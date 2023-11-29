【交稅2023】交稅賺現金回贈　中銀最多贈2,500元　AlipayHK送多達10,000元

上一篇文章
2024年醫療通脹近10%！公司保險「過度使用」是原因之一？專家：宜謹慎使用避免收縮
稅季來到，相信各位將陸續收到稅單要交稅。市面上提供不同的方法繳交稅款，包括以電子錢包或信用卡交稅。以下簡單整合各大電子錢包及銀行信用卡在這期間推出之交稅優惠，可以交稅的同時賺取回贈！
AlipayHK（支付寶香港）
優惠：
推廣期：
領取優惠之特別要求／條件如下：
|回贈／獎賞（港元）
|推廣期
|詳情（港元）
|$5,000（扣稅券）
|即日起至2023年12月31日
|每日中午12點進入AlipayHK交稅推廣頁面，即可搶$5,000扣稅券。繳稅滿$10,000自動使用（須於24小時內使用）。
|$50（扣稅券）
|即日起至2023年12月31日
|於AlipayHK交稅推廣頁面領取$50扣稅券，繳稅滿$10,000自動使用。
|$5,000（Ant Bank PayLater 現金回贈）
|即日起至2024年1月31日
|使用Ant Bank PayLater繳稅滿$10,000，並於1月15日和31日進入指定頁面搶領。
|$100（Ant Bank PayLater 禮券）
|即日起至2023年12月31日
|使用Ant Bank PayLater繳稅滿$30,000，即可獲得港幣$100禮券。消費滿$200方可使用。
|12個月分期免手續費
|即日起至2023年12月31日
|使用AlipayHK連結Ant Bank PayLater、中銀信用卡或渣打信用卡進行12個月分期繳稅，滿$10,000方適用。
|資料來源：AlipayHK（詳情以條款及細則為準）
中國銀行（香港）
優惠：高達2,500港元現金回贈，分為兩部份：
推廣期：
特別要求／條件：
交稅賺高達500港元現金回贈要求
網上辦理分期交稅享高達2,000港元現金回贈要求
|中銀香港信用卡交稅優惠（一）：交稅賺高達500港元現金回贈推廣
|單一最高之繳稅金額（港元）
|現金回贈（港元）
|$15,000至$49,999
|$50
|$50,000至$99,999
|$100
|$100,000至$199,999
|$200
|$200,000至$299,999
|$300
|$300,000以上
|$500
|資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）
「交稅賺高達500港元現金回贈」所有合資格簽賬/繳稅交易須以交易日期計算，並須於2024年1月7日或之前成功誌賬。
|中銀香港信用卡交稅優惠（二）：網上辦理享高達2,000港元現金回贈分期推廣
|每月累積分期金額（港元／人民幣）
|現金回贈（港元）
|「分期新客戶」額外回贈（港元）
|$10,000至$49,999
|$100
|$100
|$50,000至$99,999
|$300
|$300
|$100,000至$199,999
|$500
|$500
|$200,000或以上
|$1,000
|$1,000
|資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）
該行又指，以透過電子渠道申請貨款金額50,000港元、個人化每月手續費0.18%為例，實際年利率如下：
|分期期數
|個人化每月手續費0.18%之實際年利率（%）
|3個月
|3.29%
|6個月
|3.76%
|12個月
|4.04%
|18個月
|4.13%
|24個月
|4.17%
|36個月
|4.20%
|資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）
以5萬税額、每月手續費0.18%及12個月分期，每月供款為4,257港元。
中銀香港表示，實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出產品的基本費用與收費，包括每月手續費及一次性行政費（如有）。3個月分期適用於透過網上/手機銀行或致電專線申請，個人化一次性行政費/個人化每月手續費、最終獲批核之「月結單分期」金額及申請之批核情況，將視乎個別客戶之信用卡帳戶狀況而定。
領取時間：
所有合資格簽賬/繳稅交易由卡公司經核實無誤後，有關現金回贈將於2024年2月29日或之前誌入合資格客戶首張成功登記的合資格信用卡賬戶內，並顯示於2024年2月或3月份之月結單上。
相關文章：【稅貸2023】交稅季節又到 2厘以下門檻高 低額稅貸近4厘
大新銀行
優惠：高達600港元現金回贈，分為兩部份：
推廣期：
特別要求／條件：
|累積交稅金額（港元）
|現金回贈（港元）
|已包括額外100港元快閃優惠之總現金回贈（港元）
|$10,000至$50,000
|50
|150
|$50,001至$100,000
|100
|200
|$100,001至$150,000
|200
|300
|$150,001至$200,000
|300
|400
|$200,000以上
|500
|600
|資料來源：大新銀行（詳情以條款及細則為準）
領取時間：
現金回贈將於2024年2月29日或之前，以信用卡免找數簽賬額的形式存入有關合資格客戶最後用以交稅之合資格信用卡戶口內。合資格客戶必須於該行存入現金回贈當日，仍然持有有效之合資格信用卡戶口，並一直維持良好之還款記錄，方可獲享現金回贈。
本文最後更新日期：2023年11月29日
相關文章：
【稅貸2023】再有免息稅貸推出 是否真的「0息」？兩銀行優惠批核條件比較
滙豐、中銀、恒生APP不能ScreenCap 中銀回應︰防惡意軟件 市民可6招自保
＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App
欄名 : 生活理財