半數體檢沒有醫學必要　專家：反造成身心傷害及財政壓力

世界各地的醫療保健機構每年均會進行大量身體檢查。據《美國醫學雜誌》(American Journal of Medicine)一項研究估計,單計美國,當地每年進行40億至50億次顯影、實驗室檢測和其他診斷。但2017年的另一份報告,揭示一個驚人發現:約半數體檢,在醫學上全無必要。

不必要的體檢既要花錢,亦沒有明顯的醫療益處,甚至可能會對病人造成身心傷害,包括受傷、疼痛、心理壓力以至經濟困難。病人吃過苦頭後,有時會拒絕必要的治療護理,倒頭來有損他們的健康福祉。

個人理財服務平台NerdWallet表示,必要的體檢每年可以挽救數以千計人的生命,對維持健康至關重要,未經醫生同意而拒絕診斷檢測,可能會危及自身。因此,對醫療保健消費者而言,做好準備與提供服務的臨床醫生深入討論,剔除不需要的體檢,才是明智之舉。

醫生濫測原因各異

NerdWallet指出,多餘的身體檢查,往往出於以下原因:

1. 防禦性醫學

一些臨床醫生擔心未確診的疾病會造成醫療事故,故此要求進行不必要的檢查。防禦性醫學(Defensive medicine)是濫測的誘因,但不是唯一因素。

2. 利益使然

這是針對美國情況而觀察到的現象。根據2021年對3,300多間美國醫院的醫療保險索賠進行的一項研究,牟利醫院比非牟利醫院更易傾向過度檢查。只要按服務收費仍是美國大部分醫療保健的商業模式,診斷帶來的豐厚利潤,就會造成濫測。

3. 醫生質素

2022年的一項研究表明,臨床醫生的個人認知和性格,是造成過度體檢的重要因素。

有些醫生想盡量規避風險,對疾病「寧枉勿縱」,支持多做檢查;也有部份醫生因為不確定診斷是否正確而感到不安,害怕做錯決定造成誤診;另外,有些醫生對統計數據的理解不足。結果,每名醫生對醫學護理的標準不一。

該研究的合著者、馬里蘭大學醫學院(University of Maryland School of Medicine)診症創新中心(Center for Innovation in Diagnosis)主任Daniel Morgan表示,根據所看醫生的不同,所獲得的護理也會有顯著差異,這對病人來說是一種巨大傷害。

不必要的體檢添煩添亂

或引發更多檢查和後續程序

部份在醫學上沒有必要的體檢收費昂貴,或帶來其他潛在危害。某些類型的診斷技術例如顯影劑,具相對高的風險,可能導致一連串不必要的後續護理。

西奈山衛生系統(Mountain Sinai Health System)內科醫生兼高級醫療主任Deborah Korenstein表示,磁力共振掃描(MRI)和電腦掃描(CT)是最常被濫用而又影響深遠的診斷方法。「當你進行顯影檢測時,會發現你體內正在發生的事情——(但是)每個人都有一些沒人需要知道的東西」,她舉例稱,臨床醫學上無關痛癢的疤痕組織。

Korenstein指出,顯影結果可能會誤導憂心的病人進行一項又一項檢測,尤其是當進行體檢的理由有點模糊時:「因為一旦你知道存在異常情況,你就必須採取一些措施。」她強調,這是為何病人應該在有醫療指示(Medically indicated)的情況下,才進行體檢的原因。

濫測造成的危害廣泛

哈佛醫學院助理教授Ishani Ganguli及其同事於2019年經《美國醫學會雜誌》發表的研究顯示,68.4%醫生表示級聯護理(Cascades of care)對患者造成心理傷害,15.6%醫生則指出它對病人造成身體傷害。

綜合Ganguli的見解、加州大學舊金山分校醫學中心(University of California San Francisco Medical Center)腫瘤學研究員Meera Ragavan的觀點、以及《醫學教育在線》(Medical Education Online)研究論文的發現,過度體檢或有以下害處:

1. 身體傷害:活檢化驗(Biopsy)造成組織受損

2. 身體傷害:重複某些高劑量顯影技術,導致患癌風險輕微增加

3. 心理傷害:等待檢測結果期間承受巨大壓力

4. 心理傷害:醫療事件造成創傷後壓力症(PTSD)

5. 財政傷害:額外診斷的鉅額開支 (尤其是沒有危疾保險或高額免賠的健康計劃時)

(尤其是沒有危疾保險或高額免賠的健康計劃時) 6. 財政傷害:直接和間接成本(檢查本身的收費由病人自付;請假、交通、汽油、泊車及託兒相關費用)

防止多餘體檢的八個有用問題

為了解各種體檢、治療或手術是否物有所值,NerdWallet建議消費者向醫生提出以下問題:

1. 檢測有哪些風險?

2. 會有副作用嗎?

3. 獲得不準確結果的可能性有多大?

4. 這會導致更多的檢測或其他程序嗎?

5. 如果我甚麼都不做,又會怎樣?

6. 如果我不立即進行檢測或手術,我的病情會變差,還是變好?

7. 需要多少錢?

8. 有更便宜的檢測嗎?

