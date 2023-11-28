内地年輕人興起「蹭老消費」 ︰吃人均10元老年食堂、月租300住千呎老年公寓

▲ 内地年輕人興起「蹭老消費」 ：吃人均￥10老年食堂、月租三百住千呎老年公寓

内媒報道，今年以來，内地年輕人當中正興起「蹭老消費」的潮流，為了省錢而參加面向老人的低價消費項目：去人均10元（人民幣，下同）的老年食堂吃飯、當志願者入住月租300元的老年公寓、參加99元的老年旅遊團……

26歲吃老年食堂 一碗菜低至4元

銀髮經濟原本為長者提供了一些便利、價格低廉的社會資源，而現在很多手頭拮据的年輕人為節省開支，也紛紛「蹭老消費」、購買這些老年服務。成都一位26歲的公司文員，每周都會去當地的老年社區食堂吃飯，那裏一碗菜最低只需4元，且分量大。該食堂允許年輕人消費，老人用餐則有更多補貼。報道稱，這現象出現在國內不少城市，上海的老年食堂，人均10元也能吃得不錯。

月租300元住千呎老年公寓 當志願者抵租

一位在蘇州車企工作的25歲打工族，以當社區志願者的方式，入住了月租300元、99平方米（約1066呎）的老年公寓。她每月需為社區老人提供15小時志願服務，來抵扣其餘租金。在同一所老年公寓中，和她一樣「蹭住」的年輕志願者有10人。

大學生報名99元老年旅遊團

一些想省錢旅行、學舞蹈彈琴的年輕人，則把目光轉向了老年旅遊團、老年大學（向長者提供烹飪園藝、書畫藝術課程的學校）。23歲的山西大學生小楊報名了99元的一日遊老年團，包含往返巴士車費和三個景點的門票。她覺得老年團行程不緊不慢、省心省力，老年團友對她熱情包容，讓她沒有精神內耗和年齡焦慮。而另一位33歲的武漢女子，則報名了一所老年大學的鋼琴班，一學期學費只需260元。據《北京青年報》，多數老年大學有年齡限制，但部分老年大學會招收年輕人，例如，國藥集團老年大學的學員就有約四分之一是年輕人。

過半年輕人存款不足10萬 蹭老消費成省錢密碼

DT研究院《2023年輕人存錢調研報告》的數據指，内地年輕人中，有53.7%存款不足10萬元，更有21.5%存款不足1萬。《真實故事計劃Pro》分析，由於經濟收縮、消費水平下降，囊中羞澀的年輕人，在蹭老消費中找到了省錢密碼，不至於回家啃老。

《工人日報》評論認爲，「蹭老消費」興起，代表年輕人追求更理性、具性價比的消費趨勢，但若年輕人去「蹭」專門針對長者的普惠式項目，可能會擠佔助老資源。該文指出：「當年輕人湧向老年人普惠項目時，有關方面也需要思考，是不是在這些領域，針對年輕人的普惠式項目較少？」

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