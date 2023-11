理財暢銷書作家︰投資於準備而非預測　「以預防地震的方式看待風險」

▲ 理財作家:應對看不見的風險 像悲觀者⼀樣計劃

理財暢銷書《致富心態》(The Psychology of Money)的作者Morgan Housel近日出版新著《一如既往:財富、貪婪和幸福的永恆課程》(Same As Ever: Timeless Lesson on Wealth, Greed and Happiness),討論金錢、幸福生活等方面的人生智慧,目前在亞馬遜商業決策類新書榜上排名第一。下面介紹其中一些有關投資、個人發展的洞見。

應對看不見的風險

作者指出,人們很擅長預測未來,但意外情況除外。而意外情況往往才是最重要的。最大的風險總是無人預見的事情,因為如果無人預見它的發生,就無人為此做好準備,它到來時造成的傷害就會放大。 可以用兩種方式應對看不見的風險:

1. 投資於準備 而非預測

Housel建議,要以加州預防地震的方式來看待風險︰加州已知將會發生一場大地震,但不知道何時、何地或有多大。不過,當地已準備好應急人員,而建築物的設計能承受多年一遇的地震。就如提出「黑天鵝」概念的思想家Nassim Taleb所説:「投資於準備,而不是預測。」

儘管不知道風險何時何地到來,但最好還是對「風險會到來」這件事抱有心理預期,這要好過完全依賴預測。幾乎所有預測要麼是無稽之談,要麼是在說一些眾所周知的事。預期和預測是兩個不同的東西,在⼀個你看不到風險的世界中,前者比後者更有價值。

2. 儲蓄額要往高估、負債量要往低估

要認識到,如果你只為能預見的風險做好準備,那麼你將無法應對看不到的風險。因此,在個人理財中,適當的儲蓄金額,應該是你感覺「有點太多」、「過度」的數量。同理,這也適⽤於你估算自己應處理多少債務。無論你認為的數字是多少,現實中負債數額應該要更少⼀點。

長期增長靠耐心 像悲觀者⼀樣計劃

Housel相信,愛情、事業和投資,都從兩件事中獲得價值︰耐心和稀缺。耐心讓事物成長,稀缺讓人欣賞它成長的結果。

從金融、職業生涯再到人際關係,任何領域的秘訣都是能夠克服短期問題,這樣你就能堅持足夠長的時間,享受長期增長。

歷史的一個重要教訓是,長期的情況通常很好,而短期通常很糟糕。要努力調和這兩者、學習用以下看似相互衝突的技能來管理它們。

像悲觀主義者⼀樣儲蓄,像樂觀主義者⼀樣投資。

像悲觀主義者⼀樣計劃,像樂觀主義者⼀樣夢想。

嫉妒刺激進步 也導致過高期望

Housel引用芒格的名言「世界不是由貪婪驅動的,而是由嫉妒驅動的」,進一步指出︰「今天的經濟擅長創造三樣東西:財富、炫耀財富的能力以及對他人財富的極大嫉妒。」

而由於社交媒體,嫉妒情緒比過去更加強烈。每個人都可以在社交媒體上看到其他人的生活方式,那些内容通常經過誇大、偽造、修飾、美化,隱藏了消極的部分。

書中認爲,這種嫉妒有其積極作用,因爲「我想要他們擁有的東西」的念頭,是刺激人們進步的強大動力。但消極作用是:人們可能收入更高、財富更多、房子更大,但這⼀切很快就被過高的期望所窒息。

管理期望︰控制預期與現實的差距

因此,如果想過幸福生活,管理期望就至關重要。芒格説過︰「幸福生活的第⼀條規則是低期望。如果你有不切實際的期望,你的一生都會很痛苦。」

書中寫道,財富和幸福是一個由兩部分組成的方程式︰你擁有什麼和你期望/需要什麼。這兩部分都同等重要,但人們往往更關注怎樣獲得更多,而極少關注如何管理期望。

要了解期望遊戲的規則和策略︰你認為你想要進步,無論是為了自身還是為了世界,但多數時候這並不是你真正想要的。 你要感受到「你的預期」和「實際發生的事」之間的差距。這個方程式中的期望不僅很重要,而且它通常更容易被你控制,而不是管理你的環境。

