愈越富裕愈愛投資ESG　7成高净值投資者會因ESG未達標撤資

▲ SJP：越富裕越愛投資ESG 7成高净值投資者會因ESG未達標撤資

ESG是近幾年的熱門投資領域，不少投資者都試圖入局，ESG理念對投資決策的影響具體到了何種程度？

近日，St. James’s Place Asia （「SJP Asia」）發佈研究報告稱，愈富裕的投資者愈熱衷於ESG投資，甚至有逾7成「財務充裕」受訪者表示會因企業ESG記錄不佳而撤資。

報告基於香港（1000人）與新加坡（1000人）的綫上調查數據，按照財富水平將受訪者從低到高分為5個等級，其中「財務充裕」最高，「財務穩定」最低。

「財務充裕」受訪者比「財務穩定」更愛ESG

投資者對ESG投資的興趣整體增加，而較富裕投資者尤為明顯。44%的投資者表示對ESG投資的興趣增加，而在「財務充裕」的受訪者中，這個比例高達72%，「財務穩定」的受訪者只有27%持相同態度。

此外，有82%的「財務充裕」受訪者表示會於投資時優先考慮ESG因素，遠高於「財務穩定」投資者的65%。

ESG理念是否會影響投資者關於撤資的決策？研究顯示，71%的「財務充裕」受訪者表示會由可持續發展記錄不佳的企業撤資，而在財富水平較低受訪者中這一比例只有42%。

SJP 香港業務主管 Oliver Wickham 表示，較富裕的的投資者更希望其投資的企業可以達到企業自身訂立的可持續發展目標。但應該注意的是「願意撤資」與「有能力通過撤資提出改變」的兩類投資者之間是存在巨大落差的。

「利潤與社會責任不可兼得」是誤解

不少投資者可能對ESG投資存在潛在誤解。研究顯示，64%的受訪者願意犧牲利潤進行對社會有正面影響的投資——雖然這是投資者願意承擔社會責任的表現，但實有「利潤與社會責任不可兼得」的誤解。SJP稱，長遠來看，ESG營運模式能令企業更成功。

這種誤解也許來源於ESG相關資訊的匱乏。研究顯示，多項因素導致投資者在意欲進行ESG投資時受阻，排名前三的分別為缺乏相關知識（66%）、難以獲取相關實用資訊（66%）以及缺乏投資選擇（58%）。

市場新概念頻出 初級投資者平衡收支與投資難

ESG概念大火，人工智能、Web3等投資新概念層出不窮，這也使得理財愈來愈複雜——約有8成受訪者預料他們的財務管理會於未來1-5年維持不變或變得更複雜。

投資者的日常收支變化似乎與市場的變化速度有所差距，而這在「財務穩定」的投資者中更為顯著。大部分「財務穩定」的受訪者（53%）認為其財務會於未來5年變得更複雜，而最大的原因是平衡投資、儲蓄及支出之間的資金分配（64%），其次為平衡供養家庭成員的需求和個人需求（55%），以及缺乏金融知識（50%）。

即便當下金融科技化趨勢明顯，不少金融機構亦提供AI幫助投資者進行財務管理，但在短時間内依然幫助有限。

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