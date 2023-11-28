6成美國人認為錢能買幸福　年輕一代需要400萬年薪才感幸福

▲ 調查：6成美國人認為錢能買幸福 需有逾900萬元

金錢能否買到幸福？擁有多少錢才能實現財務幸福？這兩個問題常是各大財務調查的研究對象，結果也各有不同。美國退休計劃提供商Empower發布最新財務幸福感報告指，近六成美國人同意金錢可以買到幸福，財務幸福的標價為120萬美元（約935.18萬港元）；一般人認爲年薪約28.4萬美元（約221.33萬港元）才能幸福，千禧世代則認爲年薪需要達到52.5萬美元（約409.14萬港元）。

60%人認錢能買幸福 價格為900萬元

該報告調查了2,034名美國成年人，其中71%的人認為「擁有更多錢可以解決我的大部分問題」，59%認為金錢可以買到幸福。而如果財務幸福有一個價格標籤，一般美國人認為它相當於120萬美元。

千禧世代估年薪逾400萬才幸福

薪資方面，美國人平均表示他們需要年薪284,167美元才能幸福，千禧世代（生於1981~1996年的人）則認爲需要年薪52.5萬美元，此數字遠高於其他世代的估計：Z世代（生於1997~2012年的人）認爲是12.8萬美元(約99.76萬港元)，X世代（生於1965~1980年的人）認爲是13萬美元(約101.32萬港元)，嬰兒潮世代（生於1946~1964年的人）為12.4萬美元(約96.65萬港元)。

Citizens Wealth Management財務規劃主管Jason Friday向CNBC表示：「人們常常認為自己需要的比實際多得多，那是因為他們還沒有找到正確的數字。它永遠是一個移動的目標。」

七成人面臨財務壓力 通脹削弱富裕感

Empower報告稱，其數據顯示，「幸福回報」(Return on Happiness) 不僅僅是達到遙遠的淨資產，它是透過實現財務里程碑來實現的，例如能按時支付帳單 (67%)、無債務生活 (65%）、無憂慮地負擔日常奢侈品（54%）及擁有房屋（45%）。44%的人表示，財務幸福意味著工作與生活的良好平衡。對超過一半的人來說，滿足感來自於與自己珍惜的人一起度過的經驗（53%），以及對未來的樂觀態度，包括按自己的意願退休（37%）。

對於大多數人（67%）來説，通往幸福的道路上仍有障礙。73%的人表示正面臨財務壓力。在當前環境下，人們估計他們的預期退休年齡將平均推遲3年至63歲，而那些沒有財務計劃的人則估計會延遲整整五年。通貨膨脹（81%）、生活成本上漲（81%）、利率（66%）和學生貸款（32%）等經濟壓力正在削弱人們的富裕感。54%的人表示他們背負債務，36%的人無法毫無擔憂地處理超過500美元（約3,897港元）的意外開支。

相關文章：

金錢能買到幸福嗎？經濟學家︰年收入60萬元已達「幸福感飽和點」

錢太多反而唔開心? 平均年薪有呢個數已達「幸福」 懂得使用財富才健康

「人生成功」被重新定義 不再是事業有成｜幸福感的首要因素 這兩項更重要

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App