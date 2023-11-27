後疫情時代的香港保險業　逆境中開拓新機遇

▲ 後疫情時代展現了保險業在香港的機遇和挑戰，消費者對保險產品價值認知的提高以及內地和大灣區市場的需求為香港保險業的發展創造了有利環境。

新冠疫情在過去數年以不同的方式改變了環球格局，而在香港，疫情亦令人重新審視保險產品的重要性，並突顯了保險業能在不確定形勢下守護個人和企業的作用。雖然醫療保險在疫情間為個人客戶提供的作用有所提升，但消費者同時亦比以往更注重自己的需求，以及更關注保險理賠中所涵盖的内容。

醫療保險公司在疫情間於香港和内地的收入達至雙位數的增長，突顯了保險對個人客戶的作用，同時亦反映出大眾對保護自身和財富健康的重要性意識增强。然而，疫情亦引致利率攀升，以及對客戶和人才的競爭加劇。由保險產品以至其他金融行業和投資選項，例如房地產和互惠基金等，不少企業現正面臨搶佔市場佔有率和吸引客戶消費的挑戰。

進軍内地市場之路

隨著香港全面通關和内地需求增加，香港保險業無論在本地，或滲透率不足的内地市場均發展成熟，而且具有未開發的潛力。香港優越的地理位置和全面的保險政策，則成為保險公司進軍內地市場的入場券。

保誠香港的本地及內地業務銷售額在2023年均錄得增幅，其中本地的年化新保費銷售額增長 68%，而內地業務則隨著今年年初通關亦錄得顯著增長。產品種類和保費覆蓋範圍的差異導致内地顧客購買香港產品的需求上升，推動了本地保險業的復甦和增長，並進一步推動實施針對大灣區市場的策略。保險公司應如何應對，方可把握商機並帶來業務效益？

培育未來領導人才為發展關鍵

作爲一個穩健和充滿活力的行業，香港的保險業需要具備豐富的行業經驗和專業技術知識的領導人才，以駕馭不斷演變的監管環境和客戶期望。在後疫情時代，保險業越來越專注於培育下一代的領導人才。儘管技術性職位如精算師和核保師的人才儲備有限，而且員工流動率較高，但隨著消費者的行爲和期望持續演變，保險公司在過去幾年一直在探索從保險業外吸引人才的機會，尤其是在市場營銷和品牌推廣等職能範疇。

此外，在亞洲亦有越來越多保險公司通過招聘更多本地人才以實現業務本土化。然而，由於人才短缺，公司日益重視發掘有潛力的現有員工，並提供發展機會去培訓未來的領導人才。在了解到蓬勃發展的企業文化可以在創新、吸引和員工留任方面提供競爭優勢後，領導層亦加倍重視培養企業文化，為員工提供更靈活的工作安排，並更加注重員工的福祉和賦能，而繼任規劃和人才識別對於企業填補領導力差距和確保長期發展變得至關重要。

鞏固香港在亞洲的領先地位

在香港捍衛其亞洲主要金融中心地位的同時，領導層亦需要有效地傳達香港的機遇和優勢。CEO和業界領袖的角色亦舉足輕重，他們對香港市場的信心，以及向外宣揚本地競爭優勢和有利個人及家庭發展的良好營商環境，均對確保香港在亞洲保險業界的領先地位發揮著關鍵作用。

後疫情時代展現了保險業在香港的機遇和挑戰，消費者對保險產品價值認知的提高以及內地和大灣區市場的需求為香港保險業的發展創造了有利環境。然而，保險公司需要強大的領導能力、人才培訓策略，以及突顯香港所擁有的機遇方可把握機會，成功地在不斷變化的環境中持續邁進，讓香港能繼續以亞太區金融中心的地位蓬勃發展。

【關於作者】Rob Speers為海德思哲（Heidrick & Struggles）香港辦事處合夥人，亦是全球保險業務部的聯合負責人，具備多年於亞洲金融業的不同界別及市場的領導人才搜尋及領導力諮詢經驗。