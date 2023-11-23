A股仍在築底　港股上升有限　惠理︰中國經濟復蘇不均　外資參與度低

▲ 惠理︰A股仍在築底 港股上升有限 中國經濟復蘇不均 外資參與度低

雖然近日中港股市有回暖跡象，但惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣認為，A股市場正在築底，依然需要時間來恢復信心；受流動性緊張和人民幣走弱的影響，港股的上行空間有限。雖然中國政府出乎意料地發行了1萬億元人民幣債券救市，投資者對明年經濟增長的信心仍然疲弱。

港股上行有限 投資者信心疲弱

前不久，中國政府出乎意料地發行1萬億元人民幣債券，發出明確的政策支持訊號。但鍾慧欣認為，儘管預計經濟將觸底，投資者對明年經濟增長的信心仍然疲弱。惠理預期市場在短期內將維持窄幅上落，並認為消費者及市場需要時間來恢復信心。

香港經濟仍然疲弱，因為在政府發放最後一批消費券後，香港消費有所放緩。由於流動性緊張以及人民幣因美元走強而受壓，惠理預計香港股市的上行空間有限。

美息的走向一直是投資者關注的焦點。惠理表示：除非中東發生意外情況，否則美國國債收益率在今年餘下時間將保持在目前水平。

A股正在築底 中國經濟復蘇不均

由於經濟復甦並不平均，加上外資參與度較低，A股票市場情緒仍然低迷。房地產銷售持續收縮，消費物價指數持平，反映需求仍然低迷。此外，10月非製造業採購經理指數低於預期，加上部分服務業公司的盈利令人失望，打撃市場信心。惠理認為市場正在築底，並且需要時間來恢復信心。

亞洲股市情緒改善 新興市場態度謹慎

由於美國國債收益率及美元靠穩，亞洲（日本除外）股市的市場情緒應會改善。美國科技行業在第三季的表現大多超出預期，帶動台灣及韓國科技行業的市場情緒。台灣科技公司公佈的業績亦超出預期，幫助市場重拾動力。東南亞亦受惠於美元靠穩，這些市場的經濟數據維持穩健。

油價上升利好新興市場（亞洲除外）情緒。美國國債收益率及美元靠穩亦帶來支持。然而，由於美國經濟衰退風險尚未消散，加上聯儲局長期維持較高利率，投資者對新興市場（亞洲除外）的態度仍然謹慎，資金持續流出。

日本短期市場波動加劇 將維持寬鬆貨幣政策

日本銀行進一步擴大收益率曲線控制政策的區間，允許日本10年期國債收益率升穿1%。然而，該行承諾進行計劃外的買債行動，以維持超寬鬆貨幣政策。該行表示需要維持寬鬆貨幣政策，因為尚未有任何強力證據顯示其2%的通脹目標能夠長期維持。

日本首相亦提議採取更多財政刺激措施以幫助振興經濟，進一步增加日本國債收益率的壓力。日本銀行維持負利率政策及收益率曲線控制措施的時間越長，未來的經濟成本就越高。儘管出口導向型企業的盈利將因日圓走弱而受惠，但短期市場波動或會加劇。

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