【財富自由】高中畢業全職炒股　本金6萬滾出6,200萬　分享4個炒股指標

▲ 【財富自由】24歲美國少年股神Jack Kellogg高中畢業即全職炒股，由本金不足6萬港元，兩年內勁賺至逾6,200萬！

高中畢業可以做甚麼？長輩也許勸你繼續進修，為入大學做準備，不然學一門手藝，有助謀生。然而，這些星斗市民苦惱暫時不屬於現年24歲的美國男子Jack Kellogg的問題，因為他自2017年高中畢業後，以本金7,500美元（折合約58,440港元）炒股，兩年內勁賺800萬美元（約6,233萬港元），經已財富自由。

以上戰績非虛。《商業內幕》（Business Insider）查看Kellogg的報稅表，顯示超過800萬美元的收益來自2020年和2021年的盤中交易。他的回報在2020年開始「發力」，當時總收入160萬美元；到了2021年增至650萬美元。

也曾交過「學費」

雖然年紀尚輕，但Jack Kellogg的確是一名股壇老手了。入行逾五年，他已經接觸過美股各類市況，包括2020年股災、2021年及2022年的熊市。

不過Kellogg的成功之路並非一帆風順。當他第一次嘗試交易時，便損手幾百美元。雖然是小數目，但令他立即醒覺自己在投資上是「一條盲毛」。Kellogg停止入市，僅用紙筆做模擬交易，又在父母資助下，參加由前細價股交易員Timothy Sykes開辦的網上投資課程，磨練技能和耐性。

「盲毛」會戰勝歸來

當2020年股市開始強勁反彈時，Kellogg已蓄勢待發。即使2022年美股放緩，他仍透過押注Bed Bath and Beyond（美：BBBY）和AMC等熱門的網紅股（Meme stocks）持續獲利，後者帶挈他勁賺6萬美元。另外，Kellogg也有投資小型股，在Intelligent Living Application Group（美：ILAG）等單筆交易中回報逾9.1萬美元。

4項簡單指標 成其「股壇必勝法」

炒股幾年，已歷盡牛熊市及股災，Jack Kellogg從中學到的是：保持簡單靈活。他強調「KISS」，即「Keep it simple stupid」：

如果你使指標過於複雜，它實際上會擾亂你的交易，因為這樣你會更多地根據指標進行交易，而不是根據實際的價格行為（Price action，即價格走勢）進行交易。

Kellogg不認同人們需要天花龍鳳的指標來協助賺錢，他只是使用簡單指標作技術分析的粗略指導，包括基本的趨勢線、支撐、阻力及成交量。

1. 成交量加權平均價格（VWAP）

全寫為Volume-weighted average price，即根據成交量調整後的所有交易中為股票支付的平均價格。Kellogg在日線圖上使用它作為主要指導，來確定他正在交易的股票的良好買入價格，令他不會太遲入市，同時又不會高追。

如果投資目標是低買高賣，自然不想支付高過一般買家的價格。因此，如果股價高於VWAP線，Kellogg便不會建倉。沽空情況恰恰相反：若然股價低於VWAP線，他就不會沽空。

他亦以此確定何時退出倉位，因為該指標有時可以表明股價將開始下跌，反之亦然：他有時會使用VWAP來確認平倉價位。如果他以9美元沽空一隻股票，而VWAP為7.5美元，這便成為他鎖定利潤的一個點。

2. 線性迴歸（Linear regression）

該指標主要由三線條組成，顯示股價趨勢的方向，以及何時可能改變方向。下面和上面的線是價格變動或波動的範圍，而中間線表示兩者之間的平均值。價格走勢高於頂線代表股票超買，低過底線則代表股票超賣。Kellogg以此來判斷，股票的價格走勢是否和他的交易分析理論一致：

股票愈跟隨已建立的走勢通道行，便愈易捉路。

3. 成交量（Volumn）

即當刻交易的股票數量。Kellogg主要使用成交量作為股票可能逆轉的潛在指標，助他避開市場狂熱，以防被割韭菜：

看到成交量很大，我便知道很多人可能企錯邊。因此，如果成交量大幅飆升，接近當天的高點，可能會有很多人買入該股票並高追。

4. 支撐和阻力線（Support and resistance lines）

前者是股價趨於保持的位置，後者是股價趨於拋售的位置，水平整日都在變化。Kellogg試圖透過尋找這些區域的成交量的同期增長來捕捉關鍵水平，也關注股價水平維持的次數和時間，以確定該點的強度。他強調這雖非精密科學，但也觀察到一般言而，股價波動30分鐘到一個小時的區域是最強勁的。

如果股價下跌，最終你會看到彈波子方式的價格走勢。

Kellogg舉例，某股可以由7美元反彈至8美元，再從7.3美元反彈到7.5美元；然後一如波子般愈彈愈無力，從7.4美元落在至7.1美元，再從7.2美元最終跌破7美元以下的支撐位。接下來的問題是：7美元會否成為該股的阻力位，並繼續走低？

價格走勢才是王道

Kellogg表示，即使你有一套關於股價何以朝某個方向變動的理論，如果實際的股價變動跟理論背道而馳，你還是要認命止蝕：

所以我從來沒有將任何損失歸咎於某項指標，因為我不會讓它發展到那種程度。如果價格走勢繼續下跌，我便會止蝕；或者如果價格走勢繼續上揚，我便平回我的淡倉。

「大多數人在情緒控制上不夠努力」

Kellogg表示，每個人都可以查看相同的數據，交易的好壞，實際上取決於如何處理數據。大多數股民困於自身交易心態，即使擁有最好的策略和指標，但如果沒有堅持實施它們的嚴謹紀律，便難以擺脫惡劣的境地。「大多數人沒有付出足夠的努力，來控制自己的情緒。」他說。

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