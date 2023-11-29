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畢馬威：逾9成港人生活成本上漲　嚴重影響消費　「物有所值」至關重要

個人增值 20:30 2023/11/29

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畢馬威：逾9成港人生活成本上漲 嚴重影響消費 「物有所值」至關重要

近日，畢馬威（KPMG）公開《畢馬威香港顧客卓越體驗報告》（後稱「報告」），報告顯示，雖然疫情後香港整體消費者開支逐漸增加，但仍然有91%的受訪者表示生活成本上漲嚴重影響他們的購買決策，「負擔能力」與「物有所值」成為消費決策的關鍵因素。

該報告基於近1,000名香港顧客對逾75個品牌在客戶體驗方面的評分數據。

疫情影響持續「物有所值」成消費關鍵

報告顯示，雖然香港已經在年初取消了最後一項社交距離措施，並逐步恢復常態，但疫情的影響仍在持續：91%的受訪者認為生活成本上漲嚴重影響了自己的消費決策，消費時考慮自己的「負擔能力」與商品是否「物有所值」。

受訪者大都對消費抱著謹慎樂觀的態度。報告稱，零售業與酒店業是受訪者互動最多的行業，而非金融科技或休閑娛樂行業。消費者愈來愈關心「能負擔」的大衆消費品牌——報告選出的10大領先品牌中，絕大多數為優衣庫、ZARA、Adidas之類的平價零售品牌。

「報復性」境外 本地消費遇冷

報告也顯示，本港存在一定的消費外流問題。隨著香港邊境開放，香港消費者的消費習慣也發生轉變，優先將境外旅行置於本地消費之上——這種現象被稱為「報復性旅行」。報告援引本地頭部旅社數據顯示，94%的受訪者計劃至少1次旅行，而40%的受訪者計劃3次及以上的旅行。

然而，中國內地的消費者發生了同樣的消費行為轉變——他們也更注重海外旅行消費，而非來到香港旅行消費。因此，內地消費者在港的旅行消費尚未恢復到疫情前的水平。

好消息是，本地政府的經濟復蘇支持初見成效。港府為了促進本港經濟復蘇，適時推出「你好香港」等多項宣傳活動刺激消費，不少企業也參與其中。報告顯示，雖然香港經濟仍在復蘇的道路上，但這些措施已使2023年7月香港的零售額按年增長16.5%，總銷售額達330億元。

整體消費體驗提升 愈來愈關注附加價值

報告稱，2023年香港的整體消費體驗提升：消費者體驗評分按年增長3.2%，行業層面的情況同樣有所改善。「個人化」（Personalisation）和「值得信賴」（Integrity）是受訪者在消費體驗中最關心的要素，該結果已經持續3年不變。

消費者對品牌的期望愈來愈高，也願意為消費體驗付費。報告稱，香港消費者愈來愈關心企業的ESG表現，68%的受訪者表示願意為ESG表現優異的品牌支付額外費用；一些受訪者甚至希望能在品牌中找到額外的附加價值，例如以溢價換取服務與消費體驗。

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