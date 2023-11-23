49歲公務員月入4.5萬　僅30萬儲蓄如何為退休打算？

雖說公務員是鐵飯碗，退休金也很可觀，有一定退休保障，但人總不能沒有任何投資，否則銀行儲蓄長遠會跑輸通脹。不過今次個案的主角有心不怕遲，離退休還有6年時間，想令財富增長，看看龔成是如何回應。

讀者︰

我今年49歲，係公務員，仲有6年退休，供緊可租可買公屋，仲有180萬先供完，手頭儲蓄只得30萬放係高息戶口。

每月4.5萬人工，每月儲兩萬左右。退休時間大約會有200-250萬退休金，我無任何投資，我知道自己起步遲。想問下我點樣可以令我嘅財富增長？

龔成老師︰

以你49歲年齡，其實要開始為退休做準備，但同時，財富仍有增長力（但不是進取），因此，你可以投資「平穩增值股」+「收息股」。

策略上，你每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

若你想進取些，可集中「平穩增值股」，相反你想保守少少，可以集中在「收息股」上。但比重要隨著年齡增加調整，你要慢慢上調收息股比例。到退休時，你收息股比例，應提升至100%。

平穩增值股，例如指數基金，美股如（VOO）、港股如盈富 （02800） ，另外再加：美股如巴郡（BRK.B）、蘋果公司（AAPL）、迪士尼（DIS）、Costco好市多（COST）、麥當勞（MCD）、可樂（KO）、港股如中銀 （02388） 、港鐵 （00066） 、恒基 （00012） 、港交所 （00388） 、領展 （00823） 、長建 （01038） 等，你可以了解下，並從中選股。

同時，可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如港燈 （02638） 、深高速 （00548） 、香港電訊 （06823） 、工行 （01398） 、置富 （00778） 、陽光 （00435） 、高息基金 （03110） 都可以，你可以了解下，並從中選股。

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如佐丹奴國際 （00709） 、中石化 （00386） 、偉易達 （00303） 等（記住，股價略波動，不能太過大注）。

至於餘下的現金，就等機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在平宜價加大力度掃貨，然後長線投資。

到你退休時，那些退休金可以分配在上述收息股。另外，你可以考慮在被動收入組合中，加入一些債券（A級）、年金、定息產品，去令佢更多元化。同時間，保留一定現金，以備不時之需。

至於公屋買唔買，你可以睇翻佢適唔適合你長線生活之用，去作最終決定。不過，你始終係近退休，再新購物業會較難。若公屋適合，其實值得考慮。

【本文獲龔成授權轉載】

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