香港生活成本全球第5　新加坡九度摘冠　移新港人將面對什麽？

▲ 香港生活成本全球第5 新加坡9度摘冠 移新港人將面對什麽？

近日，經濟學人信息社（EIU）公開「2023年全球生活成本調查」（後稱「調查」）。調查顯示，香港的生活成本位居全球第五，超過洛杉磯、巴黎和舊金山。新加坡更是位居榜首——調查稱，這是新加坡11年來第九次位列第一。

該調查基於今年8月14日至9月11日間，173個城市中的多種產品與服務數據。

全球生活成本前十 排名 城市 國家/地區 系數（紐約=100） 1 新加坡 新加坡 104 1 蘇黎世 瑞士 104 3 日内瓦 瑞士 100 3 紐約 美國 100 5 香港 香港特別行政區 98 6 洛杉磯 美國 97 7 巴黎 法國 91 8 哥本哈根 丹麥 89 9 特拉維夫 以色列 89 10 三藩市 美國 86

亞洲通脹低於全球 港新仍位前列

調查稱，按當地貨幣計算，過去一年全球主要城市的平均物價上漲了7.4%，雖然相比去年的（8.1%）略有放緩，但仍明顯高於2017-2021年的漲幅。

亞洲的通脹率相對低於世界其它地區，但港新仍位前列。EIU的高級分析師Syetarn Hansakul在接受CNBC採訪時稱，亞洲的平均物價漲幅為3%，低於全球平均水平（7.4%），這也是為什麼沒有其他亞洲城市入圍前十。但香港與新加坡仍然成為入圍的唯二亞洲城市，且均位前列，新加坡甚至11年間9次位居榜首。

港新的特殊城市性質是造就高生活成本的原因。Hansakul表示，香港與新加坡都是一個擁有成功金融中心的「小城市」：「當一座空間有限的城市聚集了許多高薪專業人士，自然會在一定程度上拉動通脹，爭奪住房以及其它資源。」

移新港人：更高的房租與未兌現的新金融中心

近年香港再現移民潮。2022年10月施政報告顯示，過去兩年本港約有14萬勞動人口流失。CNBC報道稱，不少港人將新加坡作為移民首選地：「尤其是從事金融、法律以及人才招聘行業的人。」截至去年年底，新加坡市中心的甲級辦公室空置率為2.3%，香港則為11.1%。

亞太地區私人房租最貴的城市 城市 每單位平均月租中位數（美元） 新加坡 2596元 悉尼 House 1958元 悉尼 公寓 1732元 香港 1686元 布里斯本 House 1657元

新加坡的租金在去年飆升超過香港。城市土地協會（ULI）的數據顯示，新加坡的個人租房價錢2022年按年增長近30%，超過香港成亞太地區最高租金。而本地的住房擁有率卻高達89.3%——新湧入的移民以及搬出家庭住宅尋求獨居的年輕人士將成為這誇張漲幅的主要承擔者。

港科大人口統計學家Stuart Gietel-Basten表示，有人因無法忍受香港而搬走，但也有人會改變想法，因為境外的經濟狀況可能不如港人預期。

隨著香港人才流出，亞洲金融中心之爭成為熱門話題。但與移民潮帶來的蕭條景象相反的是，香港資本市場活躍度依然遠超新加坡。Financial Times報道顯示，根據港交所與新交所的公開交易數據，香港股市去年的成交量與市值依然是競爭對手的7倍多。

指標 新加坡 香港 2022年證券市場成交量（萬億美元） 0.23 3.92 截至2022年12月的證券市值（萬億美元） 0.62 4.55 截至2021年12月資產管理規模（萬億美元） 4 4.6 截至2023年2月活躍對沖基金數量 405 999

清華大學全球家族企業研究中心主任高浩在接受內媒財新採訪時表示：「由於危險的地緣政治局勢，新加坡在大國博弈中的生存空間未來可能會縮小，從而構成新的挑戰。」

撰文︰涂宇佳

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