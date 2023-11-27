【加密市場一周】Bullish收購CoinDesk | SEC對Kraken的非法營運提起訴訟
上周，加密貨幣市場交易量上升至685億美元。比特幣於周三報36,279美元，上升2.27%。以太幣一周下跌0.10%，周三報1,972美元。
Bullish收購CoinDesk
據《華爾街日報》周一報導，由前紐約證券交易所總裁湯姆·法利領導的 Bullish 公司已經購併了CoinDesk。據該報道，Bullish 以全現金方式從以加密為焦點的投資者 Digital Currency Group 手中收購了 CoinDesk 的全部股權。報道未透露交易的財務條件。
SEC對Kraken的非法營運提起訴訟
美國證券交易委員會（SEC）週一對全球最大的加密貨幣交易所之一Kraken提起訴訟，指控其在未先向監管機構註冊的情況下非法運營作為證券交易所。這份訴狀在舊金山聯邦法院提起，是SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）推動將加密貨幣納入其機構監管範圍的最新一步，其主張數字資產屬於受聯邦證券法約束的投資合同。今年6月，SEC對全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）和美國最大的交易所Coinbase提起了類似的訴訟。兩者都正在對抗監管機構的指控。
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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報7,109點，一周下跌1.9%；信昇比特幣指數報8,640點，一周上升0.6%；信昇以太幣指數報16,617點，一周下跌2.3%；信昇加密穩定幣報999.65點。信昇比特幣現價指數報35,768點，一周上升0.6%；信昇以太幣現價指數報1,934點，一周下跌2.3%。
|指數
|指數水平（點）(截至2023-11-22)
|一周變化
|信昇加密貨幣指數
|7109
|-1.9% (-135)
|信昇比特幣指數
|8640
|+0.6% (+52)
|信昇以太幣指數
|16617
|-2.3% (-390)
|信昇加密穩定幣指數
|999.65
|+0.00826% (+0.0826)
|信昇比特幣現貨指數
|35768
|+0.6% (+213)
|信昇以太幣現貨指數
|1934
|-2.3% (-45)
*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。
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撰文 : 陳雅芳 得利通（數字科技研究）研究員
欄名 : 得利數字