【加密市場一周】Bullish收購CoinDesk | SEC對Kraken的非法營運提起訴訟

▲ 【加密市場一周】Bullish購併CoinDesk | SEC對Kraken的非法營運提起訴訟

上周，加密貨幣市場交易量上升至685億美元。比特幣於周三報36,279美元，上升2.27%。以太幣一周下跌0.10%，周三報1,972美元。

Bullish收購CoinDesk

據《華爾街日報》周一報導，由前紐約證券交易所總裁湯姆·法利領導的 Bullish 公司已經購併了CoinDesk。據該報道，Bullish 以全現金方式從以加密為焦點的投資者 Digital Currency Group 手中收購了 CoinDesk 的全部股權。報道未透露交易的財務條件。

SEC對Kraken的非法營運提起訴訟

美國證券交易委員會（SEC）週一對全球最大的加密貨幣交易所之一Kraken提起訴訟，指控其在未先向監管機構註冊的情況下非法運營作為證券交易所。這份訴狀在舊金山聯邦法院提起，是SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）推動將加密貨幣納入其機構監管範圍的最新一步，其主張數字資產屬於受聯邦證券法約束的投資合同。今年6月，SEC對全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）和美國最大的交易所Coinbase提起了類似的訴訟。兩者都正在對抗監管機構的指控。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報7,109點，一周下跌1.9%；信昇比特幣指數報8,640點，一周上升0.6%；信昇以太幣指數報16,617點，一周下跌2.3%；信昇加密穩定幣報999.65點。信昇比特幣現價指數報35,768點，一周上升0.6%；信昇以太幣現價指數報1,934點，一周下跌2.3%。

指數 指數水平（點）(截至2023-11-22) 一周變化 信昇加密貨幣指數 7109 -1.9% (-135) 信昇比特幣指數 8640 +0.6% (+52) 信昇以太幣指數 16617 -2.3% (-390) 信昇加密穩定幣指數 999.65 +0.00826% (+0.0826) 信昇比特幣現貨指數 35768 +0.6% (+213) 信昇以太幣現貨指數 1934 -2.3% (-45)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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