轉數快停機10小時　明早開始接入警方「防騙視伏器」

▲ 轉數快即將「停機」10小時，明早（11月26日）開始接入警方「防騙視伏器」。

金管局日前發出通知，指「轉數快」（FPS）將進行系統提升，由11月26日（星期日）凌晨1時至早上11時，系統將於此時段內暫停提供服務。

金管局已要求銀行和儲值支付工具營運商預早及適時通知客戶相關安排。如有需要，市民請提前為其繳付作出安排。

若交易對象「高危有伏」 系統會發出警示

今次轉數快系統升級，主要是接入警方的「防騙視伏器」。警方透露，於11月26日起「轉數快」推出「可疑識別代號警示」，利用警方「防騙視伏器」的資料，向用戶提供警示，當用戶輸入的繳費識別代號本身被標記為「高危有伏」，就會出現以下可疑警示訊息。

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不過，就算交易對象未被標記為「高危有伏」，亦不代表百分百安全，市民每次過數前仍然要盡量查證。

據警方資料，今年首9個月至少有2.2萬個「轉數快識別代號」（即手機號碼、電郵或轉數快識別碼），被用作與詐騙或洗黑錢有關。

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