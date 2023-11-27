▲ Tim Cook看重的員工特質 無大學學位、不懂編程 也能進蘋果

進入蘋果等全球IT巨頭工作是許多人的dream job，成爲蘋果員工需要具備什麽條件？蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）最近受訪表示，大學學位、編程並非必須，他看重的是協作力、好奇心、創造力等特質。

無大學學位、不懂編程 也會聘用

庫克作客歌手Dua Lipa的播客，講述了蘋果優秀員工的共同特徵。他表示，蘋果會聘用來自各行各業的人才，無論他們是否擁有大學學位。

要進入這家科技巨頭工作，也不一定必須懂得編寫程序。Tim Cook說，雖然他認為即使在工作之外，編程也是一項重要的生活技能，但公司也僱用了很少編程、甚至完全不懂編程的人。

看重協作力、好奇心、創造力

他説：「我認為，我看重的特點之一是協作。他們真的能合作嗎？他們是否深信一加一等於三？」

庫克在播客中表示，每個蘋果公司的同事都相信「一加一等於三」：「與能激發出你最佳潛能的人一起工作，是一種不可思議的感覺。從根本上説，我們都相信一加一等於三。你的想法加上我的想法，比單個人的想法更好。」

他也尋找有好奇心且不怕提問的員工，其他看重的特質包括創造力和團隊精神。

希望員工具不同觀點、想改變世界

庫克還曾在CBS節目《60分鐘》中表示，他希望員工充滿熱情、理想主義、不容拒絕，他們應該要不滿足於現狀、想改變世界。

他還提到，僱用具有不同觀點的人很重要。他說：「我們正在尋找有自己觀點、並想辯論該觀點的聰明人，以及想要改變一些事、想讓事情變得更好的人。」

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