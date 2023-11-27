51歲失業　前高級分析師轉行厨師　每周工作60小時仍願做足一世

▲ 51歲失業被辭退，前高級分析師轉行厨師，每周工作60小時仍願做足一世。

如果高齡被辭，你會就此一蹶不振還是激流勇進？Claudia Denelle在51歲時被辭，身為前高級商業分析師和技術寫作員的她另闢蹊徑，選擇成為一名厨師，並稱這是她做過「最好的工作」。

Denelle從兩歲起就喜歡與母親和祖母一起做飯，卷葡萄葉、做意大利面，這些都是她們黎巴嫩和意大利的傳統美食。Denelle接受華爾街日報採訪時說：「我更喜歡待在那裡」，她現在住在美國馬薩諸塞州。

50多年後，70歲的Denelle終於來到了自己心之所屬的地方——烹飪和烹飪教學。

51歲被投資公司辭退 意外開啓烹飪事業

1975 年大學畢業後，Denelle找到一份工作：她需要管理12家雜貨店，這對於當時的年輕女性來説是一個很難得的機會。她回憶，這家公司是當時最早開始掃描條形碼（UPC）的公司之一，而她負責培訓了所有收銀員。

之後她考取了MBA學位，並擔任了20年的高級商業分析師。後來她為一家投資公司做技術寫作員，隨著時間推移，Denelle覺得自己的業務不再受到重視。最後，Denelle在51歲那年被辭退了。

兩年過去了，這是許多失業者都感覺難以重啓生活的人生階段。某天，Denelle應邀為一位朋友的女兒的高中畢業派對做飯，這位朋友在之前品嘗過她的手藝。聚會當天，Denelle準備了60人份的帕爾馬幹酪雞肉作為晚餐。

她説：「當你看到客人笑容洋溢，甚至因為吃得津津有味都沒法互相交談的時候，那種感覺太令人欣慰了。」此後她開始承辦其它宴會，「從那之後（生意）越來越多了。」

Denelle 說，她決定做備餐業務的原因之一，來源於自己對某個從事餐飲業的女士的記憶。她至今仍記得40多年前自己走進那個女士的商鋪的情景。「店裏播放著美妙的音樂，所有食物都香氣撲鼻——她謀生的方式太美好了。」

在自宅備餐 周工時達60小時仍願做足一世

在很長一段時間裏，她都在家裏經營備餐事業，也因此遇到一些麻煩。比如有一次，她要為300個人做5種不同的熱菜。

「我丈夫差點急瘋了，他對我説：『你瘋了嗎？我們不可能做得來』，但我只是一直說：『你看著我就行了。』」

2021 年，她在離家3英里的北伊斯頓開了一家1250平方英尺的商業廚房。她在那裡提供培訓班、飲食諮詢和派對服務。在她最近的一次烹飪聚會上，甚至出現了康加舞隊。「大家來到廚房烹飪，然後享受樂趣」，她說。

她會在暑期給孩子開設一個為期5天的飲食諮詢班。Denelle說：「孩子們抱著我給他們裝食物的托盤，他們為自己所做的一切感到自豪。」

Denelle每周通常要工作40到60個小時。但她依舊認為這是她做過的最好的工作：「一旦我離開我的工作室，我就會開始想念⋯⋯那是讓我快樂的地方。」她希望一直從事這份工作，直到她的身體不再允許，「我希望這份工作能讓我一直忙碌到我決定休息的那天。」

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