應在2024減息前買入股票　華爾街策略師︰若減息開始股市前景走弱

▲ 策略師：應在2024減息前買入股票 若減息開始股市前景走弱

感恩節與黑色星期五（Black Friday）接踵而至，我們現在正處於市場評論員喜歡稱之為「假日季節」的時段。從周一美股重新開始交易始，2023年只剩下24個交易日，人們的注意力會逐漸更關注明年。

毫無疑問，投資者當下最想要的是：減息。但如果美聯儲真的在短短數月之内放鬆政策，股市從現在起又會發生什麽變化？

轉捩點後股市迎漲 歷史平均漲幅17.4%

標普500指數在2023年已經上漲了18.7%的一個重要原因是，投資者正在期待美聯儲什麼時候將開始減息。市場預計明年5月開始減息的可能性超過50%。

DataTrek Research的聯合創始人Nicholas Colas研究了1999年美國股市出現類似當下的這種「轉捩點」後的表現。

「我們之所以選擇這個時間段，是因為它更符合美國貨幣政策變得更透明的時期，因此相較於以往的利率周期，它與我們今日的情況更具可比性」，Colas接受MarketWatch採訪時表示。

Colas估算，聯邦公開市場委員會的會議日期顯示，自上世紀90年代初以來，美聯儲基金出現過四次「加息明顯見頂」。分別是1995年1月、2000年5月、2006年6月和2018 年12月。他將 1997 年排除在外，因為這一年只上調了25個基點的利率。

那麼在當時，在美聯儲停止加息後的12個月裏，股市表現如何呢？在上文列舉的四個時期，標普500指數平均漲幅為17.4%，超過了9%-10%的長期年均價格回報率。

我們應該注意到，自從美聯儲在9月20日表示不會再次加息以來，標普500指數漲幅只有2.5%——這個現象在最近才被諸多觀察家認為是緊縮周期的結束，而不是加息的暫停。但很難知道在早期的上漲有多少是由於基於暫停的預期。

減息後漲幅集中在首月 此後市場波動較大

無論如何，Colas發現，在列舉的這4個緊縮周期中，美聯儲平均在最後一次加息的9個月左右開始減息。儘管數據內部波動較大——1995年首次減息是在5個月後，2007年是15個月後。

這4個周期中標普500指數在首次減息後的走勢顯示，除1995年外，大部分漲幅都出現在第一個月此後漲跌不一。Colas說：「盡管央行最初為幫助美國經濟而采取的寬松應對措施有助於提振美國股市，但其他不利因素也會壓倒這一順風。」

例如，2001 年，這一順風受到多種不確定因素的影響：如911恐怖襲擊以及阿富汗和伊拉克的入侵，而 2007 年美聯儲的寬松政策也未能克服金融危機帶來的損害。

經濟衰退言之過早 未來6個月美股前景樂觀

2024 年的危險在於，美聯儲開始減息的原因可能不是因為通脹進一步放緩，而更多的是對經濟急劇惡化的擔憂，就像 2000 年代初一樣。但好消息是，這一次美國經濟的基本面更好，勞動力市場更強勁，「因此，華爾街分析師對未來幾個季度的盈利預期目前並不意味著美國經濟衰退」，Colas說。

他總結說：「總體而言，隨著美聯儲的加息周期結束，只要企業盈利能力保持不變，數據表明未來六個月美國股市前景樂觀。」

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