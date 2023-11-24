半數體檢沒有醫學必要　專家：反造成身心傷害及財政壓力

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美國告別低息「黃金十年」 專家︰將陷衰退兼緊縮 成長股不再成長
世界各地的醫療保健機構每年均會進行大量身體檢查。據《美國醫學雜誌》（American Journal of Medicine）一項研究估計，單計美國，當地每年進行40億至50億次顯影、實驗室檢測和其他診斷。但2017年的另一份報告，揭示一個驚人發現：約半數體檢，在醫學上全無必要。
不必要的體檢既要花錢，亦沒有明顯的醫療益處，甚至可能會對病人造成身心傷害，包括受傷、疼痛、心理壓力以至經濟困難。病人吃過苦頭後，有時會拒絕必要的治療護理，倒頭來有損他們的健康福祉。
個人理財服務平台NerdWallet表示，必要的體檢每年可以挽救數以千計人的生命，對維持健康至關重要，未經醫生同意而拒絕診斷檢測，可能會危及自身。因此，對醫療保健消費者而言，做好準備與提供服務的臨床醫生深入討論，剔除不需要的體檢，才是明智之舉。
醫生濫測原因各異
NerdWallet指出，多餘的身體檢查，往往出於以下原因：
- 1. 防禦性醫學
一些臨床醫生擔心未確診的疾病會造成醫療事故，故此要求進行不必要的檢查。防禦性醫學（Defensive medicine）是濫測的誘因，但不是唯一因素。
- 2. 利益使然
這是針對美國情況而觀察到的現象。根據2021年對3,300多間美國醫院的醫療保險索賠進行的一項研究，牟利醫院比非牟利醫院更易傾向過度檢查。只要按服務收費仍是美國大部分醫療保健的商業模式，診斷帶來的豐厚利潤，就會造成濫測。
- 3. 醫生質素
2022年的一項研究表明，臨床醫生的個人認知和性格，是造成過度體檢的重要因素。
有些醫生想盡量規避風險，對疾病「寧枉勿縱」，支持多做檢查；也有部份醫生因為不確定診斷是否正確而感到不安，害怕做錯決定造成誤診；另外，有些醫生對統計數據的理解不足。結果，每名醫生對醫學護理的標準不一。
該研究的合著者、馬里蘭大學醫學院（University of Maryland School of Medicine）診症創新中心（Center for Innovation in Diagnosis）主任Daniel Morgan表示，根據所看醫生的不同，所獲得的護理也會有顯著差異，這對病人來說是一種巨大傷害。
不必要的體檢添煩添亂
或引發更多檢查和後續程序
部份在醫學上沒有必要的體檢收費昂貴，或帶來其他潛在危害。某些類型的診斷技術例如顯影劑，具相對高的風險，可能導致一連串不必要的後續護理。
西奈山衛生系統（Mountain Sinai Health System）內科醫生兼高級醫療主任Deborah Korenstein表示，磁力共振掃描（MRI）和電腦掃描（CT）是最常被濫用而又影響深遠的診斷方法。「當你進行顯影檢測時，會發現你體內正在發生的事情——（但是）每個人都有一些沒人需要知道的東西」，她舉例稱，臨床醫學上無關痛癢的疤痕組織。
Korenstein指出，顯影結果可能會誤導憂心的病人進行一項又一項檢測，尤其是當進行體檢的理由有點模糊時：「因為一旦你知道存在異常情況，你就必須採取一些措施。」她強調，這是為何病人應該在有醫療指示（Medically indicated）的情況下，才進行體檢的原因。
濫測造成的危害廣泛
哈佛醫學院助理教授Ishani Ganguli及其同事於2019年經《美國醫學會雜誌》發表的研究顯示，68.4%醫生表示級聯護理（Cascades of care）對患者造成心理傷害，15.6%醫生則指出它對病人造成身體傷害。
綜合Ganguli的見解、加州大學舊金山分校醫學中心（University of California San Francisco Medical Center）腫瘤學研究員Meera Ragavan的觀點、以及《醫學教育在線》（Medical Education Online）研究論文的發現，過度體檢或有以下害處：
- 1. 身體傷害：活檢化驗（Biopsy）造成組織受損
- 2. 身體傷害：重複某些高劑量顯影技術，導致患癌風險輕微增加
- 3. 心理傷害：等待檢測結果期間承受巨大壓力
- 4. 心理傷害：醫療事件造成創傷後壓力症（PTSD）
- 5. 財政傷害：額外診斷的鉅額開支（尤其是沒有危疾保險或高額免賠的健康計劃時）
- 6. 財政傷害：直接和間接成本（檢查本身的收費由病人自付；請假、交通、汽油、泊車及託兒相關費用）
防止多餘體檢的八個有用問題
為了解各種體檢、治療或手術是否物有所值，NerdWallet建議消費者向醫生提出以下問題：
- 1. 檢測有哪些風險？
- 2. 會有副作用嗎？
- 3. 獲得不準確結果的可能性有多大？
- 4. 這會導致更多的檢測或其他程序嗎？
- 5. 如果我甚麼都不做，又會怎樣？
- 6. 如果我不立即進行檢測或手術，我的病情會變差，還是變好？
- 7. 需要多少錢？
- 8. 有更便宜的檢測嗎？
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欄名 : 理財加油站