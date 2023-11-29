網紅股Meme ETF成立2年後關閉　較掛牌時累挫六成　疫時狂熱過後散戶散水

▲ 網紅股風光不再！Meme ETF成立2年後關閉，較掛牌時累挫六成，是由於疫時狂熱過後散戶「散水」。

新冠疫情期間，散戶投資者瘋狂交易網紅股（Meme stocks，又稱迷因股），把業務深受疫情打擊、被機構重手沽空的「殘價」美股如GameStop（遊戲驛站，美：GME）、AMC院線（美：AMC）和Bed Bath & Beyond （美：BBBY）等急速炒上，部份勁彈三位數。受Reddit等網上討論區動員的散戶，透過Robinhood等免費交易App不斷買入GME，在2021年初造成超大型夾淡倉事件，令部份參與沽空的對沖基金損失數十億美元，更被拍成傳記電影《玩謝華爾街行動》（Dumb Money）。

這股現象主要由於大多數消費者在疫時留在家中、減少外出購物，加上創新低的利率和缺乏消費投資選項，散戶手中閒錢奇多，於是嘗試「炒股致富」，而事實上網紅股亦帶挈一些投資者發達。此外，不少散戶也對有份導致2008年金融海嘯的華爾街對沖基金不滿，伺機集合網民力量對抗「精英階層」，帶點仗義意味。

網紅股ETF下月結業 成立僅兩年

然而，隨着疫情消退，一隻利用這股狂潮的網紅股ETF「Roundhill MEME ETF」(美：MEME）在成立僅2年之後即將關閉，可以說是為網紅股的黃金盛世劃上句點。

推出該網紅股ETF的Roundhill Investments上周經官網宣佈，將於12月清算Roundhill MEME ETF以及另外兩隻基金，預計停止交易時間為下月14日，不再接受投資或贖回。MEME追蹤Solactive Roundhill MEME股票指數，根據社交媒體平台活動頻繁度、淡倉致力沽空的對象來篩選公司，但自2021年12月成立以來，該基金僅累積了約260萬美元的資產，落後標指約60%。

小眾路線不合時宜 難吸客兼跑輸大市

《彭博》指出，發行人當年極速捕捉網紅股熱潮，但MEME和資產規模達5,700萬美元的VanEck Social Sentiment ETF（美：BUZZ）等相關基金，難以吸引投資者。

報導引述諮詢公司The ETF Store總裁Nate Geraci表示，將2021年的現象納入ETF中，在今日的環境下根本行不通。主打小眾的利基策略（niche strategy）、完全沒有財務顧問參與、表現嚴重落後，均是ETF關閉的典型原因。

真正硬傷：美聯儲激進加息 MEME較掛牌時累挫近六成

《路透》指出，Roundhill ETF的頭號重倉Coinbase（美：COIN）和Affirm Holdings（美：AFRM）今年以來已分別走高逾兩倍，支撐該基金年內上漲37.1%。然而，由於去年利率急升，圍繞網紅股的樂觀情緒降溫，該基金較2021年12月上市時下跌57%。

《彭博》稱，在疫情最嚴峻的時期，華爾街發行人爭先恐後地利用政府刺激措施所帶來的活躍短線交易投資者，推出大量以散戶為重點的ETF。但隨着美國聯儲局推行數十年來最激進的貨幣緊縮政策，狂熱已然減退。專家表示，這類基金自7.5萬億美元規模的ETF市場誕生，市面上已有逾3,330隻美國ETF，如此擠擁下，它們陷入困境並不意外。

ETF專家：MEME投機掛帥 捱到咁耐令人驚訝

Roundhill策略總監Dave Mazza向《路透》無奈坦言：「市場決定甚麼能生存，甚麼不能生存。」他表示，MEME ETF試圖捕捉時代精神，不過，市場目前焦點轉向提供穩定性和安全性的產品。

由於美息高企，而標指的升幅又僅集中於少數大型股，網紅股一直苦苦掙扎。AMC便自2021年6月觸頂以來累跌98%。Triple D Trading市場結構分析師Dennis Dick表示，人們對網紅股興趣缺缺，以致成交量低。這是因為網紅股實際上沒有良好的基本面，很多投資者慕名參與後中伏碰釘，從此一去不返。

Strategas Securities ETF和技術策略師Todd Sohn表示：「這是對一些在零利率時代沒有投資組合的ETF的清理。」又指考慮到投資組合的投機性質，該基金過了這麼久才被清算，才真正令人驚訝。

狂潮往往是由散戶驅動。但真正帶動資金流的機構投資者不傾向於投資主題。如果一個主題短命，財務顧問不太可能支持它。

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