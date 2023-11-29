美股「恐慌指數」創近四年低　市場信心爆棚　專家警告︰股災一大先兆

▲ 美股「恐慌指數」VIX創近四年低，市場信心爆棚，但可能是看得太牛？專家警告：股災一大先兆。

愈來愈多財金機構看好美股2024年前景，認為通脹回落，美國聯儲局以至各國央行減息在即，對美國經濟得以「軟著陸」的預期日漸高漲。美股一項「恐慌指數」更跌至近四年來的最低點。然而企得愈高也可能跌得愈痛，市場目前信心爆棚，反令部份經濟學家提心吊膽，警告過度樂觀的情緒或演變為新威脅。

凱投宏觀：高通脹將於2024年結束 各國減息可期

英國凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟學家Neil Shearing認為，美國或導致主要已開發市場通脹回落，造成利率逆轉。大多數國家2024年經濟增長將遜預期，通脹放緩和利率下降，料伴隨債券市場的走低而來︰

我們認為美國通脹最終放緩的速度將快過美聯儲官員的預期，但歐元區、英國和其他主要已開發市場的通脹也將向下…2024年核心通脹可能最終回到央行約2%的舒適區。

他稱，通脹仍受到與新冠疫情相關的供應鏈干擾所推動，但隨着干擾消退，通脹會繼續回落。已開發經濟體的央行可能放鬆貨幣政策，美聯儲準備引領全球寬鬆周期，因為美國的通脹放緩進程正穩步向前。根據芝商所（CME）FedWatch利率期貨工具，市場預期美聯儲明年7月減息一次或多次的可能性達86.7%。

加拿大BMO：美股準備迎來第二年牛市 升幅或達12%

加拿大滿地可銀行（BMO）旗下BMO Capital Markets策略團隊指出，儘管存在利率上升的潛在拖累以及對股市整體彈性的疑慮，標指11月仍突破4,550點，較熊市低點上漲27%，是進入第二年牛市的積極訊號。他們發現，在過去約60年中，一旦股市從熊市低點回升兩成，接下來18個月幾乎總會上漲。

「千禧年代初是例外，當年市場正因科網股泡沫爆破和911恐襲餘波而萎縮。（但）我們認為，那時與當前市場環境並不相似。」BMO Capital Markets首席投資策略師Brian Belski表示。

該團隊預計，標指今年將維持目前4,550點水平，到2024年底將走高11.9%至5,100點，也認為由於勞動市場有彈性，外界對企業盈利萎縮、美聯儲加息政策和經濟衰退的憂慮有所誇大。他們還發現，雖然美國10年期公債孳息率低於三年移動平均線時，美股表現較好；但當債息高於平均水平時，美股在12個月內仍平均上漲8.7%：

更重要的是，如果孳息率開始從當前水平下降，我們的分析表明，即使仍高於平均水平，市場也可能實現兩位數升幅。

美股「恐慌指數」跌至近四年低 「盲目看牛」成新警號

然而，一些分析師並沒有像凱投宏觀和滿銀般明言2024年減息、美股將於2023年底繼續走高，而是擔心「美股恐慌指數」芝加哥期權交易所市場波幅指數（CBOE Volatility Index，簡寫VIX）創四年新低：華爾街在評估美股前景上已自滿到危險地步，過度淡化任何迫在眉睫的威脅。換言之，近期如有任何負面衝擊，都可能導致市場動盪。

VIX上周五（24日）收報12.46，為2020年1月17日（收報12.1）以來最低收市水平；周一（27日）收報12.69，微升1.85%，仍低於13。同時，標指9天波幅指數（CBOE S&P 500 9-day Volatility Index，簡寫VIX9D），一項衡量比VIX更短時間範圍內的隱含波幅的指數，上周五收報9.83，亦為2020年1月10日以來新低；周一雖回升近15%收報11.27，但走勢大致向下。

華爾街知名長期淡友、羅森博格研究公司（Rosenberg Research）創辦人兼總裁，亦為前美林經濟學家的David Rosenberg表示，市場情緒顯示出「過度樂觀」的跡象。

歷史在笑：VIX多次先回後漲 成跌市指標

VIX較低，代表美股期權交易者不會支付費用來保護其投資組合免受未來30日內的拋售。雖然聽來像利好消息，但DataTrek Research共同創辦人Nicholas Colas指出，隱含波幅處於較低水平後，通常會出現飆升︰

過去五年（相當於1,260個交易日），VIX只有25個交易日收報於或低於上周五水平，約佔總數2%。

當中5次發生於2022年1月，就在新冠疫情引發的市場拋售開始之前。

VIX處於12水平，比其長期平均值低1個標準差（即8個點子）。雖然在危機期間，該指數可能會比長期平均值高出1至5個標準差，但很少會在長期內以低於平均值1個標準差進行交易。

過去五年中，VIX只有三日收報12以下，所有這些讀數都發生於2019年11月，幾乎是四年前的同一日。

即使撇除以上歷史趨勢，Colas也認為美股期權交易者似乎異常樂觀，忽略諸多令他卻步的眼前威脅：

簡單講，美股期權市場已經將通脹憂慮、央行激進的貨幣政策、地緣政治不確定性、企業盈利壓力以及長期利率上升完全拋諸腦後。

他補充，季節性固然是一個因素，但僅憑這點不能解釋VIX異常低的原因。相反，市場認為他們已經解決了一切。BTIG市場技術分析總監Jonathan Krinsky所見略同，他預計該「恐慌指數」將在年底前攀升，引發美股最後一輪波動，或將粉碎「聖誕老人反彈」的希望。

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