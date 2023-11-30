月入逾5萬中產淪「月光族」　明年結婚如何理財？專家︰婚前要傾好買樓事宜

▲ 今次個案月入逾5萬元，但每月收支盈餘只有500元，明年就要結婚，怎樣可以好好理財？

香港有不少收入穩定的中產，但開支也很大，面對幾乎「月月清」的局面，今次個案主角Olena也是一樣，月入逾5萬元的她，但每月收支盈餘只有500元，怎樣可以好好理財？

Olena除了是我的專欄長期讀者外，原來也是我的學妹，大家都是香港大學輔導學碩士畢業生，不過我是很多年前的畢業生，大家畢業的年份都有一個不少的差距。由於Olena明年便會結婚，很快便會進入人生另一階段，感覺需要有更好的人生規劃，但對管理金錢方面又一知半解，加上工作性質並不容易找到合適人士提供指引，所以決定相約Alvin學兄進行理財諮詢。

她交來的資料，提到理財目標便是為退休計劃，想知道怎樣可以有足夠的被動收入。雖然踏入中年為退休規劃是很普遍的人生目標，但隨着人生階段改變，考慮的問題及重點可能都不同。所以開始時我便向Olena了解，對退休的安排會否因明年結婚而有不同想法。

物業事宜 應在婚前妥善安排免爭拗

對於有伴侶及單身形式退休，最大的分別可能是有否需要考慮另一半的財務及心理情況。Olena與未來丈夫的年齡相差超過5年，所以預計會較她快退休，更要早籌備。不過以Olena所知他們各自擁有的儲蓄及資產水平接近，只是他正在為家人居住的物業支付按揭還款，暫時未有額外流動資金為將來的二人世界購買多一個物業，所以目前Olena正在還款的物業預計便是二人的新居及退休安樂窩。

如果雙方對理財都是一知半解的話，便要小心有機會錯誤估計大家資產狀況及未來需要，這方面我提議Olena要在婚前便先和對方互相了解，避免將來出現爭拗。假設未來丈夫的財政及退休安排沒有問題，我目前的分析便會集中在Olena的退休需要。

既然討論到退休後的居住安排，自然要了解目前的物業是否合適的退休居所。目前Olena持有的物業仍有28年還款期，樓齡約20年，所以到Olena預計60歲退休時，樓齡已經超過35年。香港的物業老化問題嚴重，根據市建網上學院的報告數據，估計2030年時，樓齡達30歲以上的住宅/綜合用途樓宇有33,000幢，佔總數的68%，而超過30年樓齡的物業一般老化的速度會加快，加上近七成都有類似狀態，可想而知政府必定會用不同方法要業主進行大廈維修保養，估計支出會大增，所以我提議Olena需要定期檢討現時物業作為退休安樂居的計劃。

每月2萬元已能應付退休開支

另一方面，我亦問到她有否需要保留物業給任何人士，例如兄弟姊妹的孩子，如果沒有需要保留物業的話，我建議她可以將物業用作申請安老按揭。以物業價值800萬元計算，假如Olena在60歲時申請安老按揭，每月能夠獲取的年金金額介乎16,000萬元至29,600元，年金年期分別是10年，15年，20年及終身，年期愈長，收益愈少。

以Olena目前每月開支估計，2萬元收入已經能夠應付大部分所需，因此現時物業到退休時便能夠為Olena提供退休後15年或20年的保證收入，按這分析，似乎Olena不用擔心退休後的生活。不過退休除了需要被動收入外，亦需要顧慮被動支出，即是一些必然面對但又不能控制發生時間及需要支出的狀況，而這些被動支出一般包括兩方面，便是和自己身體健康有關或和親朋好友有關。

當這兩種被動支出出現，很容易將已安排好的被動收入花掉，如未能立即補充，之後有機會導致製造收益資產價值出現波動或大額減少，結果退休後期的生活出現大問題。因家人或朋友所需而花掉儲備是可控的問題，主要是當事人要先了解有否這些風險，如果有的話，便要為這些潛在風險設定限額，不要因為幫人而導致自己生活出現問題。

保費金額多少才夠？自負額低不一定好

對於因健康而導致的支出，同樣是可以控制的，便是將風險轉移給保險公司。趁健康為自己安排好全面保障及安心的醫療保險計劃便不用擔心有事發生時沒有資金應付醫藥費及手術費。由於Olena的機構沒有提供醫療保險福利，所以這方面都是Olena關心的問題，所以她已經購買了私人醫療保險，但疑問是不知道多大自負額才合適。

她目前持有的私人醫療保險的自負額是2萬元，相比市場上的選項屬於較低的金額，而她選擇這種金額的原因是因為現時服務機構沒有任何醫療福利，萬一有任何疾病或意外便要自己負責所有治療及手術費用，因此她才選擇這個計劃。她的考慮亦很合理，但對規劃退休來說，我提醒Olena自負額偏低代表保險公司面對索償時需要支付的賠償金額可能會較高，因此保費必然同樣會較高。

而醫療保險保費因年紀越大而保費必然愈高，如果沒有一個合適的自負額的話，保費在退休後期大增之下可能會令到當事人擔心負擔太高而取消計劃，結果是年長時反而得不到醫療保障。所以目前Olena可以考慮是否應該從現有私人醫療保險計劃轉到一個自負額較高的選項。如果她身體健康，購買自負額較高的醫療保險後的數年，可能省回的保費比自負額更多。

Olena又問到危疾的安排。雖然她已有危疾保障，但只會保障到75歲，而供款則需要供到60歲，而且保費每年都會增加，我估計這危疾保障是人壽保單基本計劃的附加保障計劃，及計劃可能還包括其他附加保障，所以實際危疾保障額是多少都要進一步確定。但是在退休期間出現嚴重疾病的機會隨年紀而增加，而Olena的計劃偏偏在75歲後便失去危疾保障，這並不洽當，所以我建議她需要購買一份保障到終身的危疾保險。

雖然現時Olena年紀已入中年，保費不會便宜，但沒有保障有問題發生時的潛在支出將會更大，所以她應該要把握機會盡早做好安排。

存款佔比過高 宜多配置投資

資產管理方面，扣除物業及按揭後，存款佔比為54.8%，明顯地資產配置不理想。而退休時能夠提供收益的資產包括政府債券，年金及部分派息股票，目前佔可投資資產的24.6%，金額並不足夠。所以Olena應該考慮保留約等同半年生活費的存款作為應急儲備，其餘資產及資金應分別配置在退休時能夠派發收益的工具及能夠跑贏通脹的長遠增值資產類別。常見派發收益工具包括儲蓄型保單，債券，派息基金及年金等。長遠增值資產包括以資本增值為主的股票及基金，但我建議她應考慮分散風險的基金。

Olena都多次提及沒有時間管理投資，所以我建議她應該考慮較多比例在運用時間增值的資產，可以考慮分配三分二資金及資產，而餘額可以投放在環球投資的基金類別。強積金方面亦要做到平衡投資，不宜只集中單一基金或市場，應該考慮環球投資的股票及債券組合。

【原文刊於《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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