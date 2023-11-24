▲ 研究發現，半數體檢沒有醫學必要。專家：反造成身心傷害及財政壓力。8個有用問題，防止醫生濫用檢測。

世界各地的醫療保健機構每年均會進行大量身體檢查。據《美國醫學雜誌》（American Journal of Medicine）一項研究估計，單計美國，當地每年進行40億至50億次顯影、實驗室檢測和其他診斷。但2017年的另一份報告，揭示一個驚人發現：約半數體檢，在醫學上全無必要。

不必要的體檢既要花錢，亦沒有明顯的醫療益處，甚至可能會對病人造成身心傷害，包括受傷、疼痛、心理壓力以至經濟困難。病人吃過苦頭後，有時會拒絕必要的治療護理，倒頭來有損他們的健康福祉。

個人理財服務平台NerdWallet表示，必要的體檢每年可以挽救數以千計人的生命，對維持健康至關重要，未經醫生同意而拒絕診斷檢測，可能會危及自身。因此，對醫療保健消費者而言，做好準備與提供服務的臨床醫生深入討論，剔除不需要的體檢，才是明智之舉。

醫生濫測原因各異

NerdWallet指出，多餘的身體檢查，往往出於以下原因：

1. 防禦性醫學

一些臨床醫生擔心未確診的疾病會造成醫療事故，故此要求進行不必要的檢查。防禦性醫學（Defensive medicine）是濫測的誘因，但不是唯一因素。

2. 利益使然

這是針對美國情況而觀察到的現象。根據2021年對3,300多間美國醫院的醫療保險索賠進行的一項研究，牟利醫院比非牟利醫院更易傾向過度檢查。只要按服務收費仍是美國大部分醫療保健的商業模式，診斷帶來的豐厚利潤，就會造成濫測。

3. 醫生質素

2022年的一項研究表明，臨床醫生的個人認知和性格，是造成過度體檢的重要因素。

有些醫生想盡量規避風險，對疾病「寧枉勿縱」，支持多做檢查；也有部份醫生因為不確定診斷是否正確而感到不安，害怕做錯決定造成誤診；另外，有些醫生對統計數據的理解不足。結果，每名醫生對醫學護理的標準不一。

該研究的合著者、馬里蘭大學醫學院（University of Maryland School of Medicine）診症創新中心（Center for Innovation in Diagnosis）主任Daniel Morgan表示，根據所看醫生的不同，所獲得的護理也會有顯著差異，這對病人來說是一種巨大傷害。

不必要的體檢添煩添亂

或引發更多檢查和後續程序

部份在醫學上沒有必要的體檢收費昂貴，或帶來其他潛在危害。某些類型的診斷技術例如顯影劑，具相對高的風險，可能導致一連串不必要的後續護理。

西奈山衛生系統（Mountain Sinai Health System）內科醫生兼高級醫療主任Deborah Korenstein表示，磁力共振掃描（MRI）和電腦掃描（CT）是最常被濫用而又影響深遠的診斷方法。「當你進行顯影檢測時，會發現你體內正在發生的事情——（但是）每個人都有一些沒人需要知道的東西」，她舉例稱，臨床醫學上無關痛癢的疤痕組織。

Korenstein指出，顯影結果可能會誤導憂心的病人進行一項又一項檢測，尤其是當進行體檢的理由有點模糊時：「因為一旦你知道存在異常情況，你就必須採取一些措施。」她強調，這是為何病人應該在有醫療指示（Medically indicated）的情況下，才進行體檢的原因。

濫測造成的危害廣泛

哈佛醫學院助理教授Ishani Ganguli及其同事於2019年經《美國醫學會雜誌》發表的研究顯示，68.4%醫生表示級聯護理（Cascades of care）對患者造成心理傷害，15.6%醫生則指出它對病人造成身體傷害。

綜合Ganguli的見解、加州大學舊金山分校醫學中心（University of California San Francisco Medical Center）腫瘤學研究員Meera Ragavan的觀點、以及《醫學教育在線》（Medical Education Online）研究論文的發現，過度體檢或有以下害處：

1. 身體傷害：活檢化驗（Biopsy）造成組織受損

2. 身體傷害：重複某些高劑量顯影技術，導致患癌風險輕微增加

3. 心理傷害：等待檢測結果期間承受巨大壓力

4. 心理傷害：醫療事件造成創傷後壓力症（PTSD）

5. 財政傷害：額外診斷的鉅額開支 （尤其是沒有危疾保險或高額免賠的健康計劃時）

（尤其是沒有危疾保險或高額免賠的健康計劃時） 6. 財政傷害：直接和間接成本（檢查本身的收費由病人自付；請假、交通、汽油、泊車及託兒相關費用）

防止多餘體檢的八個有用問題

為了解各種體檢、治療或手術是否物有所值，NerdWallet建議消費者向醫生提出以下問題：

1. 檢測有哪些風險？

2. 會有副作用嗎？

3. 獲得不準確結果的可能性有多大？

4. 這會導致更多的檢測或其他程序嗎？

5. 如果我甚麼都不做，又會怎樣？

6. 如果我不立即進行檢測或手術，我的病情會變差，還是變好？

7. 需要多少錢？

8. 有更便宜的檢測嗎？

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