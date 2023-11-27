▲ 歐洲央行行長自爆：兒子不聼勸 炒幣蝕6成

虛擬資產投資風險相當高，不少投資者炒幣失利、虧損慘重，連央行行長之子都未能幸免。據路透社，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）近日自爆，她的兒子不聽警告執意投資加密幣，結果蝕了六成資金。

兒子不聼勸 炒幣慘蝕6成

報道指，拉加德上周五在法蘭克福與學生交流時透露，儘管自己多次發出警告，但兒子置若罔聞、仍投資加密幣，結果損失慘重。她說：「他幾乎損失了所有投資的錢。」拉加德表示，雖然虧損不算多，但他失去了大約60%。當母子兩人再次講起這件事時，兒子才不情願地承認，她之前的警告是對的。

她有兩個兒子，分別生於1986和1988年，但並未透露炒幣失敗的是哪一個。

拉加德：加密幣投機性高、易被罪犯利用

拉加德一向反對加密貨幣，認爲它具有投機性、毫無價值，且是犯罪分子經常用來進行非法活動的工具。她說：「如你們所知，我對加密貨幣的評價非常低……人們可以自由地將錢投資到他們想要的地方，人們可以自由地進行投機，（但是）人們不應該自由參與受刑事制裁的貿易和商業活動。」

歐洲央行呼籲對加密資產進行全球監管，以保護不了解風險的消費者，並堵住可用於向恐怖分子輸送資金或讓罪犯洗錢的漏洞。

歐央行11月1日開始爲期兩年的數字歐元「準備階段」，兩年後再決定是否進入下一階段的準備工作。路透指，擔心私人發行的貨幣可能取代政府貨幣，是歐央行推出數字歐元的原因之一，但它距離發行任何數字貨幣還需要數年時間。

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