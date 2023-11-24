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美國告別低息「黃金十年」　專家︰將陷衰退兼緊縮　成長股不再成長

個人增值 08:00 2023/11/24

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美國告別低息「黃金十年」！專家︰將陷衰退兼緊縮，成長股不再成長。

古語有云「三十年河東，三十年河西」，為太平洋投資管理（PIMCO）和嘉信理財（Charles Schwab）等公司監管逾1,300億美元互惠基金和ETF策略的Research Affiliates（RA）指出，美國正從十年來的富裕步入漫長而痛苦的緊縮時期，人們要對QE的靜好歲月講拜拜。

兩大操作造就美國人「黃金十年」

RA投資總監Jim Masturzo表示，有兩大操作，讓美國人自2008年金融海嘯後的幾年去到近年變得極其富有。而過去十年就像一個奇幻世界，資產價格脫離了基本面，政府似乎可以在不造成重大痛苦的情況下慷慨解囊。

  • 1. 超低利率制度

寬鬆貨幣政策最初是為了應對2008至2009颶風季節而推行的經濟刺激措施。之後息口短暫正常化，但為應對特朗普關稅的拖累，聯儲局再度減息，更在新冠疫情期間大減特減。從2010年初至2022年初，聯邦基金利率有十年時間接近零，僅有兩年半在1%以上徘徊。

  • 2. 鉅額政府開支

聯邦政府開支在2012至2019年間的增速遠超通脹——在疫情爆發及蔓延期間更呈現爆炸式增長，在2019至2021兩個財年內，由4.45萬億美元攀升至6.82萬億美元，激增53％。儘管支出已有所回落，但仍高於疫前水平。

美國經濟太強

無風險利率極低，經常落後通脹，引發資產價格上漲，股樓齊揚。美國平均樓價從2019年底至2022年第二季走高45%，按年彈16%，自2012年起計累升130%。美股更加好景，標指在2019年12月初至2021年底走高54%。特斯拉（美：TSLA）等成長股在低息下尤其受惠。

Masturzo表示，受到股票和債券價格穩步上揚的財富效應推動，加上樓價不斷膨脹、政府疫時慷慨支出，近年美國消費者荷包疏爽，企業也大量借入廉價資金。

即使高通脹令美國家庭削減開支，但由於存款雄厚、加薪持續，他們還是很富裕。失業率保持3.9%的緊張水平，經濟之強韌令美國第三季GDP仍有4.9%。

量寬及大政府之「黃金十年」告終

雖然短期內經濟可能保持活躍、投資者仍具彈性，但Masturzo預料榮景將無以為繼，替這場「狂歡」注資的鉅額聯邦開支和美聯儲狂印的「免費貨幣」，很快會留下嚴重後遺症。

他認為，經濟和市場正接近歷史性轉捩點，人工智能（AI）熱潮和上周利好的CPI數字只能拖延問題。醜婦終需見家翁，三大危機將為最終的經濟衰退鋪平道路並將美國推入長年緊縮

  • 1. 新冠疫情資金枯竭
  • 2. 恢復償還學生貸款
  • 3. 趕絕消費者的持續通脹

緊縮的第一因素：政府借貸成本龐大

Masturzo指出，美國財政部在目前的高息環境下為1.57萬億美元的赤字融資，預計2024財年每支出1美元，成本是三年前的幾倍；期內淨利息支出料高達7,450億美元，為2019年的兩倍。

他斷言，較高的利率將嚴重限制股市和樓價的升勢，因而減少資本利得稅，導致美國政府收入縮減，產生新的借貸需求，迫使「赤字和債務在惡性循環中螺旋上升」。而不斷惡化的財政狀況，將使美國政府在經濟動盪期間推行刺激措施時缺乏財政靈活性。

他又表示，嚴重的預算短缺往往加劇通脹。所有借貸對價格造成的壓力，將阻止美聯儲在經濟低迷時「放水」。該局拒絕救市是提防寬鬆政策推高物價，但這樣做必然無法避免衰退發生。

緊縮的第二因素：持續高通脹

RA預測，美聯儲無法將通脹維持在2%目標水平，未來十年美國CPI將遠高於平均2.6%的理想水平，原因有二：

  • 1. 赤字注定繼續擴大
  • 2. 大宗商品推波助瀾

因憂慮綠色能源競爭，石油和天然氣近年投資不足，資本開支劇減。不過，目前再生能源的發展速度比幾年前預期慢，反而化石燃料及其衍生品的前景日益強勁，需求不斷增長，但供應追不上，消費者和企業均面臨成本高位震盪的局面。依賴大宗商品的企業，收入和盈利尤其受打擊，市盈率下行壓力增加。

雖然很多股票會變得便宜，但RA預測，相對正常、較高的「實際」利率將回歸，並在未來幾年維持在2%以上。截至11月14日，10年期公債實際利率2.15%，接近2007年以來最高水平，成股市一大逆風。

汽車和信用卡貸款、抵押貸款、公司債務和所有其他信貸費用，相較同一期限國債的「實際」利率，多少有固定溢價，大約比「黃金十年」時高1.5%，代表借貸成本更貴。Masturzo坦言，消費者在飲食到旅行各方面將要勒緊褲頭。

緊縮時代下的全新投資方向：成長股不再成長

美股面臨範式轉移，過去十年中最好的投資類別，應該會成為未來表現最差的投資類別；而近年備受重創、不受歡迎的行業可能會蓬勃發展。

RA預測，美國大盤股未來十年的總回報率僅4.9%，遠低於過去十年的11.6%。以蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）、Alphabet（美：GOOGL）、Meta、英偉達（美：NVDA）和特斯拉等飛速發展的「七巨頭」為代表之成長股，前景更加慘淡。

標指未來十年的每年回報亦料跌至3.7%，僅比CPI高出1.1%，主要由於在高利率下，其本身極高的市盈率進一步下降。

相較下，市盈率和帳面價值低於平均水平的價值型股票等，回報率應該提高兩倍至7.3%，因為它們的股息率更高，而市盈率更低。Masturzo也推薦投資那些價格可能跑贏通脹的稀缺商品，以及其他硬資產如黃金、藝術品和手錶，甚至可以有限地持有加密貨幣。

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