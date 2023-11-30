股市回溫也沒安全感　家族辦公室正從股票轉到私人市場

▲ 股市回溫仍求穩 家族辦公室正從股票轉到私人市場

美聯儲停止釋放加息信號，市場有所回溫，但家族辦公室的投資取向卻背道而馳——一項新的調查顯示，雖然股市正在反彈，家族辦公室（Family Office，「FO」）現在投資於私人市場的資金卻多過投資於上市股票市場的資金。

坎普登財富公司（Campden Wealth）和加拿大皇家銀行（RBC）的該調查涉及全球330家單個家族辦公室和私人多家族辦公室，其中144個位於北美，受訪的家族辦公室平均總財富為1億美元。

FO投資私人市場首次反超上市股票

調查發現，家族辦公室在私人市場（包括私募股權、風險資本和私募債務）的投資佔比為29.2%，而在上市股票的投資佔比為28.5%。

這是調查中家族辦公室的投資首次在私人市場上多於上市股票。家族辦公室的股票投資比例從前一年的31%下降到了現在的27%。剩下的資產被投資在現金、債券、另類投資、對沖基金、大宗商品、房地產和其他投資。

調查稱，「家族辦公室在增加私人市場投資比例的方面保持了他們的一貫風格。」

調查發現，它們甚至計劃在接下來的幾個月將更多的注意力放在私人市場上——41%的家族辦公室計劃增持私募股權基金，三分之一準備將更多資金投入直接私募股權交易。

只有23%的家族辦公室計劃增持發達市場的上市股票，與此同時有15%計劃減持。

股市回溫不敵私人市場的「安全感」

即便處於近期股市反彈的背景下——標普500指數年內上漲19%，但家族辦公室的投資行為依然發生了巨變。

在過去十年中，尤其是在疫情發生後，家族辦公室紛紛湧入私募股權投資和所謂的直接交易領域——即自己購買私營公司的股份。家族辦公室認為，從長期來看，私人市場的回報更好，且沒有股票的波動性。

家族辦公室的創始人通常都是通過創辦或出售私營公司發家致富的企業家，他們也喜歡藉助自己的經驗，在自己的專業領域尋找公司，並在提供資金的同時提供建議。

目前還不清楚這種賭注能否得到持續的回報——私募股權基金正苦於資金緊張與昂貴貸款的壓力，同時由於IPO荒，他們也缺乏退出的渠道。

未來將持續謹慎 私募與風投成FO長期首選

雖然投資者預計 2024 年將減息，上市股票可能會繼續反彈。但被問及未來幾年哪類資產會給他們帶來最好的回報時，家族辦公室將「私募股權和風險投資」排在首位，「上市股票」緊隨其後。

報告指出，「雖然家族辦公室為了應對（2022年）的金融市場低迷而保持謹慎態度，但他們對最佳長期回報來源的看法依然堅定不移⋯⋯私募股權和風險投資仍是首選。」

除了私人市場，家族辦公室對另類資產（包括房地產和大宗商品）的興趣也與日俱增。當被問及來年的投資重點時，「另類資產」排在第一。

6成FO稱經濟衰退仍是最大風險 選擇持幣觀望

然而，家族辦公室對未來一年仍持謹慎態度。近60%的家族辦公室認為「經濟衰退風險」是最大的金融風險，其次是「中國的緊張局勢」以及「美聯儲的過度緊縮」。

他們目前持有的債券佔整體資產的8%，這個比例可能會進一步擴大︰三分之一的家族辦公室計劃增持債券。

家族辦公室還持有大量現金，等待合適的入市機會。現金佔他們整體資產的9%，幾乎是2021 年的兩倍。

「他們坐擁大量現金，選擇持幣觀望，他們在尋找最佳的時機，並不急於入市。」加拿大皇家銀行財富管理公司（RBC Wealth Management）的美國財富規劃主管Angie O'Leary在接受CNBC採訪時說。

撰文︰涂宇佳

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