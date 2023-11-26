銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易　毋需自行ScreenCap

最近好多人都說，用銀行APP轉帳後不可以ScreenCap（截圖），覺得有點兒麻煩。其實可以有簡單方法去紀錄交易詳情，今集《理財最前線》，就教你善用手機銀行功能，滙豐銀行、恒生銀行及中銀香港的客戶都要留意了！即用2分鐘看以下片段︰

欄名 : 理財最前線