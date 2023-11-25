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退休後容易陷入抑鬱　酗酒或染毒癮　老年生活充實兩大方法

個人增值 21:45 2023/11/25

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退休後容易陷入抑鬱，有人酗酒染毒癮。但老年生活要變得充實，有兩大方法。

打工仔總認為退休必然代表脫離工作的束綁，從此過上自由、美好生活。事實上，除非能夠制定一個周全可靠的計畫來享受新時光，否則退休後的生活可能會無所事事，失去目標，充滿無聊、焦慮甚至抑鬱

已退休26年的前市場研究公司負責人Michael Amoroso，目前擔任非營利組織的董事。他深明退休後可能面對的苦悶，現正幫助想要重投職場的退休人士搵工。Amoroso近日就撰文表示，退休「不是一個目的地」，而是一趟有着三大關鍵站點的旅程：

  • 1. 蜜月期

退休初期是最令人興奮的。退休人士除了休息和旅行外，也沉迷於新興趣，做他們一直想要做的事情。這個階段的過渡期，通常持續一年左右。

  • 2. 碰壁期

最初的高潮過後，很多退休人士都會開始失望，心想：不過如此？退休並非永久假期，當不需工作成為現實，很多人會難以接受。這個階段被不安所籠罩，會開始懷念與前同事的互動。無聊自心底蔓延，甚至演變成零星的抑鬱症。

Amoroso警告，這是退休旅途中最危險的一站。少數人開始酗酒或吸毒來緩解抑鬱症，也有人無法跨越。

  • 3. 身份重建期

退休後最惡劣的部份，就是失去身份。但不見了的東西，可以自己找回。退休人士建立全新身份，並養成新的習慣，是旅途中最困難的一站，需要他們持續努力、大量試錯，才能跨越這個階段，可能需時六個月甚至幾年。

不幸的是，很多人未能成功，仍然停留在傳統的退休心態中，擁抱被動的生活方式，每天都沒有什麼可期待的。

避免退休後沉淪的方法

初退休人士往往欠缺人生方向，需要一個計劃來善用時間。Amoroso表示近日有研究發現，退休人士的幸福感，跟他們參與的活動是「主動」還是「被動」相關。他又提到另一項研究證實，快樂的退休人士參與「活躍」活動的次數，是不快樂退休人士的兩倍。而積極正面的活動或志向追求，分為兩大類：

  • 1. 外在導向：例如義工等社交環境
  • 2. 內在導向：例如單獨練習的嗜好

他又指，研究表明兩種類型的平衡，對於實現理想退休生活很重要，以下是一些結果︰

  • 1. 與直系親屬以外的人結朋交友，可以延長壽命四年。相較下，孤獨會縮短壽命八年。
  • 2. 積極的個人活動如填字遊戲或砌圖，還有繪畫或園藝等嗜好，有助保持認知能力。

曾經滄海

在退休後陷入人生低谷一事上，Michael Amoroso自己也跌過痛過，但最終還是翻身衝過、天關闖破以上的退休心得，是他身為過來人親自領會的教訓。

Amoroso在曼哈頓經營一間市場研究公司25年。把公司售予初級合夥人後，他在大學從事顧問工作並任教兩年，最終在60歲正式告老歸田。退休的第一年，是Amoroso的「黃金期」，除了女兒結婚，他和太太也前往意大利和聖地亞哥旅行，也拜訪不少好友和親戚，很享受不用每日到曼哈頓上班。

然而歡樂的時光過得特別快。在大約10個月後，Amoroso開始變得焦躁、無聊，隨後陷入抑鬱。值得慶幸的是，一名朋友建議他看心理醫生。在接受了六個月的心理治療後，他覺得自己「執身彩」，因為他兩名退休前同事一人酗酒，另一人則染上毒癮。

完成心理治療後，他花了約一年時間找到具意義而愉快的人生方向：做義工。Amoroso教授其他老年人電腦基礎知識，也幫助有意重投職場的退休人士搵工。如今他加入了格林威治退休男子協會（RMA），致力於交友、提供社區服務和聯歡，活動豐富，也很適合男性建立人脈網絡。

我完全退休已經26年了。我今年86歲，我的妻子81歲。雖然我花了一點時間才開始退休，但我現在的日程安排得很滿，而且幾乎每天都充滿期待。

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