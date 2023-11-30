福布斯「精英榜」多人衰收尾　今設「恥辱殿堂」認錯︰有些人選希望能收回

▲ 福布斯「30歲以下精英榜」多人衰收尾，例如幣圈「薯條哥」SBF透騙罪成身敗名裂，今設「恥辱殿堂」認錯：有些人選希望能收回。

《福布斯》每年都會發布「30位30歲以下精英榜」（Forbes 30 Under 30，下簡稱U30）名單，旨在以「改變世界的潛力」為標凖，選出30歲以下各領域具有創新精神與領導力的傑出青年，已連續發布13年。遺憾的是，部份曾經登上該榜的年青才俊，現在都顯得有點金玉其外、敗絮其中，令人大跌眼鏡。當中有人生意失敗；有人因黑心謀利而犯眾憎；有人牽涉詐騙等嚴重指控而醜聞纏身，甚至獲判罪成，當中最知名要數已破產的加密貨幣交易所FTX的共同創辦人Sam Bankman-Fried（綽號SBF、薯條哥）。

《福布斯》周二（28日）除公佈2024年度的精英榜外，首次增設「恥辱殿堂」（Hall of Shame），承認過往有一些人選「希望能夠收回」。這篇「恥辱殿堂：30位30歲以下精英榜的10名最可疑人物」，顯示《福布斯》曾經看好、但如今已失望淘汰的「昨日之星」︰

名字 身份 上榜原因 Sam Bankman-Fried (SBF) 加密貨幣交易所FTX共同創辦人、行政總裁 挪用客戶資金等多項詐騙罪成立 Caroline Ellison 加密貨幣交易公司Alameda Research聯席行政總裁 挪用客戶資金等多項詐騙罪成立 Charlie Javice 初創Frank創辦人 被指揑造公司客戶規模，騙取摩根大通收購 Nate Paul 房地產集團World Class Capital Group創辦人 被指向貸方撒謊，遭控以欺詐和共謀等罪行 Martin Shkreli 資產管理公司MSMB Capital創辦人 收購重要藥物專利後抬價55倍，亦因其他金融罪行入獄 Cody Wilson 3D打印槍械研發所Defense Distributed創辦人 支付500美元與16歲少女發生性關係，被要求納入性罪犯名單 James O'Keefe 保守派媒體Project Veritas創辦人 被指濫用捐款進行揮霍（包括乘坐私人飛機）後遭解僱 Phadria Prendergast 《Women of the City》雜誌主編 被指成立公司收取客戶資金買保險，但實際上輸送予懷疑邪教組織 Steph Korey 時尚行李箱品牌Away共同創辦人兼行政總裁 被指欺凌同事、惡意增加其工作量，最終辭去CEO職務 Lucas Duplan 流動支付初創Clinkle創辦人 獲得種子輪融資和頂級投資者入股後大量裁員，但從未推出可行的金融科技產品

以下是部份「精英」牽涉的出位案例：

FTX「情侶檔」齊釘恥辱柱

在福布斯的「恥辱殿堂」排首名的是FTX共同創辦人Sam Bankman-Fried，他曾入選2021年度U30的金融才俊名單。

《福布斯》估計SBF在29歲時的淨資產已超過260億美元，只有Meta行政總裁朱克伯格才在如此年輕時賺到這個級數的財富。直至去年底，FTX爆出流動性危機，CoinDesk發表報告指出，FTX與姊妹交易公司Alameda Research過從甚密。後來更多證據顯示，FTX將數十億美元客戶資金借予Alameda。

醜聞發酵不到兩周，FTX「爆煲」申請破產。檢察官表示，SBF和其他FTX高層利用客戶資金來買樓和買奢侈品。本月初，SBF被判七項欺詐和共謀罪成，每項最嚴重的指控都面臨最高20年的監禁。法官定在明年3月宣判。

據稱是SBF前女友的Alameda Research聯席行政總裁Caroline Ellison在承認電匯欺詐和共謀罪等七項控罪後，出庭作證指控SBF。她曾被譽為數學奇才，入選2022年度U30金融才俊名單，如今亦步入恥辱殿堂。

「全美公敵」收購藥物專利後抬價55倍 成最討厭CEO

人稱「製藥哥」（Pharma bro）的MSMB Capital Management創辦人Martin Shkreli曾被譽為商業神童，於2013年登上U30，並在十年後出現在恥辱殿堂。

Shkreli在20多歲時便推出了兩隻專注於製藥業的對沖基金，又先後創辦了兩間藥廠Retropin和Turing。2015年，Turing Pharmaceuticals收購治療瘧疾、癌症和愛滋病的達拉匹林（Daraprim）藥物專利，並一下子將這款重要的「救命藥」價格由13.5美元抬高至750美元，急升55倍。

Shkreli因而聲名狼藉，成為「全美國最可憎的人」，但他仍接連在電視訪問和Twitter（現稱X）帖文中辯稱抬價合理，更囂張恥笑大眾愚蠢到不能理解藥物研發的難度。

Shkreli被帶到美國國會出席聽證會，接受了五次聆訊但仍拒絕作證。FTC起訴他並勝出，以違反「反壟斷法」為由對Shkreli處以6,500萬美元罰款，還終身禁止他從事製藥。

在另一宗不相關的案件中，Shkreli因扭曲其兩隻對沖基金的財務狀況、並試圖操縱Retropin的股價而入獄四年，去年5月放監。

名牌大學高材生誇大公司客戶量 騙倒摩通收購

初創公司Frank創辦人Charlie Javice畢業於名校賓夕凡尼亞大學沃頓商學院，她於2019年以26歲芳齡登上U30。2016年創立的Frank，據稱可以幫助大學生更簡易地申請各式各樣的獎學金。根據摩根大通的起訴書，Javice聲稱Frank擁有425萬用戶後，於2021年以1.75億美元出售公司予該行，結果近日才被揭穿大部份人數為揑造，讓堂堂華爾街大行老貓燒鬚。

司法部稱，Javice欺騙了摩通，因為Frank實際上只有約25萬用戶。她因歪曲公司規模而被控欺詐和共謀罪，官司自10月開打，但她不認罪。

13年評選逾10萬人 福布斯：巴菲特都無法百分百準確

《福布斯》表示，過去13年來，美國U30榜單已發展至每年均設20個不同類別，總計600人上榜；另外加上歐洲、亞洲名單中，已經表彰了超過一萬名神童，並評審了約10萬名人選。當中數量驚人的人選，後來成為文化時尚引領者、科技巨頭，其中32人更成為億萬富翁，而且數字還在增加。

U30是面向未來的，而未來沒有人說得準，但面對上述比「傷仲永」更可惜的案例，《福布斯》如今也不得不自認眼光有誤，今年起先從10,000人中「回收」10人，並指隨著時間流逝，相信更多人會步入「恥辱殿堂」。但該刊也稱：「即使是巴菲特也無法百分之百準確地預測。但我們猜測他的勝率可以達到99.9%。」

撰文︰黃正軒

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