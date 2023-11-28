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做到90歲的3名打工仔︰退休不容易　但返工也沒那麼難　「喜歡的事為何要停下來？」

個人增值 08:30 2023/11/28

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三名做到90歲的打工仔認為，退休不容易，但返工也沒那麼難。他們分享幸福職涯的3大秘訣。

根據美國勞工統計局的數據，現在年過75仍在工作的美國人，比以往任何時候都要多。2002年，75歲以上的美國人中只有約5%仍在工作；但到2022年，這個比例已躍升至8%。美國勞工部預計到2032 年，75歲以上的美國人中將有十分一仍繼續工作，而同期年輕工人的比例保持不變，或略有下降

嬰兒潮（Baby Boomers）世代中年齡最大的一群正奔向80歲大關，他們可能只佔勞動力的一小部份，但卻是成長最快的部份。醫療保健的改善，使很多長者能夠延長他們的工作壽命。

然而除了職涯延長，在人口老化的世界趨勢下，退休便得愈來愈困難也是鐵一般事實。儲蓄不足令不少美國人需要持續工作至70幾、80幾歲，甚至更大年紀。當然，也有不少長者對退休的觀念有所改變，部份人表示自己只是喜歡自己一直做的事務，從未考慮過放棄。

CNBC訪問了三名一直工作到90多歲的美國打工仔，分享建立長期而幸福的職業生涯的三個最佳建議。

  • 1. 把興趣變為職業

Jayne Burns今年7月迎來101歲大壽，她26年來一直在俄亥俄州梅森市（Mason）一間紡織品及工藝品店Joann Fabric and Crafts擔任兼職布料裁剪師（fabric cutter）。

這名百歲老人表示：「我喜歡常規工作，我喜歡不斷前進。」她在70幾、80幾歲時，曾多次從會計生涯中退休，但總是過了幾個月便重操故業，在獸醫辦公室和會計師事務所兼職。 

Burns本身是業餘裁縫，一開始是Joann的顧客。與店員熟絡後，她也喜歡向其他購物者推薦不同布料。1997年，就她丈夫去世後幾個月，Joann開設布料裁剪師職位。她女兒Donna Burns也在該店做兼職，並推薦她擔任這個崗位，認為是幫助傷心的媽媽分散注意力好方法。Jayne之後也發現：

保持忙碌，會讓你無法專注於自己的痛楚。這使你更容易繼續向前。

Jayne Burns不再認為工作是一件苦差，而是機會。她得以更深入了解自己的愛好，並結識有趣和善良的人。她坦言喜歡這份工作，只要自己仍能勝任，而店家願意繼續請，就會一路做下去。

  • 2. 不要害怕在職場提出你的要求

Melba Mebane現年91歲，她今年7月從連鎖百貨公司Dillard’s Department Store德州一分店的銷售助理崗位退休，她在該店一做74年。

Mebane一生與Dillard’s結下不解之緣。1949年，年僅17歲的Mebane透過高中的半工讀計劃，於Mayer & Schmidt百貨公司擔任「電梯女孩」。該店於1956年被Dillard’s收購。 她轉職男裝部，後來又調至化妝品專櫃，直到退休。

Mebane坦言，要開開心心地返工，「對人際關係進行投資」是非常重要，如此便能根據自身興趣去制定工作，使職業生涯更加充實。

Mebane藉着與Dillard’s已故創辨人William T. Dillard的緊密關係，請對方按照她職涯中不斷變化的需求和願望，調整她的工作。到了65歲，她考慮退休，但Dillard說服她留低，更為此調整時間表，讓她不必在下午5點後和周日開工。幾年前，Mebane還說服經理在化妝品櫃檯後的地板改用軟地毯，取代原有的硬油氈，因為一日大部份時間站在硬油氈上不太舒服。 

在Dillard’s任職期間，Mebane曾有好幾次機會升職經理，但她總是回絕。「沒有人喜歡管理，因為他們必須做出艱難的決定，」她說：

我喜歡工作上的朋友，我想留住他們，所以我只專注於成為最好的銷售員。

Mebane表示，這些友誼使Dillard’s成為她「做過最好的工作」。

相關文章：中老年人求職6大年齡歧視陷阱　寫CV及見工必學應對方法

  • 3. 和你喜歡的人一起工作 

Bob Rohloff任職理髮師75年，儘管已年屆91歲，仍不言休。

他1948年開始理髮，在父親兼理髮師傅Erv的指導下接受訓練。「不管你信不信，我們每星期都賺很多錢，而且得到很可觀的小費，」Rohloff憶述，當年理髮要75美仙：「爸爸是我最好的朋友，所以和他一起工作真的很有趣。」

Rohloff將自己的成功歸功於父親，父親不單向其他正在招聘的理髮師推介兒子，並總是給他誠實的建議，告訴他成為理髮師的要訣，以及如何改進工作。

Bob Rohloff從職業生涯的最大領悟，是與所愛的人一起工作很重要。他說，這不論是你的老闆、同事還是跟你互動的客戶，都是共通的。他15年前曾試圖退休，但幾個月後又重操故業，因為懷念理髮店的友誼和閒聊。「退休並不是那麼容易。」他說：

你需要對某件事保持活躍，無論是愛好抑或工作，而我碰巧非常喜歡我的工作…… 開舖很有趣，我喜歡這樣做，而且感覺很好，所以為何要停下來呢？ 

6月，Rohloff和另一名理髮師在威斯康辛州霍頓維爾（Hortonville）開設一間Barbershop，距離他的家鄉20分鐘車程。他認為再次創業的最大好處是結識新朋友。 

他表示，跟顧客的關係不僅僅是交易對象，他們還成為了好朋友。有顧客給他們送來楓糖漿、自家農場蔬菜，甚至還有自製酸菜等，「這在大城市是行不通的。」 

被問及父親Erv在天之靈會如何看待兒子年屆91高齡仍繼續剪髮，「他不會相信，」Rohloff說：「但他也一直工作至85歲，所以我認為他會感到自豪。」

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