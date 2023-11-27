【聖誕節2023】盤點聖誕自助餐　早鳥優惠晚餐500元　雪蟹腿、生蠔任食

▲ 【聖誕2023】盤點聖誕自助餐 早鳥優惠節日當天晚餐500元 雪蟹腿、生蠔任食

聖誕佳節將至，不少朋友準備在這個時候和親友美餐一頓，聖誕自助當然是首選。精明的朋友已經早早開始預定，本文精選8間酒店自助的聖誕早鳥優惠，即便是慣例的高價時段，即平安夜或聖誕節當晚，仍然只需500元左右便可入場，快來看看有哪些實惠美餐！

註：文中均為折後價，隨活動時間變化亦有波動。

荃灣旭逸酒店 Eat@ease：聖誕節當日晚餐430元贈波龍

▼ 點擊圖片放大

荃灣旭逸酒店的聖誕自助晚宴以海鮮為主題，生蠔和龍蝦為主打。早鳥預定享8折，聖誕節日當天晚餐折後只需$430.4 / 位。提供即開生蠔、鱈場蟹腳，聖誕經典火鷄牛扒亦有，更贈一客芝士焗波龍，還有聖誕老人與派對禮物環節。

早鳥時間：12月15日或之前繳付每位HK$100訂金 聖誕自助晚餐 日期：12月23日-25日 用餐时段：18:00-21:30 價錢：$430.4 / 位（成人），$430.4 / 位（長者），$310.4 / 位（小童） 預訂詳情：按此

沙田萬怡酒店：最低258元 早鳥6折贈波龍

▼ 點擊圖片放大

沙田萬怡酒店的「繽紛聖誕歡樂新年」自助套餐，可任食生蠔、鱈場蟹腳。早鳥預定可享最低6折，目前12月的非聖誕節與平安夜當日的節日時段仍可以預定。午餐$258 / 位，每人附贈甲羅燒一隻；晚餐則是$415起／位，贈送波龍一隻。

早鳥時間：售完為止 聖誕時段 最低6折 自助午餐

日期：12月1-30日（部分日期）

用餐時段：12:00 - 14:30

價錢：$258 / 位（成人），$209 / 位（長者），$160起 / 位（小童） 自助晚餐

日期：12月1-30日（部分日期）

用餐時段：18:00-21:30

價錢：$415起 / 位（成人，兩位起），$350 / 位（長者），$259 / 位（小童） 預訂詳情：按此

南灣如心酒店 I-O-N：聖誕節當晚516元 東南亞風味

▼ 點擊圖片放大

與經典的聖誕晚宴不同，I-O-N推出了東南亞風味的聖誕自助餐。包括新加坡牛油炒蝦、胡椒玉米醬炒飯、什錦烤馬來西亞沙爹串等。當然大家期待的經典聖誕火鷄、牛排同樣在晚餐供應。7折早鳥優惠後聖誕節日當天晚餐只需$516.2 / 位，可以説相當劃算。

早鳥時間：12月10日之前預定 聖誕節日 早鳥7折 自助午餐 日期：12月24日至25日 用餐时段：11:30-14:30 價錢：$396 / 位（成人），$351 / 位（長者），$298.5 / 位（小童） 自助晚餐 日期：12月24日至25日 用餐时段：第一輪：17:30-19:30；第二輪：20:00-22:30 價錢：$516 / 位（成人），$441 / 位（長者），$321 / 位（小童） 聖誕時段 自助午餐 日期：12月26日 用餐时段：11:30-14:30 價錢：$348.6 / 位（成人），$306.6 / 位（長者），$257.6 / 位（小童） 自助晚餐 日期：12月26日 用餐时段：18:30-21:30 價錢：$481.6 / 位（成人），$441.6 / 位（長者），$299.6 / 位（小童） 預訂詳情：按此

西環萬怡酒店 MOMO Cafe：聖誕當晚502元贈現開生蠔

▼ 點擊圖片放大

西環萬怡的MOMO Cafe聖誕節晚宴無限量供應冰鎮海鮮，如新鮮大蝦、鮮甜蜆、黃金螺等，還提供現切香草燒紐西蘭肉眼牛扒，蒸原條比目魚及多款東南亞風味菜色；Mövenpick雪糕任食，早鳥預定享73折，僅$502起／位，每位成人還贈現開生蠔兩隻。

早鳥日期：11月30日前預定 聖誕晚餐 早鳥73折 自助晚餐 日期：12月23日-26日、31日 用餐时段： 12月23-25日：17:30-19:30 ；第二輪：20:00 - 22:30 12月26, 31日用餐時間：18:30-21:30 價錢：$502起／位（成人），$470起／位（長者），$374起／位（小童） 預訂詳情：按此

富豪九龍酒店 聖誕當晚593元起 提供中式熱葷

▼ 點擊圖片放大

富豪九龍酒店雅廊咖啡室的聖誕自助晚餐，早鳥預定75折，折後最低$415/位。提供多款冰鎮海鮮，雪蟹腳、加拿大麵包蟹及海蝦等。亮點在提供中式熱葷，例如蠔皇燴鴨掌、清蒸海上鮮，贈送每位食客香草起司焗龍蝦半隻。

早鳥時間：12月16日之前 聖誕節日 自助午餐 日期：12月24日-26日 用餐时段：12:00-14:30 價錢：$415起 / 位（成人），$304起 / 位（長者），$304起 / 位（小童） 自助晚餐 日期：12月24日-26日 用餐时段： 24日&25日：第一輪：17:30-19:30；第二輪：20:00-22:30 26日：18:30-21:30 價錢：$593起 / 位（成人），$415起 / 位（長者），$415起 / 位（小童） 預訂詳情：按此

香港金域假日酒店 早鳥7折558元起

▼ 點擊圖片放大

香港金域假日酒店Bistro on the Mile 咖啡廳在聖誕自助晚宴提供威靈頓牛柳、香烤火雞及新鮮生蠔等，另有聖誕主題甜品區。早鳥預定享受7折優惠，聖誕期間需收取每人$100的定金，12月全月均可預定，這裏貼出其聖誕時段的價格。

早鳥時間：售完為止 聖誕自助晚餐 日期：12月23日-26日 用餐时段： 24日&25日：第一輪：17:30-20:15；第二輪：20:30-23:30 23日&26日：18:00-21:15 價錢：$558.6起 / 位（成人），$446.6 / 位（長者），$390.6 / 位（小童） 預訂詳情：按此

荃灣西如心酒店 早鳥75折 晚餐556元起

▼ 點擊圖片放大

荃灣西如心酒店的聖誕早鳥優惠75折，聖誕晚餐$556/位起，套餐包括燒釀聖誕火雞，威靈頓牛肉，香燒肉眼等特色烤肉，此外提供有節慶氣息的甜品聖誕朱古力樹頭蛋糕、百果餡餅及傳統聖誕乾果蛋糕等。酒店還會安排聖誕老人在平安夜以及聖誕節當晚表演才藝。

早鳥時間：11月30日之前預定 聖誕節日 早鳥75折 自助午餐 日期：12月24-至25日 用餐时段：第一輪：11:30-14:00；第二輪：14:30-16:30 第一輪價錢：$539.6 / 位（成人），$444.6 / 位（長者），$444.6 / 位（小童） 第二輪價錢：$482.6 / 位（成人），$387.6 / 位（長者），$387.6 / 位（小童） 自助晚餐 日期：12月24日-25日 用餐时段：第一輪：17:30-19:30；第二輪：20:00-22:30 價錢：$701.1 / 位（成人），$606.1 / 位（長者），$606.1 / 位（小童） 聖誕時段 自助午餐 日期：12月11-1月1日 用餐时段：11:30 - 14:00 價錢：$338.3起 / 位（成人），$270.3起 / 位（長者），$270.3起 / 位（小童） 自助晚餐 日期：12月11日-1月1日 用餐时段：18:00 - 21:30 價錢：$556.2起 / 位（成人），$466.2起 / 位（長者），$466.2起 / 位（小童） 預訂詳情：按此

九龍酒店倚窗閣 早鳥72折 晚餐667元起享窗景

▼ 點擊圖片放大

九龍酒店倚窗閣提供聖誕冬日仙境海鮮自助餐，包括聖誕火鷄、肉眼牛扒、生蠔、雪蟹腿以及鵝肝等。現在預定亦有高達72折的優惠，聖誕節日晚餐折後$737.4/位，午餐只需$499.8／位。

早鳥時間：售完為止 聖誕節日 自助午餐 日期：12月23日至26日 用餐时段：第一輪：上午11時至下午1時15分；第二輪：下午1時45分至4時 價錢：$499.8 / 位（成人），$499.8 / 位（長者），$447 / 位（小童） 自助晚餐 日期：12月23日至25日 用餐时段：第一輪：下午5時30分至晚上8時；第二輪：晚上8時30分至11時 價錢：$737.4 / 位（成人），$737.4 / 位（長者），$561.4 / 位（小童） 聖誕時段 自助午餐 日期：12月23-29日 用餐时段：12:00 - 14:30/特定日期分兩輪 價錢：$385.4起／位（成人），$359起／位（長者），$359起／位（小童） 自助晚餐 日期：12月26日-29日 用餐时段：18:00-21:30 價錢：$667 / 位（成人），$667 / 位（長者），$499.8 / 位（小童） 預訂詳情：按此

相關文章：

Black Friday攻略 | 熱門款大促銷 百元Coach／700元Airpods／Ralph Lauren折上6折

WeChat Pay再派港人北上福利 40家深圳熱門餐廳掃碼領券（附領取方法）

【勞力士】Google二手錶搜尋榜Rolex稱冠 Datejust最多二手錶上架

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經