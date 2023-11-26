銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易 毋需自行ScreenCap 個人增值 08:00 2023/11/26 分享： 分享： 最近好多人都說，用銀行APP轉帳後不可以ScreenCap（截圖），覺得有點兒麻煩。其實可以有簡單方法去紀錄交易詳情，今集《理財最前線》，就教你善用手機銀行功能，滙豐銀行、恒生銀行及中銀香港的客戶都要留意了！即用2分鐘看以下片段︰ 理財最前線 銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易 毋需自行ScreenCap 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱 2023/11/19 【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱 唔用密碼最安全？WhatsApp、Google支援Passkeys 教你點用 2023/11/05 唔用密碼最安全？WhatsApp、Google支援Passkeys 教你點用 防詐騙／垃圾短訊 記住這2招！Whatsapp、微信等4種通訊軟件都適用 2023/10/29 防詐騙／垃圾短訊 記住這2招！Whatsapp、微信等4種通訊軟件都適用 重陽北上注意 3招輕鬆準備「黑碼」、跨境高鐵票慳100元 2023/10/22 重陽北上注意 3招輕鬆準備「黑碼」、跨境高鐵票慳100元 【北上攻略】數字人民幣300元優惠 教你開通及增值 港人可用轉數快入錢 2023/10/15 【北上攻略】數字人民幣300元優惠 教你開通及增值 港人可用轉數快入錢 金融騙案 欺詐罪 黑客 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 電子支付 網絡保安 手機Apps 移動裝置 科技產品