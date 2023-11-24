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WeChat Pay再派港人北上福利　40家深圳熱門餐廳掃碼領券（附領取方法）

精明消費 07:30 2023/11/24

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内附領取方法 | WeChat Pay再派港人北上福利 深圳免費美食節 40家熱門餐廳掃碼領券食

熱衷於北上消費的港人又有福利了，近日，WeChat Pay HK宣佈與大衆點評合作，推出大灣區美食市集「大眾點評必吃榜市集-深圳站」。今日起連開三天（11月24日-26日），將集結近40家大衆點評榜單上的人氣餐廳，包括朝鮮燒烤、大閘蟹、椰子雞等。市集不設門票，港人到場掃碼即得專屬福利與現金券，朱古力任食白蘭地試飲，參與現場的豐富活動還有機會獲得999足金金卡與5000元美團卡。愛美食的朋友快來看看具體有哪些福利吧！文末附領取方法。

活動時間與地址：

活動日期：2023年11月24日(星期五)至26日(星期日)

活動時間：下午四時至晚上十時

活動地點：深圳卓悅匯購物中心 (福田區上梅林中康路126號，近地鐵4/9號線上梅林地鐵站E出口)

一站式品嚐40家「大眾點評必吃榜」餐廳

點擊圖片放大

本次市集有近40家餐廳參展，均為「大眾點評必吃榜」的人氣店鋪，當中包括「白玉串城」的正宗朝鮮族燒烤、「江味龍蝦館」的當造大閘蟹、「胡哥烤肥牛」價廉物美的烤肉、「潤園四季」的正宗海南椰子雞等。

部份參與餐廳美食類型
蘩樓傳承幾代的廣式茶樓，主打原汁原味西關點心
白玉串城·朝鮮族烤串東北延邊燒烤鼻祖，提供正宗朝鮮族燒烤
江味龍蝦館主打小龍蝦及大閘蟹，蟹肉雪白鮮嫩，蟹膏醇香，結合秘制醬汁，吮指留香
肥肥蝦莊武漢的地標美食，每隻蝦至少重7錢，紅亮飽滿，肉肥膏厚
楊記隆府民國第一家江湖菜，宋慶齡曾經讚好
瓜串串冷鍋串串店，其經過數小時熬製的底湯味道濃郁，乾碟經過七八道工序製作而成
18號酒館中國初代精釀啤酒廠，曾奪得IBC日本國際啤酒世界盃冠軍及歐洲之星EBS金獎
李記湛光蠔莊燒烤店，每隻蠔重5兩以上，提供兩種口味，挑選好直接上碳烤，肥美飽滿，口口爆汁
潤園四季主打正宗海南椰子雞，採用海南的文昌雞加入泰國椰子水烹調，椰子肉柔軟雞肉嫩滑，廣受好評

WeChat線下掃碼  領港人專屬獎賞及迎新賞

WeChat Pay HK推出了港人專屬獎賞。用戶用WeChat掃描市集內的推廣物料或活動海報二維碼，進入活動頁面，即可領取HK$10電子現金券禮包1份（包含1張滿HK$20減HK$2內地消費專屬電子現金券，1張滿HK$30減HK$3內地消費專屬電子現金券，1張滿HK$50減HK$5內地消費專屬電子現金券）。另外，從未使用WeChat Pay HK於中國內地交易過的新用戶，更可即享HK$20內地迎新獎賞優惠。

大派入場大禮包  免費任食Godiva朱古力及試飲馬爹利

  • WeChat Pay再派港人北上福利︰大禮包内容

本次市集活動為各位吃貨準備了豐厚的大禮包，當中包括《必吃天菜手冊》、幹飯人包包、吃貨工牌7選1等。使用《必吃天菜手冊》參與互動，更有機會獲得洞洞鞋、999足金紀念金卡、5000元美團卡、盲盒等獎賞，數量有限，派完即止。

WeChat吉祥物現場巡遊  特設萌寵攤位

在活動期間，WeChat Pay HK吉祥物「小綠」更會現場巡遊。此外，市場特設萌寵攤位，有可愛毛孩寵物鴨、羊駝、小狗任攬任抱。

預約領取大禮包方法

方法1：線上預約領券

通過大眾點評App搜索「必吃榜市集」，進入活動預約頁，點擊「立即預約」，即可領到大禮包兌換券。領券後須到市集現場兌換，現場先打開大眾點評App，查看我的-卡券，找到「市集大禮包兌換券」點擊打開，向工作人員出示並由工作人員手動劃券核銷。

點擊圖片放大

方法2：活動期內現場打卡領券

現場通過掃碼，或打開大眾點評App搜「必吃榜市集」，進入「必吃榜市集」詳情頁，點擊頁面左下角打卡，即可領取大禮包兌換券。 領券後須現場兌換，先打開大眾點評App，查看我的-卡券，找到「市集大禮包兌換券」點擊打開，向工作人員出示並由工作人員手動劃券核銷。

點擊圖片放大

註：一個賬號只限領取一張券，線上預約和現場打卡不可同時領券。

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