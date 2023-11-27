Chanel繼承人成瑞士最富有國民　身家漲至逾3,700億港元

▲ Chanel繼承人之一Gérard Wertheimer成瑞士最富有國民，身家漲至逾3,700億港元，是受惠奢侈品2022年銷售創新高。

瑞士財經雜誌Bilanz報導，法國奢華時尚品牌Chanel（香奈兒）繼承人韋特海默（Wertheimer）兄弟中的弟弟Gérard Wertheimer去年成為瑞士最富有的國民。新冠疫情造就奢侈品市場的繁榮，使他的財富去年增長至高達420億瑞士法郎（折合約476億美元／約3,708.5億港元）。

現年72歲、居於日內瓦的Gérard Wertheimer與現年75歲、居於美國紐約的兄長Alain Wertheimer共同擁有Chanel，兩兄弟分別於該集團持股49%及51%。據《福布斯》指出，Alain目前擔任Chanel董事長，而Gérard則負責領導Chanel的手錶部門。另據《彭博》估計，截至2023年6月27日，Gérard的淨資產為448億美元，Alain也一樣。

身家首度超越Ikea家族

Bilanz在其年度最富有300名瑞士人的排名報導中指出，Chanel的時裝、香水和珠寶銷售額在2022年創下紀錄，收入達172億美元，帶挈Gérard Wertheimer的財富升至約410億瑞郎至420億瑞郎，首次超越宜家（Ikea）創辦人坎普拉德（Kamprad，又譯坎普拉、琴帕）家族。後者為Ikea創辦人Ingvar Kamprad的兒子Peter、Jonas及Mathias Kamprad，他們均居於瑞士沃州。撇除家族基金會的扣款，Kamprad三兄弟仍以合共130至140億瑞郎身家位居瑞士富人前十名。

時尚界最低調安靜的億萬富翁

Bilanz表示，Gérard Wertheimer及其兄長Alain很少公開露面，因着對公司和其他活動的低調作風而被認為是「時尚界最安靜的億萬富翁」。據該刊詳細報導，兩兄弟總在Chanel新分店盛大開張幾周後，才乘坐公共交通工具前往新店位址視察。在時裝活動期間，他們亦通常坐在後排位置，很少與傳媒交談。

「為了幸福地生活，我們必須隱秘生活。」傳媒經常引用Wertheimer兄弟此句言論。而Gérard Wertheimer於2002年向《紐約時報》表示，他們是一個非常謹慎的家族，從不評論Chanel，更把家族與品牌的成就劃清界線︰「這是關於Coco Chanel的。這是關於卡爾（品牌已故創意總監『老佛爺』Karl Lagerfeld）的。這是關於在Chanel工作和創作的每個人。這與Wertheimer家族無關。」

Wertheimer兄弟都是熱心的馬術愛好者，他們的其他資產包括一個純種賽馬馬厩以及位處法國和美國加州的三個葡萄園，還有Mousse Partners，為世界上最大型、分支最廣的其中一間家族辦公室。

何以品牌名為Chanel 卻由Wertheimer控股？

Chanel由時裝設計師Coco Chanel（原名Gabrielle Chanel）於1910年創立，雖以帽店起家，但業務很快就擴展至連身裙、西裝和其他服裝的銷售。1921年，Coco Chanel她與俄國沙皇御用香水師Ernest Beaux合作，調出經典的五號香水（No. 5，寫作N°5）。

由於五號香水取得巨大成功，為了在全球範圍內拓展業務，Coco Chanel於1924年聘請了Alain及Gérard的爺爺、創業投資者Pierre Wertheimer協助開拓北美市場。Pierre Wertheimer及其兄弟Paul便與她成立新公司Les Parfums Chanel，股權分配為：Wertheimer家族佔70%、Théophile Bader（巴黎老佛爺百貨公司創辦人，亦為Coco Chanel朋友兼伯樂）佔20%、Coco Chanel佔10%。

所以由Chanel集團草創期，Wertheimer家族已是大股東。惟這種不平衡的分配，導致創辦人之間漸生嫌隙。Chanel指控Wertheimer家族利用她身為時裝設計師和女商人的才能，一成股權與她的貢獻不成正比；但家族認為是他們的資金造就公司。Chanel在1935年委任律師談判未果。

Coco Chanel趁戰亂「奪權」 惟Wertheimer早有「後著」

據Tilar Mazzeo撰寫的香水歷史《Chanel 5號香水的秘密》（The Secret of Chanel No. 5）記載，1940年，隨着納粹德國進軍巴黎，猶太裔的Wertheimer家族被迫逃走。1941年，在Wertheimer缺席的情況下，Coco Chanel趁機試圖從家族手中接管法國Chanel業務。她寫信給德國佔領者，認為Les Parfums Chanel是猶太人的財產，因此應重新分配給她。同時，Wertheimer也開始拓展美國市場，雙方仍僵持不下。

戰後，Wertheimer家族重回法國，透過諸多訴訟最終取回所有資產，同時Coco Chanel卻因通德行為被捕，獲判無罪後逃往瑞士。據Mazzeo稱，Chanel打官司輸給Wertheimer，是由於該家族在離開巴黎之前，將股份轉讓給了實業家Felix Amiot，後者同意在德軍佔領期間為他們保留股份，以防止股份被沒收。

50年代達成和解 更資助Coco Chanel晚年再創業

1954年，Wertheimer家族完全控制了Chanel的香水和時裝業務。作為交換協議，家族同意向Coco Chanel支付40萬美元現金，並給予她2%的冠名權，讓長居瑞士的她可以銷售5號香水，並為她的餘生支付所有生活費賬單和稅款，同時資助Coco晚年的全新高級時裝業務擴張。九年後，Pierre去世，集團所有權傳給了Alain及Gérard的父親Jacques。

Alain於1974年（Coco Chanel去世三年後）接管Chanel的營運控制權，並開始復興該品牌，在香水和奢侈品市場的高端重新確立地位。1983年，他聘請了德國時裝設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld任品牌創意總監，把Chanel推向另一高峰。

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