2024年醫療通脹近10%！公司保險「不用白不用」？專家：宜謹慎使用避免收縮

▲ WTW最新發布「2024年全球醫療趨勢調查」顯示，亞太地區的平均醫療費用從2022年的7.2%躍升至2023年的9.9%高點，並預期於2024年持續。

隨著新冠疫情的過去，不少打工仔對於個人身體健康、公司醫療福利的關注程度明顯提升。惟在醫療成本不斷攀升的背景下，這不僅對個人產生影響，亦對企業的員工醫療保險帶來挑戰。風險管理、保險經紀和諮詢公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson，簡稱WTW）亞太區員工健康與福利戰略規劃與發展負責人廖君曉（Eva）接受本網專訪稱，打工仔過度使用或誤用醫療福利，有可能導致福利政策收縮，建議大家宜理性運用資源。

WTW最新發布「2024年全球醫療趨勢調查」顯示，亞太地區的平均醫療費用從2022年的7.2%躍升至2023年的9.9%高點，並預期於2024年持續。其中，香港從2022年的7.53%上升至2023年的8.27%，並預計2024年將進一步上升至8.36%。此次調查於2023年6月至8月間進行，總共有來自66個國家的266家保險公司參與，其中110家保險公司來自亞太地區。

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成本攀升背後的真相︰醫療過度使用和誤用

「其實在2018年甚至以前，每年的醫療費用升幅已見10多個百分比，即使一度因為新冠疫情而跌至單位數，但從調查結果可見，數字已經回升至9.9%，距離疫情前的雙位數水平不遠。」Eva補充說。

調查結果顯示，有72%的亞太地區保險公司認為，過度使用護理（overuse of care）仍然是推動醫療成本上升的主要因素。這主要歸因於醫療專業人員可能存在過度診療或過度開藥的情況。同時，保險成員對於如何使用其計劃的了解不足（23%）也是另一值得注意的成本驅動因素。

Eva直言，上述主要也是使用者的行為問題。「香港人習慣由公司支付醫療費用，部分打工仔會認為『用到盡才是幫公司慳錢』⋯⋯但過度使用有可能導致員工福利的縮減，例如減少就診次數、某些預定的醫療服務，如照腸胃鏡，可能需要轉為日間服務⋯⋯」她觀察到有企業開始收緊政策，惟沒有明顯的趨勢顯示哪些企業受到較大的影響，表示主要與保險公司的表現有關。

推廣預先授權、門診手術

降低不必要住院費用

WTW報告又指出，進入2024年，香港的保險公司預測醫療趨勢將保持在穩定的8.36%，主要是由於對慢性疾病的早期檢測導致住院需求持續攀升。因此，保險公司正試圖透過預先授權要求（pre-authorisation requirements）和推廣門診手術等等，來管理不斷上升的醫療費用，以減少不必要的住院費用。

「公司為員工提供保險福利，主要目的是為員工提供一定的保障⋯⋯希望大家在使用醫療服務時會理性運用資源。」Eva亦強調定期進行身體檢查的重要性，正如港府推出的《基層醫療健康藍圖》，提倡預防勝於治療、不要大病才求醫。近年來，許多保險公司也積極提供免費的身體檢查，就印證了上述理念。

報告指出，在亞太地區，心血管疾病和癌症仍是索賠發生率和成本增長最快的兩大疾病。值得注意的是，雖然精神健康在全球呈現最快的增長趨勢，但亞太地區卻不在這個趨勢之列。儘管有47%的保險公司透過遠程健康（telehealth）提供心理和行為健康支持，但會員的利用率相對較低，59%表示使用率不到10%；甚至有29%的人從未使用過。「這也反映出僱主需要思考如何更積極地推動員工利用這些工具，以提高利用率，同時也是一種有效的成本管理策略。」Eva如是說。

撰文：蔡穎霖

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