高端客風險胃納增　大新銀行︰結構性存款交易量升2倍

▲ 大新銀行執行董事兼集團財富管理處主管陳維堅透露，該行正為理財客戶引入原本屬於投行的服務，例如可購買更多債券、結構性產品等。

近日定期存款年利率屢創新高，有多間銀行的港元存息加至5厘或以上，但原來大戶更愛買結構性存款產品。大新銀行執行董事兼集團財富管理處主管陳維堅透露，由於結構性存款較一般定存更高息，適逢客戶押注美息見頂，單計第三季，該行的結構性存款交易量按年錄得2倍以上升幅。

利息較一般定存高最少0.5厘

他指出，客戶多數買入美元或港元相關的結構性存款，利息會較一般定存高出最少0.5厘。他又形容，雖然定期存款仍屬主流產品，但客戶的風險胃納近日明顯提升，參與投資活動（除股票外）的VIP銀行服務客戶人數，於今年首10個月按年上升近4成，主要買入結構性產品、債券及基金等，留意股票的客戶亦逐漸增加。

為理財客戶引入投行服務 債券受歡迎

香港的富裕族群愈來愈多，早前便有調查指，最少要有590萬元才稱得上「中產」，港人對高端銀行服務的要求自然大大增加。大新銀行近日也推出新措施，讓該行的VIP銀行服務客戶，只要屬於專業投資者類別，也可以購買原本只屬私人銀行客戶的產品，例如高息企業債券。

陳維堅指出，該行於10月開始把數十隻債券開放予擁有800萬元資產的客戶買賣，適逢債息急升，客戶反應相當熱烈。大新銀行財富管理處財富管理服務投資主管陳建斌透露，客戶的風險胃納提升，所以對風險程度較定存高的債券有需求，況且定存最多是一年期的高息，而債券則能鎖定較長年期的高息回報，客戶一般買3至5年期的債券。

陳維堅預計會逐步擴大VIP客戶可購買的債券數目，日後亦會陸續為VIP客戶引入更多私銀產品，例如基金掛鈎產品、高淨值人壽產品等等。

高端理財客戶人均收入升44%

擬增聘20%人手

該行的「VIP銀行服務」資產門檻為100萬元，但近年有更多客戶達到800萬元的水平，這批高資產值客戶群的人均財富管理收入按年增加44%，較其他客戶高出近一成，他們的投資資產總值平均更達到2000萬元。

有見及此，該行亦計劃增聘員工，尤其是VIP業務的前線客戶經理及銀保專員，都會各自增聘20%人手，目標在2024年底前完成增聘。但他沒透露目前相關部門的員工人數。

被問及會否效法滙豐、花旗等銀行，提高私銀的門檻，並在私銀與理財戶口之間新增一層高端理財戶口，陳維堅指暫時沒有考慮，而是透過向VIP客戶提供私銀服務的模式，以吸納客戶。

大新銀行最近於升級了中區分行 VIP 銀行服務專用區內的設施，數碼化設施亦有助分行更有效率處理客戶日常銀行服務，有助客戶經理投放更多時間專注了解客戶所需。該行透露會一步步把更多分行升級。目前大新銀行有41間分行。

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