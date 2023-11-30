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【扣稅年金2023】退休後關鍵20年　比較扣稅年金　保證回報相差32%

博客 08:00 2023/11/30

分享：

分享：

比較4款跨國保險公司推出的扣稅年金，保證回報相差32%。

年輕時，可以揀自己喜歡的生活，退休後想繼續有得揀，及早規劃非常重要。政府早年推出合資格延期年金保單（俗稱扣稅年金，QDAP），提供稅務優惠，吸引市民趁後生儲蓄，為退休開支做好準備。假如有市民想在退休後關鍵20年獲得穩定收入，現時市場上有甚麼產品選擇？10Life今天就比較一下4款跨國保險公司推出的扣稅年金，發現保證回報原來可以相差32%。

香港人預期壽命越來越長

根據政府統計處數據，於2021年，香港男性平均預期壽命為83年，女性則為88年，若果一般人65歲退休，往後20年是否有足夠現金流，對於維持生活質素可謂非常關鍵。

投保扣稅年金除了獲得稅務優惠，最重要是讓投保人在職時候供款，期間保險公司會透過投資令金額增長，當投保人達到指定年齡時，便可以開展年金領取期。

基於退休規劃為考慮，我們假設投保人為45歲男性，供款期為10年，每年供7,800美元，總供款額78,000美元；並於65歲起開始獲得年金，入息期為20年，直至85歲為止，然後比較大型跨國保險公司推出的扣稅年金，包括Sun Life永明豐碩延期年金、宏利歲稅樂延期年金、安盛「賞豐盛」延期年金，以及保誠「雋逸人生」延期年金。

保險產品比較要在相同條款下才有意思，若果其他大型跨國保險公司扣稅年金未有相同設計，例如友邦的扣稅年金，我們則未有納入此次比較。

表1︰比較扣稅年金保證及預期入息
以45歲起供款10年、總供款額78,000美元、入息期65歲至85歲
保證入息（美元）預期入息（美元）
扣稅年金評分65至74歲75至84歲總入息總入息佔已繳保費65至74歲75至84歲總入息總入息佔已繳保費
Sun Life永明豐碩
延期年金計劃		9.571,82171,821143,642184%93,844104,660198,504254%
宏利歲稅樂享
延期年金   		8.659,59659,596119,193153%109,740109,940219,480281%
安盛「賞豐盛」
延期年金計劃		8.255,22455,224110,448142%110,448110,448220,896283%
保誠「雋逸人生」
延期年金計劃		7.654,49654,496108,992140%83,389116,819

200,208

（註1）

257%
註︰
1.保誠「雋逸人生」延期年金計劃的受保人於85歲時獲派發預期終期紅利33,430美元。
2.以上保費資料更新至2023年11月7日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。
3.按保險公司評分排列。

保證年金收入不容忽視 最高及最低相差32%

對於很多人而言，退休求安穩，避免失預算，扣稅年金保證入息部份便顯得重要。10Life精算師於評審QDAP退休年金產品時，亦因此側重考慮產品的保證回報，佔總評分70%，另外亦會考慮預期回報，佔20%，餘下的10%則為早期退保價值的評分。 

以入息期65歲至85歲的扣稅年金中（見表1），Sun Life永明20年總計保證入息約 14.4萬美元，佔已繳保費184%，屬4款產品中最高，亦因此獲得較高10Life評分；緊隨其後為宏利（11.9萬美元）、安盛（11萬美元），及保誠（10.9萬美元），最高及最低相差32%（約3.5萬美元）。

扣稅年金亦設有非保證入息，加上保證回報構成「預期入息」，以安盛及宏利較高。不過，非保證部份派發金額受多個因素影響，包括保險公司投資表現、分紅政策、經濟環境等，實際金額難以預料。

表2︰比較扣稅年金20年入息期內部回報率及扣稅效應
以45歲起供款10年、總供款額78,000美元、入息期65歲至85歲
期滿保證內部回報率期滿預期內部回報率
扣稅年金未計扣稅計入扣稅(以17%稅率)總保證入息佔扣稅後總保費未計扣稅計入扣稅(以17%稅率)總預期入息佔扣稅後總保費
Sun Life永明豐碩
延期年金計劃		2.5%3.2%221%3.8%4.5%306%
宏利歲稅樂享
延期年金   		1.7%2.4%184%4.2%5.0%339%
安盛「賞豐盛」
延期年金計劃		1.4%2.1%170%4.3%5.0%340%
保誠「雋逸人生」
延期年金計劃		1.3%2.1%168%3.6%4.3%308%
註︰
1.於購買年金與稅務扣減存在若1年差距，於計算上述回內部回報率時，我們假定稅務寬免在繳納保費後的1年開始。
2.香港稅務局的邊際稅率為2%、6%、10%、14%和17%，上述假設獲得6萬港元免稅額，並以最高稅率17%來計算。但實際可節省的稅款金額需根據個人情況而定，並可能與個案中所述的金額有所不同。
3.以上保費資料更新至2023年11月7日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

扣稅效應顯著提升回報

對比一般年金，扣稅年金的稅務優惠尤其吸引。投保人只需要每年3月31日稅季前投保，便可以獲得稅務減免，每年免稅額最多為6萬港元，以現時薪俸稅最高稅率17%計，實際可扣稅10,200港元。

Sun Life永明期滿保證內部回報率（IRR）未計扣稅為2.5%；扣稅後IRR則達3.2%，屬4款產品中最高（見表2）；至於預期IRR在扣稅後亦會進一步提高，4款產品的回報率在4.3%至5%之間。

事實上，同樣以薪俸稅現時最高17%稅率計，將扣稅等同保費扣減，實際保證入息佔扣稅後保費比率亦有顯著提升作用。以當中兩份產品為例，宏利由 153%升至184%，Sun Life永明由184%升至221%。

比較早期保證退保價值及身故條款

假設扣稅年金由45歲起供款10年，並計劃於65歲至85歲領取年金，倘若未等到派發年金，中途遇上不測之事，急需資金周轉而提早退保，又可以取回多少資金呢？

比較4款產品（見表3），假如55歲完成供款便即時退保，投保人可保證取回51%至90%已繳保費。若於65歲退保，大部份產品可以保證回本，當中Sun Life永明可取回138%已繳保費。

 

表3︰比較扣稅年金的早期保證退保價值及身故賠償
早期保證退保價值佔已付保費早期保證身故賠償佔已付保費
扣稅年金於55歲於65歲於55歲於65歲
Sun Life永明豐碩
延期年金計劃		90%138%100%138%
宏利歲稅樂享
延期年金   		84%106%100%106%
安盛「賞豐盛」
延期年金計劃		84%107%101%107%
保誠「雋逸人生」
延期年金計劃		51%93%105%105%
註：以上保費資料更新至2023年11月7日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

至於保單早期保證身故賠償方面，若受保人於55歲（第10個保單年度）不幸離世，受益人至少可獲得保證身故賠償100%至105%已繳保費。若於65歲（第20個保單年度）離世，Sun Life永明保證身故賠償額更達138%已繳保費。

 

總括而言，對於但求安穩退休的投保人，在選擇扣稅年金時，最重要是留意保證回報是否具有優勢；亦需要比較早期退保或身故條款。若想詳細比較上述扣稅年金產品，可瀏覽10Life的產品解碼器。

註：

1.本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料爲準。

2.以上保費資料更新至 2023年11月7日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

3.本文最後更新日期： 2023年11月27日。

【文章來源：10Life；原題︰退休後關鍵20年 比較跨國保險公司扣稅年金 保證回報相差32%

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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