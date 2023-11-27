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積金局主席︰年終花紅可作MPF自願性供款　

強積金 08:50 2023/11/27

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積金局主席劉麥嘉軒就呼籲，臨近年尾，市民可善用年終花紅作一筆過的強積金可扣稅自願性供款（TVC）。

近年市民都關注退休保障，尤其對強積金愈加重視，據積金局的數字，強積金可扣稅自願性供款（以下簡稱TVC）推出4年多以來，帳戶數目每年穩步上升，即更多人選擇在5%的法定僱員供款比例之外，自願增加供款。

截至今年9月30日，TVC帳戶數目約7萬個，較去年同期上升一成，相對三年前高出67%。由TVC推出至2023年9月，TVC 總供款額達92億元。

TVC帳戶按年升一成

積金局主席劉麥嘉軒就呼籲，臨近年尾，市民可以為自己送贈一份增加未來退休保障的禮物，可善用年終花紅作一筆過TVC供款。因為TVC容許成員彈性供款，除了定期按月供款的模式，約有四分三的TVC帳戶選擇彈性供款的模式，即是一筆過或多次供款的模式。

數據亦顯示僱主有增加自願性供款，由今年年初至9月底，在強積金650億元的總供款額中，153億元為自願性供款（約24%），當中僱主自願性供款部分佔78%。

僱主自願性供款佔近8成

她指出，TVC自2019年推出，目的是透過稅務誘因，鼓勵打工仔女額外供強積金，先儲未來錢，壯大退休儲備，為退休生活的開支作更充足準備。 TVC供款人可享薪俸稅或個人入息課稅扣稅優惠，扣稅額上限為每年6萬元（上限與合資格延期年金保費合計）。如果以最高稅率17%計算，每年最多可節省$10,200的稅款。

除了扣稅外，打工仔女愈早作自願性供款，滾存時間愈長，複息效應的威力就愈大。劉麥嘉軒指，假設一位計劃成員由22歲踏入職場開始，每個月撥出1,500元作TVC，假設平均每年的投資淨回報為3.5%，到65歲退休時，估計從TVC所累積產生的強積金接近180萬元。若該名計劃成員在40歲時才開始每月供同等金額的TVC，到65歲退休時，估算從TVC所產生的強積金接近72萬元，這例子說明愈早做自願性供款的好處。

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