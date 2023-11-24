  • 23°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 23:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【定期存款】一開立便派息　輕鬆套現10萬元　注意3個魔鬼細節

收息攻略 20:30 2023/11/24

分享：

分享：

毋需等到期滿？一開立即刻先派利息？銀行最新玩法「利息即時派」定存，最適合想借稅貸做定期的人，開立即套現10萬元利息，但要留意這3大魔鬼細節。即用2分鐘睇片學收息︰

ET至高息
【定期存款】一開立便派息　輕鬆套現10萬元　注意3個魔鬼細節
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【人民幣定期存款】長息重上3厘　滙價單月升2%　賺息又賺價的日子重臨？
今日
【人民幣定期存款】長息重上3厘　滙價單月升2%　賺息又賺價的日子重臨？
【定期存款2023】兩個5.3厘選擇　建行降5.1厘門檻｜5厘長息達8間銀行（新增信銀5.1厘）
今日
【定期存款2023】兩個5.3厘選擇　建行降5.1厘門檻｜5厘長息達8間銀行（新增信銀5.1厘）
【定期存款】滙豐、中銀、渣打跌穿5厘　美元減息　與港息差距僅0.1厘（附4大銀行定存比較）
今日
【定期存款】滙豐、中銀、渣打跌穿5厘　美元減息　與港息差距僅0.1厘（附4大銀行定存比較）
定期存款利率邊間好？現有資金5.1厘新高、新資金2個5.3厘選擇（附不同存期最高息之選）
今日
定期存款利率邊間好？現有資金5.1厘新高、新資金2個5.3厘選擇（附不同存期最高息之選）
【定期存款】12個月現有資金4.8厘　加息見頂　鎖定長存期
今日
【定期存款】12個月現有資金4.8厘　加息見頂　鎖定長存期
收息產品 儲蓄 儲蓄產品 港元定期存款 Mox 虛擬銀行 稅務貸款 定期存款 派息 銀行

下一篇文章

【人民幣定期存款】長息重上3厘　滙價單月升2%　賺息又賺價的日子重臨？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款