福布斯「精英榜」多人衰收尾　今設「恥辱殿堂」認錯︰有些人選希望能收回

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股市回溫也沒安全感 家族辦公室正從股票轉到私人市場
《福布斯》每年都會發布「30位30歲以下精英榜」（Forbes 30 Under 30，下簡稱U30）名單，旨在以「改變世界的潛力」為標凖，選出30歲以下各領域具有創新精神與領導力的傑出青年，已連續發布13年。遺憾的是，部份曾經登上該榜的年青才俊，現在都顯得有點金玉其外、敗絮其中，令人大跌眼鏡。當中有人生意失敗；有人因黑心謀利而犯眾憎；有人牽涉詐騙等嚴重指控而醜聞纏身，甚至獲判罪成，當中最知名要數已破產的加密貨幣交易所FTX的共同創辦人Sam Bankman-Fried（綽號SBF、薯條哥）。
《福布斯》周二（28日）除公佈2024年度的精英榜外，首次增設「恥辱殿堂」（Hall of Shame），承認過往有一些人選「希望能夠收回」。這篇「恥辱殿堂：30位30歲以下精英榜的10名最可疑人物」，顯示《福布斯》曾經看好、但如今已失望淘汰的「昨日之星」︰
|名字
|身份
|上榜原因
|Sam Bankman-Fried (SBF)
|加密貨幣交易所FTX共同創辦人、行政總裁
|挪用客戶資金等多項詐騙罪成立
|Caroline Ellison
|加密貨幣交易公司Alameda Research聯席行政總裁
|挪用客戶資金等多項詐騙罪成立
|Charlie Javice
|初創Frank創辦人
|被指揑造公司客戶規模，騙取摩根大通收購
|Nate Paul
|房地產集團World Class Capital Group創辦人
|被指向貸方撒謊，遭控以欺詐和共謀等罪行
|Martin Shkreli
|資產管理公司MSMB Capital創辦人
|收購重要藥物專利後抬價55倍，亦因其他金融罪行入獄
|Cody Wilson
|3D打印槍械研發所Defense Distributed創辦人
|支付500美元與16歲少女發生性關係，被要求納入性罪犯名單
|James O'Keefe
|保守派媒體Project Veritas創辦人
|被指濫用捐款進行揮霍（包括乘坐私人飛機）後遭解僱
|Phadria Prendergast
|《Women of the City》雜誌主編
|被指成立公司收取客戶資金買保險，但實際上輸送予懷疑邪教組織
|Steph Korey
|時尚行李箱品牌Away共同創辦人兼行政總裁
|被指欺凌同事、惡意增加其工作量，最終辭去CEO職務
|Lucas Duplan
|流動支付初創Clinkle創辦人
|獲得種子輪融資和頂級投資者入股後大量裁員，但從未推出可行的金融科技產品
以下是部份「精英」牽涉的出位案例：
FTX「情侶檔」齊釘恥辱柱
在福布斯的「恥辱殿堂」排首名的是FTX共同創辦人Sam Bankman-Fried，他曾入選2021年度U30的金融才俊名單。
《福布斯》估計SBF在29歲時的淨資產已超過260億美元，只有Meta行政總裁朱克伯格才在如此年輕時賺到這個級數的財富。直至去年底，FTX爆出流動性危機，CoinDesk發表報告指出，FTX與姊妹交易公司Alameda Research過從甚密。後來更多證據顯示，FTX將數十億美元客戶資金借予Alameda。
醜聞發酵不到兩周，FTX「爆煲」申請破產。檢察官表示，SBF和其他FTX高層利用客戶資金來買樓和買奢侈品。本月初，SBF被判七項欺詐和共謀罪成，每項最嚴重的指控都面臨最高20年的監禁。法官定在明年3月宣判。
據稱是SBF前女友的Alameda Research聯席行政總裁Caroline Ellison在承認電匯欺詐和共謀罪等七項控罪後，出庭作證指控SBF。她曾被譽為數學奇才，入選2022年度U30金融才俊名單，如今亦步入恥辱殿堂。
「全美公敵」收購藥物專利後抬價55倍 成最討厭CEO
人稱「製藥哥」（Pharma bro）的MSMB Capital Management創辦人Martin Shkreli曾被譽為商業神童，於2013年登上U30，並在十年後出現在恥辱殿堂。
Shkreli在20多歲時便推出了兩隻專注於製藥業的對沖基金，又先後創辦了兩間藥廠Retropin和Turing。2015年，Turing Pharmaceuticals收購治療瘧疾、癌症和愛滋病的達拉匹林（Daraprim）藥物專利，並一下子將這款重要的「救命藥」價格由13.5美元抬高至750美元，急升55倍。
Shkreli因而聲名狼藉，成為「全美國最可憎的人」，但他仍接連在電視訪問和Twitter（現稱X）帖文中辯稱抬價合理，更囂張恥笑大眾愚蠢到不能理解藥物研發的難度。
Shkreli被帶到美國國會出席聽證會，接受了五次聆訊但仍拒絕作證。FTC起訴他並勝出，以違反「反壟斷法」為由對Shkreli處以6,500萬美元罰款，還終身禁止他從事製藥。
在另一宗不相關的案件中，Shkreli因扭曲其兩隻對沖基金的財務狀況、並試圖操縱Retropin的股價而入獄四年，去年5月放監。
名牌大學高材生誇大公司客戶量 騙倒摩通收購
初創公司Frank創辦人Charlie Javice畢業於名校賓夕凡尼亞大學沃頓商學院，她於2019年以26歲芳齡登上U30。2016年創立的Frank，據稱可以幫助大學生更簡易地申請各式各樣的獎學金。根據摩根大通的起訴書，Javice聲稱Frank擁有425萬用戶後，於2021年以1.75億美元出售公司予該行，結果近日才被揭穿大部份人數為揑造，讓堂堂華爾街大行老貓燒鬚。
司法部稱，Javice欺騙了摩通，因為Frank實際上只有約25萬用戶。她因歪曲公司規模而被控欺詐和共謀罪，官司自10月開打，但她不認罪。
13年評選逾10萬人 福布斯：巴菲特都無法百分百準確
《福布斯》表示，過去13年來，美國U30榜單已發展至每年均設20個不同類別，總計600人上榜；另外加上歐洲、亞洲名單中，已經表彰了超過一萬名神童，並評審了約10萬名人選。當中數量驚人的人選，後來成為文化時尚引領者、科技巨頭，其中32人更成為億萬富翁，而且數字還在增加。
U30是面向未來的，而未來沒有人說得準，但面對上述比「傷仲永」更可惜的案例，《福布斯》如今也不得不自認眼光有誤，今年起先從10,000人中「回收」10人，並指隨著時間流逝，相信更多人會步入「恥辱殿堂」。但該刊也稱：「即使是巴菲特也無法百分之百準確地預測。但我們猜測他的勝率可以達到99.9%。」
撰文︰黃正軒
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