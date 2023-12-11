【交稅2023】交稅賺現金回贈　滙豐$800獎賞錢、中銀最多贈2,500元｜AlipayHK送多達10,000元

▲ 【交稅2023】交稅賺現金回贈：AlipayHK送多達10,000元／ 中銀分期優惠最高2,500元／各銀行/電子錢包優惠一覽

稅季來到，相信各位將陸續收到稅單要交稅。市面上提供不同的方法繳交稅款，包括以電子錢包或信用卡交稅。以下簡單整合各大電子錢包及銀行信用卡在這期間推出之交稅優惠，可以交稅的同時賺取回贈！

AlipayHK（支付寶香港）

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優惠：

以AlipayHK交稅滿指定金額，可享 高達10,150港元稅款優惠 ，包括扣稅券、禮券及現金回贈（部份獎賞僅限以Ant Bank PayLater繳稅時享有）；

，包括扣稅券、禮券及現金回贈（部份獎賞僅限以Ant Bank PayLater繳稅時享有）； 使用AlipayHK連結Ant Bank PayLater或綁定中銀信用卡、渣打銀行信用卡分期交稅服務，可享長達12個月免息免手續費（截止2023年11月27日為準確）。

推廣期：

即日起至2023年 12月31日 ；

； 即日起至2024年1月31日（僅限Ant Bank PayLater現金回贈）。

領取優惠之特別要求／條件如下：

回贈／獎賞（港元） 推廣期 詳情（港元） $5,000（扣稅券） 即日起至2023年12月31日 每日中午12點進入AlipayHK交稅推廣頁面，即可搶$5,000扣稅券。繳稅滿$10,000自動使用（須於24小時內使用）。 $50（扣稅券） 即日起至2023年12月31日 於AlipayHK交稅推廣頁面領取$50扣稅券，繳稅滿$10,000自動使用。 $5,000（Ant Bank PayLater 現金回贈） 即日起至2024年1月31日 使用Ant Bank PayLater繳稅滿$10,000，並於1月15日和31日進入指定頁面搶領。 $100（Ant Bank PayLater 禮券） 即日起至2023年12月31日 使用Ant Bank PayLater繳稅滿$30,000，即可獲得港幣$100禮券。消費滿$200方可使用。 12個月分期免手續費 即日起至2023年12月31日 使用AlipayHK連結Ant Bank PayLater、中銀信用卡或渣打信用卡進行12個月分期繳稅，滿$10,000方適用。 資料來源：AlipayHK（詳情以條款及細則為準）

中國銀行（香港）

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優惠：高達2,500港元現金回贈，分為兩部份：

1. 以中銀信用卡作 「合資格繳稅交易」 滿指定金額，可享 高達500港元現金回贈 ；

滿指定金額，可享 ； 2. 如同時申請分期付款，更可賺取額外高達2,000港元現金回贈（基本1,000港元現金回贈，另加「分期新客戶」限定額外回贈1,000港元），分期付款每月手續費低至0.18%。

推廣期：

交稅賺高達500港元現金回贈：即日起至2023年 12月29日 。

。 網上辦理分期交稅享高達2,000港元現金回贈：即日起至2023年12月31日。

特別要求／條件：

交稅賺高達500港元現金回贈要求～

1. 須於 12月29日前 透過BoC Pay流動應用程式、中銀香港手機銀行/信用卡微信賬戶/網站 登記「中銀信用卡交稅大激賞」 ；

透過BoC Pay流動應用程式、中銀香港手機銀行/信用卡微信賬戶/網站 ； 2. 須於 推廣期內累積滿1,000港元或以上「合資格簽賬」 ，定義為憑合資格信用卡於本地、網上及海外所作之零售簽賬。如以中銀銀聯雙幣信用卡人民幣賬戶作出，每1元人民幣簽賬當作港幣1元計算。

，定義為憑合資格信用卡於本地、網上及海外所作之零售簽賬。如以中銀銀聯雙幣信用卡人民幣賬戶作出，每1元人民幣簽賬當作港幣1元計算。 3. 「合資格繳稅交易」指：憑合資格信用卡於中銀香港個人網上銀行/手機銀行或「銀通」自動櫃員機「繳費易」繳付個人或第三者的個人入息薪俸稅、個人入息課稅、利得稅及物業稅，但不適用於繳付商業登記費及購買儲稅券。

中銀香港信用卡交稅優惠（一）：交稅賺高達500港元現金回贈推廣 單一最高之繳稅金額（港元） 現金回贈（港元） $15,000至$49,999 $50 $50,000至$99,999 $100 $100,000至$199,999 $200 $200,000至$299,999 $300 $300,000以上 $500 資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）

「交稅賺高達500港元現金回贈」所有合資格簽賬/繳稅交易須以交易日期計算，並須於2024年1月7日或之前成功誌賬。

網上辦理分期交稅享高達2,000港元現金回贈要求～

4. 額外回贈1,000港元僅限「分期新客戶」可享 ，定義為名下所有賬戶於辦理月份前6個月內沒有任何「現金分期」計劃、「月結單分期付款」計劃或「網上繳費分期」計劃的分期結餘 。

，定義為名下所有賬戶於辦理月份前6個月內沒有任何「現金分期」計劃、「月結單分期付款」計劃或「網上繳費分期」計劃的分期結餘 。 5. 現金回贈只適用於透過BoC Pay、網上銀行、手機銀行、中銀香港網站或「中銀香港信用卡」微信官方賬號等 「電子渠道」 成功辦理「現金分期」計劃、「月結單分期付款」計劃或「網上繳費分期」計劃。

成功辦理「現金分期」計劃、「月結單分期付款」計劃或「網上繳費分期」計劃。 6. 「月結單分期付款」計劃只適用於特選客戶，及不適用於中銀i-card雙幣鑽石卡虛擬卡。

7. 交稅分期需達指定金額， 期數須為12個月或以上 。

。 8. 每月手續費低至0.18%僅適用於分期金額達50,000港元或以上。

中銀香港信用卡交稅優惠（二）：網上辦理享高達2,000港元現金回贈分期推廣 每月累積分期金額（港元／人民幣） 現金回贈（港元） 「分期新客戶」額外回贈（港元） $10,000至$49,999 $100 $100 $50,000至$99,999 $300 $300 $100,000至$199,999 $500 $500 $200,000或以上 $1,000 $1,000 資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）

該行又指，以透過電子渠道申請貨款金額50,000港元、個人化每月手續費0.18%為例，實際年利率如下：

分期期數 個人化每月手續費0.18%之實際年利率（%） 3個月 3.29% 6個月 3.76% 12個月 4.04% 18個月 4.13% 24個月 4.17% 36個月 4.20% 資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）

以5萬税額、每月手續費0.18%及12個月分期，每月供款為4,257港元。

中銀香港表示，實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出產品的基本費用與收費，包括每月手續費及一次性行政費（如有）。3個月分期適用於透過網上/手機銀行或致電專線申請，個人化一次性行政費/個人化每月手續費、最終獲批核之「月結單分期」金額及申請之批核情況，將視乎個別客戶之信用卡帳戶狀況而定。

領取時間：

所有合資格簽賬/繳稅交易由卡公司經核實無誤後，有關現金回贈將於2024年2月29日或之前誌入合資格客戶首張成功登記的合資格信用卡賬戶內，並顯示於2024年2月或3月份之月結單上。

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中國工商銀行（亞洲）

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優惠：憑ICBC信用卡交稅達5,000港元或以上，每張卡可獲100港元現金回贈；新啟卡交稅可獲額外50港元現金回贈。

推廣期：即日起至2023年12月31日。

特別要求／條件：

1. 只適用於由工銀亞洲發行之ICBC信用卡於推廣期內透過工銀亞洲 網上銀行 或工銀亞洲 手機銀行 或 銀通自動櫃員機透過繳費易 成功交稅達 5,000港元或以上之客戶；

或工銀亞洲 或 成功交稅達 5,000港元或以上之客戶； 2. 不適用於公司卡；

3. 新啟卡：推廣期內啟動之ICBC信用卡。

4. 現金回贈以每卡帳戶計算，主卡及附屬卡的交稅金額須合併計算；

5. 每個合資格的ICBC信用卡帳戶回贈金額上限為100港元；新啟卡交稅回贈上限為150港元。

領取時間：

有關現金回贈將於推廣期結束後2個月內存入有關之ICBC信用卡帳戶內。合資格的ICBC信用卡帳戶必須於獲享現金回贈時仍然有效及沒有任何拖欠記錄，方可獲享現金回贈。現金回贈不可作現金透支提取，亦不可轉讓及不可用作繳付信用卡結欠。

滙豐銀行

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優惠：高達$800「獎賞錢」，分為三部份：

1. 獲發SMS短訊通知的特選滙豐信用卡持卡人登記優惠，以滙豐信用卡於流動理財或網上理財交稅30,000港元或以上，並累積簽賬滿6,000港元，可享額外高達$400「獎賞錢」；

2. 以滙豐Mastercard信用卡累積合資格稅款金額滿200,000港元或以上，可多享額外$200「獎賞錢」；

3. 以滙豐信用卡成功申請簽賬分期金額30,000元或以上，可享額外$100 「獎賞錢」，整個推廣期內最多可獲額外$200「獎賞錢」。

推廣期：即日起至2024年2月29日。

特別要求／條件：

1. 獲發 專有網上交稅獎賞之 推廣訊息 ；

專有網上交稅獎賞之 ； 2. 於 推廣期內成功登記 優惠；登記不限於簽賬前或之後進行。

優惠；登記不限於簽賬前或之後進行。 3. 如於獲享優惠當天或之前提早償還合資格分期計劃之款項，或取消合資格分期計劃，將不獲任何額外「獎賞錢」。

4. 如於獲享優惠後提早償還合資格分期計劃之款項或取消合資格分期計劃，滙豐有權於有關持卡人的合資格信用卡戶口扣除該額外「獎賞錢」而不作通知。

5. 若名下持有多於一張合資格信用卡，該等合資格信用卡的所有合資格簽賬、合資格稅款及合資格分期計劃將會合併計算， 以釐定可獲享的額外「獎賞錢」。

6. 如持卡人為綜合戶口附屬卡持卡人，則主卡及附屬卡持卡人均可享用已誌入該附屬卡戶口內的額外「獎賞錢」。

7. 於獲享額外「獎賞錢」後，如用作計算「獎賞錢」的有關交易被取消，滙豐有權於有關持卡人的合資格信用卡戶口扣除該額外 「獎賞錢」而不作通知。

8. 若並非以香港貨幣進行合資格簽賬，有關簽賬金額將以信用卡月結單上已折算為港幣之金額為準。

「合資格信用卡」 ：由滙豐銀行於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣信用卡。若只持有附屬卡而未持有任何個人基本卡，該附屬卡將不可獲享優惠。

：由滙豐銀行於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣信用卡。若只持有附屬卡而未持有任何個人基本卡，該附屬卡將不可獲享優惠。 9. 「合資格稅款」 ：推廣期內以合資格信用卡透過香港滙豐網上理財及╱或流動理財向香港稅務局繳交之稅款。

：推廣期內以合資格信用卡透過香港滙豐網上理財及╱或流動理財向香港稅務局繳交之稅款。 10. 「合資格簽賬」 ：推廣期內以合資格信用卡所作的「合資格本地簽賬」或「合資格海外簽賬」，並於獲享優惠時已誌賬的交易。「合資格本地簽賬」是指於香港的本地商戶簽賬並以港幣結算的交易。「合資格海外簽賬」是指於海外進行並附有簽賬存根正本或正式交易紀錄的交易，惟非以香港貨幣進行的簽賬及銀聯雙幣信用卡人民幣戶口進行的人民幣簽賬。

：推廣期內以合資格信用卡所作的「合資格本地簽賬」或「合資格海外簽賬」，並於獲享優惠時已誌賬的交易。「合資格本地簽賬」是指於香港的本地商戶簽賬並以港幣結算的交易。「合資格海外簽賬」是指於海外進行並附有簽賬存根正本或正式交易紀錄的交易，惟非以香港貨幣進行的簽賬及銀聯雙幣信用卡人民幣戶口進行的人民幣簽賬。 11. 「簽賬淨額」指合資格信用卡的最後簽賬金額，所有折扣扣除的金額及現金券╱禮物卡之使用均不會計算在內。

領取時間：

如用戶持有合資格信用卡，以及信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好，並符合資格獲享優惠，滙豐會於2024年5月31日或之前將額外「獎賞錢」全數自動誌入用戶於銀行紀錄中累積合資格稅款最高的合資格信用卡戶口內。

大新銀行

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優惠：高達600港元現金回贈，分為兩部份：

1. 以大新信用卡 繳交10,000港元或以上稅款 ，可享 高達500港元現金回贈 ；

，可享 ； 2. 以大新記錄之有效手提電話號碼，經大新WhatsApp Business登記快閃優惠，並繳交20,000港元或以上稅款，可再賺多100港元。

推廣期：

高達500港元現金回贈：即日起至2023年 12月28日 。

。 ＷhatsApp額外100港元快閃優惠：即日起至2023年12月15日。

特別要求／條件：

不適用於大新附屬卡、企業卡、現金卡、商務卡、貴賓卡、採購卡、Gift 卡、銀聯雙幣信用卡之人民幣信用卡賬戶、「智息揀」結欠轉賬戶口及「智 ‧ 簡單」折現計劃戶口。

不能同時獲享其他「現金回贈」、「里數獎賞」及任何積分獎賞計劃優惠。

繳付稅款之交易獲接納與否，視乎每名合資格客戶之信用卡賬戶狀況及尚餘信用額，大新保留最終決定權。

累積交稅金額（港元） 現金回贈（港元） 已包括額外100港元快閃優惠之總現金回贈（港元） $10,000至$50,000 $50 $150 $50,001至$100,000 $100 $200 $100,001至$150,000 $200 $300 $150,001至$200,000 $300 $400 $200,000以上 $500 $600 資料來源：大新銀行（詳情以條款及細則為準）

領取時間：

現金回贈將於2024年2月29日或之前，以信用卡免找數簽賬額的形式存入有關合資格客戶最後用以交稅之合資格信用卡戶口內。合資格客戶必須於該行存入現金回贈當日，仍然持有有效之合資格信用卡戶口，並一直維持良好之還款記錄，方可獲享現金回贈。

東亞銀行

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優惠：高達1,550港元現金回贈，分為兩部份：

1. 以東亞銀行信用卡透過網上銀行 繳付稅款、水電煤、學費、保單等賬單 滿指定累積金額，可享 高達550港元現金回贈 ；

滿指定累積金額，可享 ； 2. 如透過BEA Mobile將網上繳費金額連同其他簽賬申請指定期數分期，累積滿指定金額，可享高達1,000港元現金回贈，分期每月平息低至0.22%。

推廣期：

高達550港元現金回贈：即日起至2023年 12月30日 。

。 高達1,000港元現金回贈：即日起至2024年1月31日。

特別要求／條件：

高達550港元現金回贈要求～

1. 須於推廣期內在 BEAMall App 成功 登記「網上繳費及賬單分期推廣計劃」 ；

成功 ； 2. 只適用於推廣期內 首3,000名 登入BEA Mall App並憑合資格信用卡 成功登記 之持卡人，登記狀況及名額將以銀行電腦紀錄為準，先到先得，額滿即止；

登入BEA Mall App並憑合資格信用卡 之持卡人，登記狀況及名額將以銀行電腦紀錄為準，先到先得，額滿即止； 3. 「合資格信用卡 」：東亞銀行信用卡或聯營卡，惟不適用於持卡人名下之東亞銀行AIA信用卡、富通保險信用卡、公司卡及附屬卡。另不接受以附屬卡或銀聯雙幣信用卡之人民幣賬戶登記推廣；

」：東亞銀行信用卡或聯營卡，惟不適用於持卡人名下之東亞銀行AIA信用卡、富通保險信用卡、公司卡及附屬卡。另不接受以附屬卡或銀聯雙幣信用卡之人民幣賬戶登記推廣； 4. 若持卡人持有多於一張合資格信用卡，只須以其中一張主卡登記推廣，其名下所有主卡於推廣期內之合資格交易金額將會合併計算獎賞。

5. 須於 推廣期內達到2,000港元累積合資格零售簽賬要求並繳費 ；

； 6. 「合資格零售簽賬」 ：包括合資格本地零售簽賬，即以本地零售簽賬/網上購物及全新單一免息分期（總金額）；以及合資格海外零售簽賬：（a）以港元以外貨幣誌賬之香港境外零售簽賬、（b）以「即時外幣兌換」方式結算之港元交易及（c）以港元以外貨幣誌賬之網上簽賬。

：包括合資格本地零售簽賬，即以本地零售簽賬/網上購物及全新單一免息分期（總金額）；以及合資格海外零售簽賬：（a）以港元以外貨幣誌賬之香港境外零售簽賬、（b）以「即時外幣兌換」方式結算之港元交易及（c）以港元以外貨幣誌賬之網上簽賬。 7. 「合資格交易」 ：成功透過東亞網上銀行之「繳款-賬單」功能的網上繳費，但繳付非東亞銀行的信用卡、私人貸款或循環貸款賬戶結欠之網上繳費除外；另外，推廣不適用於預設繳款指示之執行日期並非於推廣期內進行的網上繳費，亦不適用於人民幣之網上繳費及現金透支之交易（「不合資格交易」詳情另見條款及細則）。

：成功透過東亞網上銀行之「繳款-賬單」功能的網上繳費，但繳付非東亞銀行的信用卡、私人貸款或循環貸款賬戶結欠之網上繳費除外；另外，推廣不適用於預設繳款指示之執行日期並非於推廣期內進行的網上繳費，亦不適用於人民幣之網上繳費及現金透支之交易（「不合資格交易」詳情另見條款及細則）。 8. 「新客戶」額外可享50港元現金回贈，其定義為2022年11月1日至2023年10月31日期間未曾以東亞銀行信用卡透過東亞網上銀行之「繳款-賬單」功能的網上繳費的持卡人，而每人只可享此額外現金回贈一次。現金回贈表如下：

累積合資格零售簽賬（港元） 累積合資格交易金額（港元） 現金回贈（港元） 新客戶額外享現金回贈（港元） $2,000或以上 $10,000 -< $50,000 $50 $50 $50,000 -< $100,000 $100 $100,000 -< $250,000 $300 $250,000或以上 $500 資料來源：東亞銀行（詳情以條款及細則為準）

9. 以東亞銀行 銀聯雙幣鑽石卡 進行網上繳費享 額外0.4%回贈 ；

進行網上繳費享 ； 10. 此額外獎賞至2023年12月31日，每個合資格賬户每個歷月額外獎賞之獎分上限為20,000獎分。

高達1,000港元現金回贈要求～

11. 須於推廣期內 登入BEA App 或 電子網絡銀行 服務成功 申請分期 ；

或 服務成功 ； 12. 只適用於申請分期期數 12個月或以上 ；

； 13. 並同時累積分期金額達50,000港元或以上，於推廣期內申請分期達指定累積金額及指定還款期，現金回贈表如下：

累積分期金額（港元） 現金回贈（港元） 還款期12至18個月 還款期24至60個月 $50,000至$99,999 $100 $200 $100,000至$249,999 $200 $400 $250,000或以上 $500 $1,000 資料來源：東亞銀行（詳情以條款及細則為準）

14. 個人化特惠每月平息低至0.22% 只適用於 分期金額達50,000港元 及 還款期為12個月或以上 的 特選 持卡人。以分期金額50,000港元及12個月還款期計算，每月平息0.22%的 實際年利率 相等於 4.95% 。實際年利率乃根據《銀行營運守則》之指引計算，並已約至小數後2個位，惟適用於個別持卡人的實際年利率或有差異。

只適用於 及 的 持卡人。以分期金額50,000港元及12個月還款期計算，每月平息0.22%的 相等於 。實際年利率乃根據《銀行營運守則》之指引計算，並已約至小數後2個位，惟適用於個別持卡人的實際年利率或有差異。 15. 享有此計劃之分期將不能享有其他分期計劃之現金回贈。

16. 手續費豁免 只限於登入BEA App或電子網絡銀行服務申請之持卡人。

只限於登入BEA App或電子網絡銀行服務申請之持卡人。 17. 此計劃及其合資格交易受「好用錢」結單分期計劃之條款及細則所約束。

領取時間：

高達550港元現金回贈：將於2024年4月或之前自動存入持卡人於推廣期內網上繳費最高金額之合資格信用卡主卡賬戶內，並顯示於結單。該賬戶於推廣期內及現金回贈發放時必須維持有效及良好信貸紀錄。

高達1,000港元現金回贈：將於2024年4月30日或之前存入有關信用卡賬戶，並顯示於結單。該賬戶及有關申請於現金回贈發放時必須維持有效，其可享現金回贈由東亞銀行全權酌情決定。

本文最後更新日期：2023年12月11日

撰文︰黃正軒

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