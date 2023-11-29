【交稅2023】交稅賺現金回贈　中銀最多贈2,500元　AlipayHK送多達10,000元

▲ 【交稅2023】交稅賺現金回贈：AlipayHK送多達10,000元／ 中銀分期優惠最高2,500元／各銀行/電子錢包優惠一覽

稅季來到，相信各位將陸續收到稅單要交稅。市面上提供不同的方法繳交稅款，包括以電子錢包或信用卡交稅。以下簡單整合各大電子錢包及銀行信用卡在這期間推出之交稅優惠，可以交稅的同時賺取回贈！

AlipayHK（支付寶香港）

優惠：

以AlipayHK交稅滿指定金額，可享 高達10,150港元稅款優惠 ，包括扣稅券、禮券及現金回贈（部份獎賞僅限以Ant Bank PayLater繳稅時享有）；

，包括扣稅券、禮券及現金回贈（部份獎賞僅限以Ant Bank PayLater繳稅時享有）； 使用AlipayHK連結Ant Bank PayLater或綁定中銀信用卡、渣打銀行信用卡分期交稅服務，可享長達12個月免息免手續費（截止2023年11月27日為準確）。

推廣期：

即日起至2023年 12月31日 ；

； 即日起至2024年1月31日（僅限Ant Bank PayLater現金回贈）。

領取優惠之特別要求／條件如下：

回贈／獎賞（港元） 推廣期 詳情（港元） $5,000（扣稅券） 即日起至2023年12月31日 每日中午12點進入AlipayHK交稅推廣頁面，即可搶$5,000扣稅券。繳稅滿$10,000自動使用（須於24小時內使用）。 $50（扣稅券） 即日起至2023年12月31日 於AlipayHK交稅推廣頁面領取$50扣稅券，繳稅滿$10,000自動使用。 $5,000（Ant Bank PayLater 現金回贈） 即日起至2024年1月31日 使用Ant Bank PayLater繳稅滿$10,000，並於1月15日和31日進入指定頁面搶領。 $100（Ant Bank PayLater 禮券） 即日起至2023年12月31日 使用Ant Bank PayLater繳稅滿$30,000，即可獲得港幣$100禮券。消費滿$200方可使用。 12個月分期免手續費 即日起至2023年12月31日 使用AlipayHK連結Ant Bank PayLater、中銀信用卡或渣打信用卡進行12個月分期繳稅，滿$10,000方適用。 資料來源：AlipayHK（詳情以條款及細則為準）

中國銀行（香港）

優惠：高達2,500港元現金回贈，分為兩部份：

1. 以中銀信用卡作「合資格繳稅交易」滿指定金額，可享 高達500港元現金回贈 ；

； 2. 如同時申請分期付款，更可賺取額外高達2,000港元現金回贈（基本1,000港元現金回贈，另加「分期新客戶」限定額外回贈1,000港元），分期付款每月手續費低至0.18%。

推廣期：

交稅賺高達500港元現金回贈：即日起至2023年 12月29日 。

。 網上辦理分期交稅享高達2,000港元現金回贈：即日起至2023年12月31日。

特別要求／條件：

交稅賺高達500港元現金回贈要求

1. 須於 12月29日前 透過BoC Pay流動應用程式、中銀香港手機銀行/信用卡微信賬戶/網站 登記「中銀信用卡交稅大激賞」 ；

透過BoC Pay流動應用程式、中銀香港手機銀行/信用卡微信賬戶/網站 ； 2. 須於 推廣期內累積滿1,000港元或以上「合資格簽賬」 ，定義為憑合資格信用卡於本地、網上及海外所作之零售簽賬。如以中銀銀聯雙幣信用卡人民幣賬戶作出，每1元人民幣簽賬當作港幣1元計算。

，定義為憑合資格信用卡於本地、網上及海外所作之零售簽賬。如以中銀銀聯雙幣信用卡人民幣賬戶作出，每1元人民幣簽賬當作港幣1元計算。 3. 「合資格繳稅交易」指：憑合資格信用卡於中銀香港個人網上銀行/手機銀行或「銀通」自動櫃員機「繳費易」繳付個人或第三者的個人入息薪俸稅、個人入息課稅、利得稅及物業稅，但不適用於繳付商業登記費及購買儲稅券。

網上辦理分期交稅享高達2,000港元現金回贈要求

4. 額外回贈1,000港元僅限「分期新客戶」可享 ，定義為名下所有賬戶於辦理月份前6個月內沒有任何「現金分期」計劃、「月結單分期付款」計劃或「網上繳費分期」計劃的分期結餘 。

，定義為名下所有賬戶於辦理月份前6個月內沒有任何「現金分期」計劃、「月結單分期付款」計劃或「網上繳費分期」計劃的分期結餘 。 5. 現金回贈只適用於透過BoC Pay、網上銀行、手機銀行、中銀香港網站或「中銀香港信用卡」微信官方賬號等 「電子渠道」 成功辦理「現金分期」計劃、「月結單分期付款」計劃或「網上繳費分期」計劃。

成功辦理「現金分期」計劃、「月結單分期付款」計劃或「網上繳費分期」計劃。 6. 「月結單分期付款」計劃只適用於特選客戶，及不適用於中銀i-card雙幣鑽石卡虛擬卡。

7. 交稅分期需達指定金額， 期數為12個月或以上 。

。 8. 每月手續費低至0.18%僅適用於分期金額達50,000港元或以上。

中銀香港信用卡交稅優惠（一）：交稅賺高達500港元現金回贈推廣 單一最高之繳稅金額（港元） 現金回贈（港元） $15,000至$49,999 $50 $50,000至$99,999 $100 $100,000至$199,999 $200 $200,000至$299,999 $300 $300,000以上 $500 資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）

「交稅賺高達500港元現金回贈」所有合資格簽賬/繳稅交易須以交易日期計算，並須於2024年1月7日或之前成功誌賬。

中銀香港信用卡交稅優惠（二）：網上辦理享高達2,000港元現金回贈分期推廣 每月累積分期金額（港元／人民幣） 現金回贈（港元） 「分期新客戶」額外回贈（港元） $10,000至$49,999 $100 $100 $50,000至$99,999 $300 $300 $100,000至$199,999 $500 $500 $200,000或以上 $1,000 $1,000 資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）

該行又指，以透過電子渠道申請貨款金額50,000港元、個人化每月手續費0.18%為例，實際年利率如下：

分期期數 個人化每月手續費0.18%之實際年利率（%） 3個月 3.29% 6個月 3.76% 12個月 4.04% 18個月 4.13% 24個月 4.17% 36個月 4.20% 資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）

以5萬税額、每月手續費0.18%及12個月分期，每月供款為4,257港元。

中銀香港表示，實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出產品的基本費用與收費，包括每月手續費及一次性行政費（如有）。3個月分期適用於透過網上/手機銀行或致電專線申請，個人化一次性行政費/個人化每月手續費、最終獲批核之「月結單分期」金額及申請之批核情況，將視乎個別客戶之信用卡帳戶狀況而定。

領取時間：

所有合資格簽賬/繳稅交易由卡公司經核實無誤後，有關現金回贈將於2024年2月29日或之前誌入合資格客戶首張成功登記的合資格信用卡賬戶內，並顯示於2024年2月或3月份之月結單上。

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大新銀行

優惠：高達600港元現金回贈，分為兩部份：

1. 以大新信用卡繳交 10,000港元或以上稅款 ，可享 高達500港元現金回贈 。

，可享 。 2. 以大新記錄之有效手提電話號碼，經大新WhatsApp Business登記快閃優惠，並繳交20,000港元或以上稅款，可再賺多100港元。

推廣期：

高達500港元現金回贈：即日起至2023年 12月28日 。

。 ＷhatsApp額外100港元快閃優惠：即日起至2023年12月15日。

特別要求／條件：

不適用於大新附屬卡、企業卡、現金卡、商務卡、貴賓卡、採購卡、Gift 卡、銀聯雙幣信用卡之人民幣信用卡賬戶、「智息揀」結欠轉賬戶口及「智 ‧ 簡單」折現計劃戶口。

不能同時獲享其他「現金回贈」、「里數獎賞」及任何積分獎賞計劃優惠。

繳付稅款之交易獲接納與否，視乎每名合資格客戶之信用卡賬戶狀況及尚餘信用額，大新保留最終決定權。

累積交稅金額（港元） 現金回贈（港元） 已包括額外100港元快閃優惠之總現金回贈（港元） $10,000至$50,000 50 150 $50,001至$100,000 100 200 $100,001至$150,000 200 300 $150,001至$200,000 300 400 $200,000以上 500 600 資料來源：大新銀行（詳情以條款及細則為準）

領取時間：

現金回贈將於2024年2月29日或之前，以信用卡免找數簽賬額的形式存入有關合資格客戶最後用以交稅之合資格信用卡戶口內。合資格客戶必須於該行存入現金回贈當日，仍然持有有效之合資格信用卡戶口，並一直維持良好之還款記錄，方可獲享現金回贈。

本文最後更新日期：2023年11月29日

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