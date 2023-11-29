【芒格逝世】芒格多年來捐贈巴郡股票　「我死後的地方不需要錢」　財富僅巴菲特的2%

▲ 芒格多年來捐贈巴郡股票 「我死後的地方不需要錢」 財富僅巴菲特的2%

巴菲特投資搭檔、巴郡副主席芒格（Charlie Munger）於11月28日去世，享年99歲。《商業内幕》指，芒格的財富只相當於巴菲特的一小部分，幾十年來很少在富豪榜出現。而如果芒格保留巴郡的全部股份，身價將超過100億美元（約779.75億港元）。

芒格財富200億元 僅相當於巴菲特的2%

報道援引美國證監會的文件指出，截至今年10月5日，芒格擁有4,033股巴郡A類股，根據周五A股收盤價52.27萬美元（約407.57萬港元）計算，這些股份價值21億美元。此外，芒格還持有其他重要資產，包括Costco價值超過1億美元的股票。

截至11月28日，《福布斯》將芒格的實時净資產定為26億美元（約202.74億港元），全球排名在1200位左右。芒格未進入彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），該指數只涵蓋了全球最富有的500人。相比之下，巴菲特以1,160億美元（約9045.14億港元）的財富在這兩個榜單上均名列前十，芒格的財富只相當於巴菲特的2%。

主因：減持超75%巴郡股票

爲何芒格的淨資產要少得多？《商業内幕》稱，主要原因是芒格多年來出售或捐贈了超過75%的巴郡股票。

據巴郡最早於1996年披露的文件，芒格原本在當年擁有18,829股A股，佔已發行股票的1.6%。以巴郡目前的股價計算，這些股票的價值約為 100 億美元；而今年9月巴郡股價創下超過56.6萬美元（約441.34萬港元）的歷史新高時，其價值將接近110億美元（約857.73億港元）。

報道指，100億美元的淨資產將使芒格躋身福布斯和彭博富豪排行榜的前200名，排在時尚偶像Ralph Lauren、PayPal聯合創始人Peter Thiel等人之前。

芒格本可以更富有，因為他在1996年之前可能擁有更多巴郡股份。1970年代末和1980年代初，巴郡收購了芒格部分擁有的兩家公司Blue Chip Stamps和Diversified Retailing，他的股份主要來自於這裏。

巴郡長期股東、Semper Augustus Investments 總裁 Chris Bloomstran告訴《商業内幕》：「可以這麼説，在他持有巴郡股份的頂峰時期，他持有的股份數量大約是現在的五倍，持倉量達到100億美元。」

有意捐出資產：「死後不需要這些錢」

芒格有意減持巴郡股份，用以資助慈善事業。他在今年10月就向加州的Henry E. Huntington圖書館和藝術博物館捐贈了77股巴郡A股，價值約4,000萬美元（約3.11億港元）。

他在2013年向《奧馬哈世界先驅報》表示：「我是故意降低我的淨資產，我的想法是，我並非長生不死，我（死後）去的地方不會需要這些錢。」

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