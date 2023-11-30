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理財暢銷書作家︰投資於準備而非預測　「以預防地震的方式看待風險」

個人增值 08:30 2023/11/30

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理財作家：應對看不見的風險 像悲觀者⼀樣計劃

理財暢銷書《致富心態》（The Psychology of Money）的作者Morgan Housel近日出版新著《一如既往：財富、貪婪和幸福的永恆課程》（Same As Ever： Timeless Lesson on Wealth， Greed and Happiness），討論金錢、幸福生活等方面的人生智慧，目前在亞馬遜商業決策類新書榜上排名第一。下面介紹其中一些有關投資、個人發展的洞見。

應對看不見的風險

作者指出，人們很擅長預測未來，但意外情況除外。而意外情況往往才是最重要的。最大的風險總是無人預見的事情，因為如果無人預見它的發生，就無人為此做好準備，它到來時造成的傷害就會放大。 可以用兩種方式應對看不見的風險：

     1. 投資於準備　而非預測

Housel建議，要以加州預防地震的方式來看待風險︰加州已知將會發生一場大地震，但不知道何時、何地或有多大。不過，當地已準備好應急人員，而建築物的設計能承受多年一遇的地震。就如提出「黑天鵝」概念的思想家Nassim Taleb所説：「投資於準備，而不是預測。」

儘管不知道風險何時何地到來，但最好還是對「風險會到來」這件事抱有心理預期，這要好過完全依賴預測。幾乎所有預測要麼是無稽之談，要麼是在說一些眾所周知的事。預期和預測是兩個不同的東西，在⼀個你看不到風險的世界中，前者比後者更有價值。

     2. 儲蓄額要往高估、負債量要往低估

要認識到，如果你只為能預見的風險做好準備，那麼你將無法應對看不到的風險。因此，在個人理財中，適當的儲蓄金額，應該是你感覺「有點太多」、「過度」的數量。同理，這也適⽤於你估算自己應處理多少債務。無論你認為的數字是多少，現實中負債數額應該要更少⼀點。

長期增長靠耐心 像悲觀者⼀樣計劃

Housel相信，愛情、事業和投資，都從兩件事中獲得價值︰耐心和稀缺。耐心讓事物成長，稀缺讓人欣賞它成長的結果。

從金融、職業生涯再到人際關係，任何領域的秘訣都是能夠克服短期問題，這樣你就能堅持足夠長的時間，享受長期增長。

歷史的一個重要教訓是，長期的情況通常很好，而短期通常很糟糕。要努力調和這兩者、學習用以下看似相互衝突的技能來管理它們。

  • 像悲觀主義者⼀樣儲蓄，像樂觀主義者⼀樣投資。
  • 像悲觀主義者⼀樣計劃，像樂觀主義者⼀樣夢想。

嫉妒刺激進步　也導致過高期望

Housel引用芒格的名言「世界不是由貪婪驅動的，而是由嫉妒驅動的」，進一步指出︰「今天的經濟擅長創造三樣東西：財富、炫耀財富的能力以及對他人財富的極大嫉妒。」

而由於社交媒體，嫉妒情緒比過去更加強烈。每個人都可以在社交媒體上看到其他人的生活方式，那些内容通常經過誇大、偽造、修飾、美化，隱藏了消極的部分。

書中認爲，這種嫉妒有其積極作用，因爲「我想要他們擁有的東西」的念頭，是刺激人們進步的強大動力。但消極作用是：人們可能收入更高、財富更多、房子更大，但這⼀切很快就被過高的期望所窒息。

管理期望︰控制預期與現實的差距

因此，如果想過幸福生活，管理期望就至關重要。芒格説過︰「幸福生活的第⼀條規則是低期望。如果你有不切實際的期望，你的一生都會很痛苦。」

書中寫道，財富和幸福是一個由兩部分組成的方程式︰你擁有什麼和你期望／需要什麼。這兩部分都同等重要，但人們往往更關注怎樣獲得更多，而極少關注如何管理期望。

要了解期望遊戲的規則和策略︰你認為你想要進步，無論是為了自身還是為了世界，但多數時候這並不是你真正想要的。 你要感受到「你的預期」和「實際發生的事」之間的差距。這個方程式中的期望不僅很重要，而且它通常更容易被你控制，而不是管理你的環境。

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