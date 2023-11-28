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2024電費調整出爐　學會慳電技巧　無懼這4個高耗電電器

精明消費 17:57 2023/11/28

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2024電費調整 學會慳電技巧 無懼這4個高耗電電器

今日，中電與港燈公布2024年的電費調整計劃，明年基本電費會上調，但淨電費下降。很多朋友每年關注電費調整，卻忽視了現實中隨手能做到的慳電技巧。港燈統計數據顯示，冷氣機、雪櫃、焗爐、乾衣機是最耗電的幾類電器。最高功率的冷氣機在夏日一晚可耗近10度電；乾衣機、焗爐更是最高1小時耗2度電。

找到了最耗電的電器，如何慳電？本文將分類介紹一些實用慳電技巧，讓你精準慳電！

電器閑置時拔掉插頭

電器就算關掉電源，只要未拔掉插頭，依然會耗電。以冷氣機為例：冷氣機待機功耗為6w，一小時便耗0.006度電，一年光插著插頭就要51.84度電。全屋衆多電器，待機時的耗電量合計起來不是一個小數目。

冷氣機

  • 溫度設置：冷氣機溫度與室外溫差不宜過高。夏天相較於冷房後的溫度高2度；冬天則比熱房後的溫度低2度為宜。
  • 冷房前後切換模式：先製冷1小時，等冷房後將冷氣機切換為「自動模式」或「睡眠模式」。
  • 加強室內空氣循環：冷氣機風口往上吹或配合風扇使用，能夠加速製冷。
  • 勿頻繁開關：冷氣機經常開機關機，比一直開著更耗電。
  • 小戶型可以只開客廳冷氣機，溫度調低一些，將其它房門打開共享冷氣，避免多台冷氣機同時工作。
  • 定期清理，避免灰塵和污垢給冷氣機工作造成負擔。

雪櫃

  • 減少開門次數，縮短開門時間
  • 溫度設置：雪櫃的溫度應該及時隨季節調整，不可與室溫有較大溫差；夏季設置為弱製冷級別，冬季設置為強製冷級別，春季則設置為中等級別。
  • 裝滿2/3空間最慳電：雪櫃太滿會使空氣對流差，冷氣機頻繁開關耗電；而太空導致需要製冷的空間大。
  • A4紙檢查密封性能：許多使用多年的雪櫃膠圈鬆動，密封性能打折扣導致耗電量增加。可以使用A4紙測試雪櫃門關上是否有縫隙，如果能插入A4紙，證明雪櫃的密封膠圈或其它配件需要調整更新。
  • 擺放位置：雪櫃大都放在厨房，但不要緊挨著產生熱源的電器如焗爐，優先設置在背陰涼爽的區域。
  • 定期除霜或加冰，減輕雪櫃負擔。

焗爐

  • 可以嘗試將焗爐石板更換為烤網，食物更容易烤熟，縮短焗爐使用時間。
  • 最好一次性烤完所有食物，例如多層焗爐可以同時烘烤多種食物。
  • 小分量食物改用空氣炸鍋：實際上如果只是日常準備1-2人的食物，用小功率的空氣炸鍋已經足夠，不要過度依賴焗爐。

乾衣機

  • 熱泵式乾衣機比冷凝式更慳電。
  • 最好將衣物晾到8成乾或甩乾後再使用乾衣機。
  • 先用混合模式烘乾，化纖會比全棉衣物提早乾透，然後拿出化纖衣物，用熱風模式烘乾剩下的全棉衣物。

根據能源標簽挑選電器

其實，要從源頭慳電，購買新電器時一定要根據能源標簽挑選電器。很多朋友對於電器有一個誤區：以為冷氣機、雪櫃體積愈小愈慳電，實則不然。節能的大容量雪櫃耗電量也能遠低於小雪櫃。中電的統計數據顯示，1級能源標簽的雪櫃比5級的慳電97%，冷氣機1級的比5級慳電61%。

對於相同能源級別的電器，則參考「每年耗電量」再進行橫向對比。數字愈高，則耗電量愈大。

而選購冷氣機時，還可以再計算冷氣機的「效能系數」：

  • 效能系數=製冷量／每小時耗電量

系數愈高，該冷氣機愈節能，一般效能系數高於3的節能效率便很高了。

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