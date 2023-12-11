【交稅2023】交稅賺現金回贈　滙豐$800獎賞錢、中銀最多贈2,500元｜AlipayHK送多達10,000元

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「商品大王」羅傑斯：股債、地產都是即將破滅的泡沫 大衰退將到來
稅季來到，相信各位將陸續收到稅單要交稅。市面上提供不同的方法繳交稅款，包括以電子錢包或信用卡交稅。以下簡單整合各大電子錢包及銀行信用卡在這期間推出之交稅優惠，可以交稅的同時賺取回贈！
AlipayHK（支付寶香港）
優惠：
推廣期：
領取優惠之特別要求／條件如下：
|回贈／獎賞（港元）
|推廣期
|詳情（港元）
|$5,000（扣稅券）
|即日起至2023年12月31日
|每日中午12點進入AlipayHK交稅推廣頁面，即可搶$5,000扣稅券。繳稅滿$10,000自動使用（須於24小時內使用）。
|$50（扣稅券）
|即日起至2023年12月31日
|於AlipayHK交稅推廣頁面領取$50扣稅券，繳稅滿$10,000自動使用。
|$5,000（Ant Bank PayLater 現金回贈）
|即日起至2024年1月31日
|使用Ant Bank PayLater繳稅滿$10,000，並於1月15日和31日進入指定頁面搶領。
|$100（Ant Bank PayLater 禮券）
|即日起至2023年12月31日
|使用Ant Bank PayLater繳稅滿$30,000，即可獲得港幣$100禮券。消費滿$200方可使用。
|12個月分期免手續費
|即日起至2023年12月31日
|使用AlipayHK連結Ant Bank PayLater、中銀信用卡或渣打信用卡進行12個月分期繳稅，滿$10,000方適用。
|資料來源：AlipayHK（詳情以條款及細則為準）
中國銀行（香港）
優惠：高達2,500港元現金回贈，分為兩部份：
推廣期：
特別要求／條件：
交稅賺高達500港元現金回贈要求～
|中銀香港信用卡交稅優惠（一）：交稅賺高達500港元現金回贈推廣
|單一最高之繳稅金額（港元）
|現金回贈（港元）
|$15,000至$49,999
|$50
|$50,000至$99,999
|$100
|$100,000至$199,999
|$200
|$200,000至$299,999
|$300
|$300,000以上
|$500
|資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）
「交稅賺高達500港元現金回贈」所有合資格簽賬/繳稅交易須以交易日期計算，並須於2024年1月7日或之前成功誌賬。
網上辦理分期交稅享高達2,000港元現金回贈要求～
|中銀香港信用卡交稅優惠（二）：網上辦理享高達2,000港元現金回贈分期推廣
|每月累積分期金額（港元／人民幣）
|現金回贈（港元）
|「分期新客戶」額外回贈（港元）
|$10,000至$49,999
|$100
|$100
|$50,000至$99,999
|$300
|$300
|$100,000至$199,999
|$500
|$500
|$200,000或以上
|$1,000
|$1,000
|資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）
該行又指，以透過電子渠道申請貨款金額50,000港元、個人化每月手續費0.18%為例，實際年利率如下：
|分期期數
|個人化每月手續費0.18%之實際年利率（%）
|3個月
|3.29%
|6個月
|3.76%
|12個月
|4.04%
|18個月
|4.13%
|24個月
|4.17%
|36個月
|4.20%
|資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）
以5萬税額、每月手續費0.18%及12個月分期，每月供款為4,257港元。
中銀香港表示，實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出產品的基本費用與收費，包括每月手續費及一次性行政費（如有）。3個月分期適用於透過網上/手機銀行或致電專線申請，個人化一次性行政費/個人化每月手續費、最終獲批核之「月結單分期」金額及申請之批核情況，將視乎個別客戶之信用卡帳戶狀況而定。
領取時間：
所有合資格簽賬/繳稅交易由卡公司經核實無誤後，有關現金回贈將於2024年2月29日或之前誌入合資格客戶首張成功登記的合資格信用卡賬戶內，並顯示於2024年2月或3月份之月結單上。
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中國工商銀行（亞洲）
優惠：憑ICBC信用卡交稅達5,000港元或以上，每張卡可獲100港元現金回贈；新啟卡交稅可獲額外50港元現金回贈。
推廣期：即日起至2023年12月31日。
特別要求／條件：
領取時間：
有關現金回贈將於推廣期結束後2個月內存入有關之ICBC信用卡帳戶內。合資格的ICBC信用卡帳戶必須於獲享現金回贈時仍然有效及沒有任何拖欠記錄，方可獲享現金回贈。現金回贈不可作現金透支提取，亦不可轉讓及不可用作繳付信用卡結欠。
滙豐銀行
優惠：高達$800「獎賞錢」，分為三部份：
1. 獲發SMS短訊通知的特選滙豐信用卡持卡人登記優惠，以滙豐信用卡於流動理財或網上理財交稅30,000港元或以上，並累積簽賬滿6,000港元，可享額外高達$400「獎賞錢」；
2. 以滙豐Mastercard信用卡累積合資格稅款金額滿200,000港元或以上，可多享額外$200「獎賞錢」；
3. 以滙豐信用卡成功申請簽賬分期金額30,000元或以上，可享額外$100 「獎賞錢」，整個推廣期內最多可獲額外$200「獎賞錢」。
推廣期：即日起至2024年2月29日。
特別要求／條件：
領取時間：
如用戶持有合資格信用卡，以及信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好，並符合資格獲享優惠，滙豐會於2024年5月31日或之前將額外「獎賞錢」全數自動誌入用戶於銀行紀錄中累積合資格稅款最高的合資格信用卡戶口內。
大新銀行
優惠：高達600港元現金回贈，分為兩部份：
推廣期：
特別要求／條件：
|累積交稅金額（港元）
|現金回贈（港元）
|已包括額外100港元快閃優惠之總現金回贈（港元）
|$10,000至$50,000
|$50
|$150
|$50,001至$100,000
|$100
|$200
|$100,001至$150,000
|$200
|$300
|$150,001至$200,000
|$300
|$400
|$200,000以上
|$500
|$600
|資料來源：大新銀行（詳情以條款及細則為準）
領取時間：
現金回贈將於2024年2月29日或之前，以信用卡免找數簽賬額的形式存入有關合資格客戶最後用以交稅之合資格信用卡戶口內。合資格客戶必須於該行存入現金回贈當日，仍然持有有效之合資格信用卡戶口，並一直維持良好之還款記錄，方可獲享現金回贈。
東亞銀行
優惠：高達1,550港元現金回贈，分為兩部份：
推廣期：
特別要求／條件：
高達550港元現金回贈要求～
|累積合資格零售簽賬（港元）
|累積合資格交易金額（港元）
|現金回贈（港元）
|新客戶額外享現金回贈（港元）
|$2,000或以上
|$10,000 -< $50,000
|$50
|$50
|$50,000 -< $100,000
|$100
|$100,000 -< $250,000
|$300
|$250,000或以上
|$500
|資料來源：東亞銀行（詳情以條款及細則為準）
高達1,000港元現金回贈要求～
|累積分期金額（港元）
|現金回贈（港元）
|還款期12至18個月
|還款期24至60個月
|$50,000至$99,999
|$100
|$200
|$100,000至$249,999
|$200
|$400
|$250,000或以上
|$500
|$1,000
|資料來源：東亞銀行（詳情以條款及細則為準）
領取時間：
高達550港元現金回贈：將於2024年4月或之前自動存入持卡人於推廣期內網上繳費最高金額之合資格信用卡主卡賬戶內，並顯示於結單。該賬戶於推廣期內及現金回贈發放時必須維持有效及良好信貸紀錄。
高達1,000港元現金回贈：將於2024年4月30日或之前存入有關信用卡賬戶，並顯示於結單。該賬戶及有關申請於現金回贈發放時必須維持有效，其可享現金回贈由東亞銀行全權酌情決定。
本文最後更新日期：2023年12月11日
撰文︰黃正軒
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欄名 : 生活理財