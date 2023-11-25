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【勞力士】世界最受歡迎奢華品牌調查　Rolex封錶王　Tesla稱霸車壇

個人增值 10:00 2023/11/25

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【勞力士】世界最受歡迎奢華品牌調查：Rolex封錶王、Tesla稱霸車壇。

英國鐘錶經銷商Watch Pilot繼發表二手豪華手錶市場的熱門品牌的轉售調查後，亦發表了《全球願望清單 - 世界各地最受歡迎的奢侈品牌和物品》（Worldwide Wish List - The Most-wanted Luxury Brands and Items Around the World）調查。

該公司指出，長期以來，奢華品牌一直象徵着聲望、獨特個性和工藝，是次調查目的是從手錶到汽車，找出哪些奢侈品是全世界最受歡迎。

調查分析了一些世界上最知名的奢侈品的Google搜尋數據，包括設計師手錶等。該公司使用Google Keyword Planner來發現2022年9月至2023年8月期間每個品牌及其商品或型號的搜尋總量，又以全球和經合組織的國家及地區來劃分結果。

  • 勞力士封錶王
全球最受歡迎手錶品牌
品牌Google總搜尋量
勞力士（Rolex）約5,100萬
卡地亞（Cartier）約2,890萬
Garmin約2,400萬
資料來源：Watch Pilot

在手錶品牌方面，勞力士自成一派，每年的搜尋量接近5,100萬次。卡地亞排第二，但明顯落後勞力士，搜尋量2,890萬次。當然，卡地亞不僅以其手錶而聞名，還推出珠寶等更廣泛的奢侈品。Garmin出名在其智能手錶和GPS技術，以2,400萬次搜尋穩居第三，這可能代表人們對功能性、技術整合的手錶愈來愈感興趣。一些更實惠的品牌進入頭十，包括Casio（1,780萬次搜尋）和精工（1,130萬次搜尋）。

全球最受歡迎的手錶款式
品牌 / 錶款Google總搜尋量
Omega / Speedmaster5,354,000
Rolex / Datejust5,236,000
Omega / Seamaster4,908,000
Cartier / Santos3,471,000
Patek Philippe / Nautilus2,872,000
資料來源：Watch Pilot

不過，歐米茄（Omega）的超霸（Speedmaster）是搜尋次數最多的腕錶型號，每年搜尋量逾530萬次，以微弱優勢擊敗勞力士 (Rolex) 的日誌型（Datejust）（520萬）。Speedmaster是收藏家的熱門選擇，主要由於它是該品牌首款進入太空的腕錶，其售價也往往比Datejust便宜，可能更具吸引力。

歐米茄的海馬（Seamaster） (490萬次搜尋) 也躋身前三名，證實了歐米茄在市場上的強大影響力。第四和第五名分別是卡地亞Santos（347萬）和百達翡麗鸚鵡螺（Nautilus）（287萬）。雖然勞力士的Datejust排名第二，但該品牌有七款型號上榜，比其他任何品牌都多，顯示出其廣泛的吸引力和受歡迎程度。Casio F-91W等經濟實惠的實用之選，在榜單中排名靠後，沒有進入前十名，這表明豪華選擇仍然是最受歡迎。

更多資料：

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相關文章：Google二手錶搜尋榜Rolex稱冠　Datejust最多二手錶上架

  • Tesla稱霸車壇
全球最受歡迎汽車品牌
品牌Google總搜尋量
特斯拉（Tesla）106,960,000
寶馬（BMW）99,720,000
保時捷（Porsche）63,360,000
林寶堅尼（Lamborghini）61,330,000
奧迪（Audi）60,000,000
資料來源：Watch Pilot

近年Tesla的受歡迎程度飆升，其搜尋量近1.07億次就證明了這一點。緊隨其後的是寶馬，搜尋量超過9,970萬次。該品牌以X7、iX和 7系列車型最具人氣。其餘頭五分別為保時捷（6,330萬）、林寶堅尼（6,130萬）和奧迪（6,000萬）。凌志和富豪並列第九，各有 3130 萬次搜索。凌志LS車型在最受歡迎車型中排第30名；然而，富豪卻沒有露面。

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