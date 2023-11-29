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美加息近尾聲　短期債券回報較佳

博客 08:00 2023/11/29

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除非經濟急速反彈而改變市場的加息預期，否則相信今次加息週期中債息或已見頂。

不經不覺美聯儲再度停止加息已接近一個月，正當市場等待12月美聯儲對利率點陣圖及經濟預測更新之際，美國10年期債息已由近10月底近5%的高位回落至4.4%，回落速度可媲美今年3月的時候。

市場流動性收緊 債息回落

然而，這次回落的背景與3月時並不完全相同。3月債息回落是由美國金融業事件引發，其時金融市場流動性急速收緊，避險情緒上升，令市場認為美聯儲未來的鷹氣有限，促使債息回落。今次回落並非由風險事件觸發，而是由於債息急升導致市場流動性收緊，令美聯儲認為高債息已收到緊縮政策之效果，同樣為市場帶來鷹氣有限的感覺，續後令債息下跌。

美通脹數據近目標 未來加息機會低

儘管兩次債息下跌也是對美聯儲加息取態的預期反應，惟今次市場預期未來再加息的機會更低，主要是由於美國11月公佈的通脹及就業數據已逐步朝向美聯儲的目標水平，進一步強化市場對於本次加息週期基本完結的想法。隨著近日油價從10月的95美元高位下跌至現在約75美元，雖然市場正等待本星期油組對未來油產的會議結果，但油價的回調令市場對於油價帶動美國通脹再度急升的憂慮暫時紓緩。

債息料於區間徘徊 短期債券回報較高

此外，隨著美國就業市場增速持續放慢，預期通脹回落是2024年大方向。在這前設下，除非經濟急速反彈而改變市場的加息預期，否則相信今次加息週期中債息或已見頂。然而以近日債息回落幅度及速度來看，已一定程度上反映利率見頂的預期。現時距離12月中議息會議還有1組就業及通脹數據公佈，若數據未有超出市場預期，相信反彈至5%的機會不高。

相反地，若要債息進一步大幅下跌至更低水平，便需要看到經濟明顯放慢而出現提前減息的預期。故此筆者預期債息在這段時間應會於區間徘徊，在這背景下，以短存續期的債券部署能取得較高利息回報，相反投資者應趁債息反彈於區間頂部時增加以較長存續期的債券以捕捉中線債價反彈的潛在機會。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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撰文 : 張詩琪 中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管

欄名 : 中銀財富解碼

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