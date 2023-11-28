2024電費調整出爐　學會慳電技巧　無懼這4個高耗電電器

下一篇文章
【聖誕節2023】盤點聖誕自助餐 早鳥優惠晚餐500元 雪蟹腿、生蠔任食
今日，中電與港燈公布2024年的電費調整計劃，明年基本電費會上調，但淨電費下降。很多朋友每年關注電費調整，卻忽視了現實中隨手能做到的慳電技巧。港燈統計數據顯示，冷氣機、雪櫃、焗爐、乾衣機是最耗電的幾類電器。最高功率的冷氣機在夏日一晚可耗近10度電；乾衣機、焗爐更是最高1小時耗2度電。
找到了最耗電的電器，如何慳電？本文將分類介紹一些實用慳電技巧，讓你精準慳電！
電器閑置時拔掉插頭
電器就算關掉電源，只要未拔掉插頭，依然會耗電。以冷氣機為例：冷氣機待機功耗為6w，一小時便耗0.006度電，一年光插著插頭就要51.84度電。全屋衆多電器，待機時的耗電量合計起來不是一個小數目。
冷氣機
雪櫃
焗爐
乾衣機
根據能源標簽挑選電器
其實，要從源頭慳電，購買新電器時一定要根據能源標簽挑選電器。很多朋友對於電器有一個誤區：以為冷氣機、雪櫃體積愈小愈慳電，實則不然。節能的大容量雪櫃耗電量也能遠低於小雪櫃。中電的統計數據顯示，1級能源標簽的雪櫃比5級的慳電97%，冷氣機1級的比5級慳電61%。
對於相同能源級別的電器，則參考「每年耗電量」再進行橫向對比。數字愈高，則耗電量愈大。
而選購冷氣機時，還可以再計算冷氣機的「效能系數」：
系數愈高，該冷氣機愈節能，一般效能系數高於3的節能效率便很高了。
相關文章：
【聖誕節2023】盤點聖誕自助餐 早鳥優惠晚餐500元 雪蟹腿、生蠔任食
銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易 毋需自行ScreenCap
【定期存款2023】6.9厘要借稅貸 做5.3厘更實際｜5厘長息達8間銀行（新增交銀5.1厘）
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 消費錦囊