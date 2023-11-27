  • 22°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 09:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

51歲失業　前高級分析師轉行厨師　每周工作60小時仍願做足一世

個人增值 08:30 2023/11/27

分享：

分享：

51歲失業被辭退，前高級分析師轉行厨師，每周工作60小時仍願做足一世。

如果高齡被辭，你會就此一蹶不振還是激流勇進？Claudia Denelle在51歲時被辭，身為前高級商業分析師和技術寫作員的她另闢蹊徑，選擇成為一名厨師，並稱這是她做過「最好的工作」。

Denelle從兩歲起就喜歡與母親和祖母一起做飯，卷葡萄葉、做意大利面，這些都是她們黎巴嫩和意大利的傳統美食。Denelle接受華爾街日報採訪時說：「我更喜歡待在那裡」，她現在住在美國馬薩諸塞州。

50多年後，70歲的Denelle終於來到了自己心之所屬的地方——烹飪和烹飪教學。

51歲被投資公司辭退 意外開啓烹飪事業

1975 年大學畢業後，Denelle找到一份工作：她需要管理12家雜貨店，這對於當時的年輕女性來説是一個很難得的機會。她回憶，這家公司是當時最早開始掃描條形碼（UPC）的公司之一，而她負責培訓了所有收銀員。

之後她考取了MBA學位，並擔任了20年的高級商業分析師。後來她為一家投資公司做技術寫作員，隨著時間推移，Denelle覺得自己的業務不再受到重視。最後，Denelle在51歲那年被辭退了。

兩年過去了，這是許多失業者都感覺難以重啓生活的人生階段。某天，Denelle應邀為一位朋友的女兒的高中畢業派對做飯，這位朋友在之前品嘗過她的手藝。聚會當天，Denelle準備了60人份的帕爾馬幹酪雞肉作為晚餐。

她説：「當你看到客人笑容洋溢，甚至因為吃得津津有味都沒法互相交談的時候，那種感覺太令人欣慰了。」此後她開始承辦其它宴會，「從那之後（生意）越來越多了。」

Denelle 說，她決定做備餐業務的原因之一，來源於自己對某個從事餐飲業的女士的記憶。她至今仍記得40多年前自己走進那個女士的商鋪的情景。「店裏播放著美妙的音樂，所有食物都香氣撲鼻——她謀生的方式太美好了。」

在自宅備餐 周工時達60小時仍願做足一世

在很長一段時間裏，她都在家裏經營備餐事業，也因此遇到一些麻煩。比如有一次，她要為300個人做5種不同的熱菜。

「我丈夫差點急瘋了，他對我説：『你瘋了嗎？我們不可能做得來』，但我只是一直說：『你看著我就行了。』」

2021 年，她在離家3英里的北伊斯頓開了一家1250平方英尺的商業廚房。她在那裡提供培訓班、飲食諮詢和派對服務。在她最近的一次烹飪聚會上，甚至出現了康加舞隊。「大家來到廚房烹飪，然後享受樂趣」，她說。

她會在暑期給孩子開設一個為期5天的飲食諮詢班。Denelle說：「孩子們抱著我給他們裝食物的托盤，他們為自己所做的一切感到自豪。」

Denelle每周通常要工作40到60個小時。但她依舊認為這是她做過的最好的工作：「一旦我離開我的工作室，我就會開始想念⋯⋯那是讓我快樂的地方。」她希望一直從事這份工作，直到她的身體不再允許，「我希望這份工作能讓我一直忙碌到我決定休息的那天。」

相關文章：

【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？

棄微軟工作　傾家蕩產購310萬帆船漂流14年「這是絕對自由感」

【財富自由】40歲辭去公職炒股維生　3招應對提早退休3大風險

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

半數體檢沒有醫學必要　專家：反造成身心傷害及財政壓力
2023/11/24
半數體檢沒有醫學必要　專家：反造成身心傷害及財政壓力
棄微軟工作　傾家蕩產購310萬帆船漂流14年　「這是絕對自由感」
2023/11/19
棄微軟工作　傾家蕩產購310萬帆船漂流14年　「這是絕對自由感」
把錢花在這5件事上　10年後你會感謝自己
2023/11/16
把錢花在這5件事上　10年後你會感謝自己
【理財加油站】「從負人到富人」7個等級　最努力的人、不會是最賺錢的人
2023/11/10
【理財加油站】「從負人到富人」7個等級　最努力的人、不會是最賺錢的人
43%上班族感「職業倦怠」　工作無熱情點解決？ 心理學家︰孤軍奮戰是主因
2023/11/09
43%上班族感「職業倦怠」　工作無熱情點解決？ 心理學家︰孤軍奮戰是主因
職業生涯 職涯規劃 夫妻之道 養生 財務自由 退休 紐約 家庭教育 正能量 創業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款