌或提早完成，佔83%；態度相反者則佔41%。

與樂觀主義者一樣，有遠見的人相比活在當下的人，更有可能維持緊急儲蓄並調整其投資組合，尤其是在經濟遇到逆風時。那些對未來缺乏藍圖的人，往往更有可能受到信用卡債務和每月開支的失控拖累，打亂退休儲蓄規劃。

  • 2. 知識就是力量

報告也指出，具備較高水平金融知識的人，相較缺乏金融知識的人更有可能滿足退休儲蓄需求。Chris Ceder表示，這是因為金融知識反映了對複息、通脹和多元化等基本金融概念的理解程度。那些具有較高金融知識的人指出，他們定期審查自己的退休儲蓄，擁有大量的緊急儲蓄，同時會控制支出。

Hannon也引述史丹福經濟政策研究所高級研究員、 《金融素養的重要性》論文合著者Annamaria Lusardi的觀點，她認為財金知識必須包括在盡早開始的正規教育當中。Lusardi指出，很多人甚至不知道何謂利率，也無法在利率的背景下進行2%的計算。

這種知識水平在今天與閱讀和寫作一樣重要，如果你不賦予人們這些基本知識，你就無法賦予人們財務安全。

Ceder也認為，有需要讓財金教育與個人財務情況、以及他們需要學習的內容有所關聯，以助他們為自己的退休儲蓄做出關鍵決定。

撰文︰黃正軒

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